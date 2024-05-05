https://crimea.ria.ru/20240505/vladimir-putin-pozdravil-pravoslavnykh-khristian-s-prazdnikom-paskhi-1137058355.html

Владимир Путин поздравил православных христиан с праздником Пасхи

Владимир Путин поздравил православных христиан с праздником Пасхи - РИА Новости Крым, 05.05.2024

Владимир Путин поздравил православных христиан с праздником Пасхи

Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан с праздником Пасхи и отметил созидательную работу Русской Православной Церкви. Поздравительная... РИА Новости Крым, 05.05.2024

2024-05-05T09:36

2024-05-05T09:36

2024-05-05T09:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан с праздником Пасхи и отметил созидательную работу Русской Православной Церкви. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.Поздравление ПрезидентаПрезидент отметил действенную, бескорыстную помощь тем, кто нуждается в поддержке и внимании со стороны христианских религиозных организаций в условиях серьезных вызовов:"Важно отметить созидательную, плодотворную работу Русской Православной Церкви, других христианских конфессий, направленную на сохранение нашего богатейшего исторического, культурного, духовного наследия, укрепление института семьи, воспитание молодежи, утверждение в обществе таких непреходящих ценностей и нравственных ориентиров, как забота о ближнем, милосердие и сострадание".Поздравление властей КрымаВсех православных христиан с праздником Пасхи поздравил также глава Крыма Сергей Аксенов, и пожелал мира, здоровья и Божией помощи во всех добрых делах, пасхальной радости в каждой семье.Поздравительные слова в своем ТГ-канале также разместил председатель Госсовета РК Владимир Константинов.Читайте также на РИА Новости Крым:День Победы: о главном смысле православной Пасхи и традициях праздникаБлагодатный огонь доставили на пасхальную службу в храм Христа СпасителяКрашеные цыплята и розы в печенье: как празднуют Пасху иностранцы в Крыму

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), сергей аксенов, владимир константинов, пасха, православие, религия, новости, россия, рпц (русская православная церковь), крым