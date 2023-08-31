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Пожар в горах Геленджика ликвидирован - РИА Новости Крым, 31.08.2023
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Пожар в горах Геленджика ликвидирован
Пожар в горах Геленджика ликвидирован - РИА Новости Крым, 31.08.2023
Пожар в горах Геленджика ликвидирован
Крупный пожар в Геленджике на склоне горы Маркотха полностью ликвидирован. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. РИА Новости Крым, 31.08.2023
2023-08-31T12:02
2023-08-31T12:02
геленджик
пожар
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
кубань
краснодарский край
вениамин кондратьев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Крупный пожар в Геленджике на склоне горы Маркотха полностью ликвидирован. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.По данным Минприроды Краснодарского края, пожар был полностью потушен в четверг утром. Его площадь составила порядка 100 га.В ликвидации огня участвовала основная часть пожарной техники и людских ресурсов филиалов Краевого лесопожарного центра, Геленджикского лесничества, казачества, администрации и других ведомств и структур.В тушении пожара также помогали 5 бортов авиации МЧС России. Пожар в Геленджике вспыхнул во вторник в районе улицы Родниковой. За все время было осуществлено 300 сбросов воды общим объемом 1 508 000 л. В борьбе с огнем участвовало 499 человека, 85 единиц техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Крупный пожар бушует несколько часов в горах ГеленджикаЛесной пожар в Геленджике распространился на 30 гектаровСамолеты-амфибии, два Ми-8 и более 440 человек тушат пожар в Геленджике
геленджик
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РИА Новости Крым
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геленджик, пожар, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), кубань, краснодарский край, вениамин кондратьев
Пожар в горах Геленджика ликвидирован

Пожар на склоне Маркотха в Геленджике ликвидирован – губернатор Краснодарского края

12:02 31.08.2023
 
© Telegram Вениамин КондратьевТушение пожара в Геленджике
Тушение пожара в Геленджике
© Telegram Вениамин Кондратьев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Крупный пожар в Геленджике на склоне горы Маркотха полностью ликвидирован. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"Благодарен нашим пожарным, спасателям и добровольцам, которые участвовали в борьбе с огнем. Оценка масштаба ущерба для лесного фонда еще впереди, но уже сейчас понятно, что лес восстанавливаться будет долго", - написал он в Telegram-канале.

По данным Минприроды Краснодарского края, пожар был полностью потушен в четверг утром. Его площадь составила порядка 100 га.
В ликвидации огня участвовала основная часть пожарной техники и людских ресурсов филиалов Краевого лесопожарного центра, Геленджикского лесничества, казачества, администрации и других ведомств и структур.
В тушении пожара также помогали 5 бортов авиации МЧС России.
Пожар в Геленджике вспыхнул во вторник в районе улицы Родниковой. За все время было осуществлено 300 сбросов воды общим объемом 1 508 000 л. В борьбе с огнем участвовало 499 человека, 85 единиц техники.
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ГеленджикПожарМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)КубаньКраснодарский крайВениамин Кондратьев
 
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