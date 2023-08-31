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Пожар в горах Геленджика ликвидирован

Пожар в горах Геленджика ликвидирован - РИА Новости Крым, 31.08.2023

Пожар в горах Геленджика ликвидирован

Крупный пожар в Геленджике на склоне горы Маркотха полностью ликвидирован. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. РИА Новости Крым, 31.08.2023

2023-08-31T12:02

2023-08-31T12:02

2023-08-31T12:02

геленджик

пожар

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

кубань

краснодарский край

вениамин кондратьев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Крупный пожар в Геленджике на склоне горы Маркотха полностью ликвидирован. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.По данным Минприроды Краснодарского края, пожар был полностью потушен в четверг утром. Его площадь составила порядка 100 га.В ликвидации огня участвовала основная часть пожарной техники и людских ресурсов филиалов Краевого лесопожарного центра, Геленджикского лесничества, казачества, администрации и других ведомств и структур.В тушении пожара также помогали 5 бортов авиации МЧС России. Пожар в Геленджике вспыхнул во вторник в районе улицы Родниковой. За все время было осуществлено 300 сбросов воды общим объемом 1 508 000 л. В борьбе с огнем участвовало 499 человека, 85 единиц техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Крупный пожар бушует несколько часов в горах ГеленджикаЛесной пожар в Геленджике распространился на 30 гектаровСамолеты-амфибии, два Ми-8 и более 440 человек тушат пожар в Геленджике

геленджик

кубань

краснодарский край

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геленджик, пожар, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), кубань, краснодарский край, вениамин кондратьев