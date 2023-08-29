https://crimea.ria.ru/20230829/krupnyy-pozhar-bushuet-neskolko-chasov-v-gorakh-gelendzhika-1131033320.html

Крупный пожар бушует несколько часов в горах Геленджика

Крупный пожар бушует несколько часов в горах Геленджика - РИА Новости Крым, 29.08.2023

Крупный пожар бушует несколько часов в горах Геленджика

Природный пожар вспыхнул в горах Геленджика во вторник вечером. К ночи он охватил уже 5 гектаров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости Крым, 29.08.2023

2023-08-29T23:00

2023-08-29T23:00

2023-08-29T23:00

пожар

геленджик

краснодарский край

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

происшествия

пожароопасный сезон в крыму

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. Природный пожар вспыхнул в горах Геленджика во вторник вечером. К ночи он охватил уже 5 гектаров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России."Горит сухая растительность. К месту вызова незамедлительно прибыли пожарно-спасательные подразделения. Существует угроза распространения огня на лесной фонд", - сообщили в ведомстве на момент начала возгорания.К тушению изначально было привлечено 50 человек и 20 единиц техники, а также вертолет Ми-8 МЧС России. Однако ситуацию осложнил сильный ветер до 25-30 м/с. В результате, через несколько часов площадь пожара увеличилась с 1,5 до 5 га.По данным спасателей, в тушении огня уже участвует 195 человек и 45 единиц техники. Вертолетом сброшено более 130 тонн воды.Администрация Геленджика также сообщает о своем участии в тушении лесного пожара на Маркотхском хребте."На месте развернут оперативный штаб. В ликвидации задействованы наши пожарные, спасатели и коммунальщики, лесники из Анапы, Горячего Ключа, Туапсе, Новороссийска, депутаты, сотрудники администрации и добровольцы", - говорится в Telegram-канале администрации.Кроме того, к борьбе с огнем на помощь призывают местных жителей, у которых есть ранцевые и лесные огнетушители. Людей с опытом тушения пожара собирают вместе в среду утром.В Крыму из-за сухой и жаркой погоды объявлено штормовое предупреждение. 29-31 августа в западных, южных, центральных, горных районах Крыма и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность, предупреждают спасатели.С начала июля на территории всего полуострова введен особый противопожарный режим. В этот период строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях. Также нельзя палить сухую растительность и мусор.По данным МЧС Республики Крым, жаркий август в Крыму отметился ростом числа пожаров. На сегодняшний день среднее число возгораний в сутки колеблется от 25 до 30 случаев.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму спасатели отстояли лес от огняЧрезвычайная пожарная опасность в Севастополе: никаких костров

геленджик

краснодарский край

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар, геленджик, краснодарский край, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия, пожароопасный сезон в крыму, новости