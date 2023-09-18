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Огонь захватил лес в Геленджике: пожар тушат вертолет и десятки машин - РИА Новости Крым, 18.09.2023
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Огонь захватил лес в Геленджике: пожар тушат вертолет и десятки машин
Огонь захватил лес в Геленджике: пожар тушат вертолет и десятки машин - РИА Новости Крым, 18.09.2023
Огонь захватил лес в Геленджике: пожар тушат вертолет и десятки машин
Возникший днем пожар у реки Жане в Геленджикском лесничестве к вечеру разросся до 3,5 гектаров, сейчас в администрации региона сообщают о его локализации. РИА Новости Крым, 18.09.2023
2023-09-18T20:11
2023-09-18T20:11
геленджик
краснодарский край
происшествия
пожар
новости
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Возникший днем пожар у реки Жане в Геленджикском лесничестве к вечеру разросся до 3,5 гектаров, сейчас в администрации региона сообщают о его локализации.Сообщение о возгорании в районе реки Жане на территории Геленджикского лесничества поступило в Единую дежурную диспетчерскую службу в 13.45. Первые часы огонь не удавалось остановить. К тушению пожара, который распространился более чем на гектар, привлекли вертолет Ми-8. Около семи часов вечера стало известно, что площадь тушения выросла втрое.В 19.00 власти заявили о локализации пожара. Спустя полчаса в МЧС России сообщили, что с огнем продолжают борьбу 118 специалистов с применением 11 единиц техники. К этому времени вертолет успел сбросить 30 тонн воды."Горят трава и кустарники на площади 2 га", – уточнили в МЧС.В ГУ МЧС по Краснодарскому краю напомнили, что 18 и 19 сентября на территории региона действует штормовое предупреждение по высокой пожароопасности. В северной части и юго-восточных районах края сохраняется чрезвычайная пожароопасность 5 класса.Предыдущий большой пожар в Геленджике произошел в конце августа в лесистой местности на склоне горы Маркотха, его площадь составила порядка 100 гектаров. Тогда губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что "оценка масштаба ущерба для лесного фонда еще впереди, но уже сейчас понятно, что лес восстанавливаться будет долго". На прошлой неделе в Феодосии сутки тушили горящее поле – огонь уничтожил 14 гектаров. Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму почти 20 часов тушили возгорание сухой растительности
https://crimea.ria.ru/20230918/na-krym-nadvigaetsya-zatyazhnoy-shtorm-1131488813.html
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геленджик, краснодарский край, происшествия, пожар, новости, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
Огонь захватил лес в Геленджике: пожар тушат вертолет и десятки машин

В Геленджике горит лес: к тушению привлечены вертолет и десятки единиц техники

20:11 18.09.2023
 
© Администрация ГеленджикаТушение пожара в Геленджикском лесничестве
Тушение пожара в Геленджикском лесничестве
© Администрация Геленджика
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Возникший днем пожар у реки Жане в Геленджикском лесничестве к вечеру разросся до 3,5 гектаров, сейчас в администрации региона сообщают о его локализации.
Сообщение о возгорании в районе реки Жане на территории Геленджикского лесничества поступило в Единую дежурную диспетчерскую службу в 13.45. Первые часы огонь не удавалось остановить. К тушению пожара, который распространился более чем на гектар, привлекли вертолет Ми-8. Около семи часов вечера стало известно, что площадь тушения выросла втрое.
"Площадь тушения – 3,5 га, задействовано 28 единиц техники и вертолет Ми-8. Работа осложняется труднодоступной местностью. На месте работают 160 человек, в том числе волонтеры", – сообщили в Telegram-канале администрации города.
В 19.00 власти заявили о локализации пожара. Спустя полчаса в МЧС России сообщили, что с огнем продолжают борьбу 118 специалистов с применением 11 единиц техники. К этому времени вертолет успел сбросить 30 тонн воды.
"Горят трава и кустарники на площади 2 га", – уточнили в МЧС.
В ГУ МЧС по Краснодарскому краю напомнили, что 18 и 19 сентября на территории региона действует штормовое предупреждение по высокой пожароопасности. В северной части и юго-восточных районах края сохраняется чрезвычайная пожароопасность 5 класса.
Предыдущий большой пожар в Геленджике произошел в конце августа в лесистой местности на склоне горы Маркотха, его площадь составила порядка 100 гектаров. Тогда губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что "оценка масштаба ущерба для лесного фонда еще впереди, но уже сейчас понятно, что лес восстанавливаться будет долго".
На прошлой неделе в Феодосии сутки тушили горящее поле – огонь уничтожил 14 гектаров.
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