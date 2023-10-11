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"Это действительно страшно": в Крыму ввели пятый класс пожарной опасности - РИА Новости Крым, 11.10.2023
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"Это действительно страшно": в Крыму ввели пятый класс пожарной опасности
"Это действительно страшно": в Крыму ввели пятый класс пожарной опасности - РИА Новости Крым, 11.10.2023
"Это действительно страшно": в Крыму ввели пятый класс пожарной опасности
В Крыму в трех муниципальных округах действует пятый класс пожарной опасности, сообщает в своем Telegram-канале ГУ МЧС России по Республике Крым. РИА Новости Крым, 11.10.2023
2023-10-11T19:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. В Крыму в трех муниципальных округах действует пятый класс пожарной опасности, сообщает в своем Telegram-канале ГУ МЧС России по Республике Крым.Как пояснили РИА Новости Крым в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Крым, пятый класс пожарной опасности - это период, когда риск возникновения ландшафтных либо природных пожаров становится максимальным.Уточнено, что на контроль МЧС России взято свыше 550 населенных пунктов, где существует угрозе лесных и ландшафтных пожаров, 78 садовых товариществ, граничащих с лесами. С начала года в ходе профилактических рейдов за пожары в экосистемах к административной ответственности привлечено 435 человек.Ранее в Феодосии почти сутки спасатели боролись с возгоранием сухой растительности.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар в Крыму у подножья горы Тепе-оба: власти назвали причинуОгонь захватил лес в Геленджике: пожар тушат вертолет и десятки машинОгонь и ветер: в Кировском районе Крыма два часа тушили горящее поле
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новости крыма, пожар, пожароопасный сезон в крыму, крым, гу мчс рф по республике крым
"Это действительно страшно": в Крыму ввели пятый класс пожарной опасности

МЧС: в Крыму в трех муниципальных округах действует 5 класс пожарной опасности

19:19 11.10.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПожарный на пожаре
Пожарный на пожаре - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. В Крыму в трех муниципальных округах действует пятый класс пожарной опасности, сообщает в своем Telegram-канале ГУ МЧС России по Республике Крым.

"На сегодняшний день, на территории трех муниципальных округов – Алуште, Ялте и Бахчисарайском районе, действует пятый – чрезвычайный класс пожарной опасности. На всей остальной территории полуострова – 1-2 классы. Именно поэтому не прекращается и комплексная работа инспекторов МЧС России по профилактике природных пожаров, особенно в примыкающей к лесным зонам дачной застройке", - говорится в сообщении.

Как пояснили РИА Новости Крым в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Крым, пятый класс пожарной опасности - это период, когда риск возникновения ландшафтных либо природных пожаров становится максимальным.
"Этот действительно страшно. Это максимальный, достаточно небольшого костра, чтобы случился большой лесной пожар, как произошло недавно в Феодосии – люди просто жарили шашлык и в какой-то момент костер вышел из-под контроля и случился пожар на достаточно большой площади", - отметили в пресс-службе ведомства.
Уточнено, что на контроль МЧС России взято свыше 550 населенных пунктов, где существует угрозе лесных и ландшафтных пожаров, 78 садовых товариществ, граничащих с лесами. С начала года в ходе профилактических рейдов за пожары в экосистемах к административной ответственности привлечено 435 человек.
Ранее в Феодосии почти сутки спасатели боролись с возгоранием сухой растительности.
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Новости КрымаПожарПожароопасный сезон в КрымуКрымГУ МЧС РФ по Республике Крым
 
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