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В Крыму объявлено трехдневное штормовое предупреждение - РИА Новости Крым, 05.05.2024
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В Крыму объявлено трехдневное штормовое предупреждение
В Крыму объявлено трехдневное штормовое предупреждение - РИА Новости Крым, 05.05.2024
В Крыму объявлено трехдневное штормовое предупреждение
Из-за высокой пожарной опасности на территории Крыма с 6 по 8 мая объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в республиканском Главке МЧС России. РИА Новости Крым, 05.05.2024
2024-05-05T10:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости Крым. Из-за высокой пожарной опасности на территории Крыма с 6 по 8 мая объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в республиканском Главке МЧС России.С 17 апреля на территории всего полуострова установлен особый противопожарный режим. Пожароопасный сезон установлен на полуострове с 1 апреля. Спасатели напоминают, что в этот период строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ в лесах, сжигание сухой растительности и бытового мусора. Использование открытого огня и разведение костров на землях сельскохозяйственного назначения и землях населенных пунктов допускается только при строгом соблюдении требований пожарной безопасности. Нарушителям грозит ответственность вплоть до уголовной.Читайте также на РИА Новости Крым:Огонь, вода и сильные люди – кто и как тушит пожары в Крыму: фотолента"Это действительно страшно": в Крыму ввели пятый класс пожарной опасностиОгонь и ветер: в Кировском районе Крыма два часа тушили горящее поле
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В Крыму объявлено трехдневное штормовое предупреждение

В Крыму объявлено трехдневное штормовое из-за высокой пожарной опасности

10:26 05.05.2024 (обновлено: 10:27 05.05.2024)
 
© РИА Новости . Андрей Бок / Перейти в фотобанкТушение лесных пожаров
Тушение лесных пожаров - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
© РИА Новости . Андрей Бок
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости Крым. Из-за высокой пожарной опасности на территории Крыма с 6 по 8 мая объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в республиканском Главке МЧС России.

"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 6-8 мая в западных, южных и восточных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность", - сказано в сообщении.

С 17 апреля на территории всего полуострова установлен особый противопожарный режим.
Пожароопасный сезон установлен на полуострове с 1 апреля. Спасатели напоминают, что в этот период строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ в лесах, сжигание сухой растительности и бытового мусора.
Использование открытого огня и разведение костров на землях сельскохозяйственного назначения и землях населенных пунктов допускается только при строгом соблюдении требований пожарной безопасности. Нарушителям грозит ответственность вплоть до уголовной.
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