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Владимир Путин поздравил православных христиан с праздником Пасхи
Владимир Путин поздравил православных христиан с праздником Пасхи - РИА Новости Крым, 05.05.2024
Владимир Путин поздравил православных христиан с праздником Пасхи
Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан с праздником Пасхи и отметил созидательную работу Русской Православной Церкви. Поздравительная... РИА Новости Крым, 05.05.2024
2024-05-05T09:36
2024-05-05T09:36
2024-05-05T09:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан с праздником Пасхи и отметил созидательную работу Русской Православной Церкви. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.Поздравление ПрезидентаПрезидент отметил действенную, бескорыстную помощь тем, кто нуждается в поддержке и внимании со стороны христианских религиозных организаций в условиях серьезных вызовов:"Важно отметить созидательную, плодотворную работу Русской Православной Церкви, других христианских конфессий, направленную на сохранение нашего богатейшего исторического, культурного, духовного наследия, укрепление института семьи, воспитание молодежи, утверждение в обществе таких непреходящих ценностей и нравственных ориентиров, как забота о ближнем, милосердие и сострадание".Поздравление властей КрымаВсех православных христиан с праздником Пасхи поздравил также глава Крыма Сергей Аксенов, и пожелал мира, здоровья и Божией помощи во всех добрых делах, пасхальной радости в каждой семье.Поздравительные слова в своем ТГ-канале также разместил председатель Госсовета РК Владимир Константинов.Читайте также на РИА Новости Крым:День Победы: о главном смысле православной Пасхи и традициях праздникаБлагодатный огонь доставили на пасхальную службу в храм Христа СпасителяКрашеные цыплята и розы в печенье: как празднуют Пасху иностранцы в Крыму
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владимир путин (политик), сергей аксенов, владимир константинов, пасха, православие, религия, новости, россия, рпц (русская православная церковь), крым
Владимир Путин поздравил православных христиан с праздником Пасхи
Пасхальные торжества объединяют миллионы людей - Путин
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости Крым.
Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан с праздником Пасхи и отметил созидательную работу Русской Православной Церкви. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля
.
Поздравление Президента
"Пасхальные торжества в нашей стране имеют богатые духовные традиции, которые объединяют миллионы людей, передаются из поколения в поколение, вдохновляют на добрые дела и устремления", - сказано в тексте телеграммы.
Президент отметил действенную, бескорыстную помощь тем, кто нуждается в поддержке и внимании со стороны христианских религиозных организаций в условиях серьезных вызовов:
"Важно отметить созидательную, плодотворную работу Русской Православной Церкви, других христианских конфессий, направленную на сохранение нашего богатейшего исторического, культурного, духовного наследия, укрепление института семьи, воспитание молодежи, утверждение в обществе таких непреходящих ценностей и нравственных ориентиров, как забота о ближнем, милосердие и сострадание".
Поздравление властей Крыма
Всех православных христиан с праздником Пасхи поздравил также глава Крыма Сергей Аксенов, и пожелал мира, здоровья и Божией помощи во всех добрых делах, пасхальной радости в каждой семье.
"Светлый праздник Воскресения Христова дарит нам веру, надежду, любовь. Сегодня и каждый день мы возносим особые молитвы о наших воинах и нашем Отечестве. Мы поддерживаем наших бойцов, помогаем людям, которые оказались в беде. Мы верим в Победу!", - написал в своем Telegram-канале глава республики.
Поздравительные слова в своем ТГ-канале также разместил председатель Госсовета РК Владимир Константинов.
"Убежден, что сегодняшнее испытание обратит нас к своим традициям, к своей культуре и к вере. Мы молимся о наших бойцах на передовой и верим в нашу Победу. Одним из ее смыслов станет духовное очищение нашего общества, возвращение к своим ценностям, к Богу. Христос Воскресе!", - говорится в поздравительном посте спикера крымского парламента.
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