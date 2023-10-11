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"Это действительно страшно": в Крыму ввели пятый класс пожарной опасности

"Это действительно страшно": в Крыму ввели пятый класс пожарной опасности - РИА Новости Крым, 11.10.2023

"Это действительно страшно": в Крыму ввели пятый класс пожарной опасности

В Крыму в трех муниципальных округах действует пятый класс пожарной опасности, сообщает в своем Telegram-канале ГУ МЧС России по Республике Крым. РИА Новости Крым, 11.10.2023

2023-10-11T19:19

2023-10-11T19:19

2023-10-11T19:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. В Крыму в трех муниципальных округах действует пятый класс пожарной опасности, сообщает в своем Telegram-канале ГУ МЧС России по Республике Крым.Как пояснили РИА Новости Крым в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Крым, пятый класс пожарной опасности - это период, когда риск возникновения ландшафтных либо природных пожаров становится максимальным.Уточнено, что на контроль МЧС России взято свыше 550 населенных пунктов, где существует угрозе лесных и ландшафтных пожаров, 78 садовых товариществ, граничащих с лесами. С начала года в ходе профилактических рейдов за пожары в экосистемах к административной ответственности привлечено 435 человек.Ранее в Феодосии почти сутки спасатели боролись с возгоранием сухой растительности.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар в Крыму у подножья горы Тепе-оба: власти назвали причинуОгонь захватил лес в Геленджике: пожар тушат вертолет и десятки машинОгонь и ветер: в Кировском районе Крыма два часа тушили горящее поле

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