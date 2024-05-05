https://crimea.ria.ru/20240505/v-krymu-obyavleno-trekhdnevnoe-shtormovoe-preduprezhdenie-1137061248.html

В Крыму объявлено трехдневное штормовое предупреждение

В Крыму объявлено трехдневное штормовое предупреждение - РИА Новости Крым, 05.05.2024

В Крыму объявлено трехдневное штормовое предупреждение

Из-за высокой пожарной опасности на территории Крыма с 6 по 8 мая объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в республиканском Главке МЧС России. РИА Новости Крым, 05.05.2024

2024-05-05T10:26

2024-05-05T10:26

2024-05-05T10:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости Крым. Из-за высокой пожарной опасности на территории Крыма с 6 по 8 мая объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в республиканском Главке МЧС России.С 17 апреля на территории всего полуострова установлен особый противопожарный режим. Пожароопасный сезон установлен на полуострове с 1 апреля. Спасатели напоминают, что в этот период строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ в лесах, сжигание сухой растительности и бытового мусора. Использование открытого огня и разведение костров на землях сельскохозяйственного назначения и землях населенных пунктов допускается только при строгом соблюдении требований пожарной безопасности. Нарушителям грозит ответственность вплоть до уголовной.Читайте также на РИА Новости Крым:Огонь, вода и сильные люди – кто и как тушит пожары в Крыму: фотолента"Это действительно страшно": в Крыму ввели пятый класс пожарной опасностиОгонь и ветер: в Кировском районе Крыма два часа тушили горящее поле

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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