Рейтинг@Mail.ru
В Крыму спасатели отстояли лес от огня - РИА Новости Крым, 17.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230817/v-krymu-spasateli-otstoyali-les-ot-ognya-1130779095.html
В Крыму спасатели отстояли лес от огня
В Крыму спасатели отстояли лес от огня - РИА Новости Крым, 17.08.2023
В Крыму спасатели отстояли лес от огня
Спасатели потушили пожар на площади два гектара под Судаком и не допустили перехода огня на лесной массив. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Крыма. РИА Новости Крым, 17.08.2023
2023-08-17T11:54
2023-08-17T11:54
пожар
судак
пожароопасный сезон в крыму
новости крыма
мчс крыма
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111761/20/1117612071_1:0:1240:697_1920x0_80_0_0_1293b4aaf462d97b61263f602fe76805.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг — РИА Новости Крым. Спасатели потушили пожар на площади два гектара под Судаком и не допустили перехода огня на лесной массив. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.Сообщение о возгорании в районе села Веселое под Судаком поступило в службу спасения накануне днем. К месту происшествия оперативно выехали сотрудники Пожарной охраны Крыма, МЧС и Судакского лесоохотничьего хозяйства. Как выяснилось, на открытой территории загорелась сухая растительность. И из-за сильного ветра существовала угроза быстрого распространения огня на лесной массив, расположенный между селами Веселое и Морское.Площадь пожара составила два гектара, в его причинах разбираются эксперты.Накануне глава МЧС РФ Александр Куренков сообщил, что с начала года в России зафиксировано более 11 тысяч очагов природных пожаров на общей площади свыше 4 миллионов гектаров. Это превышает прошлогодние показатели почти в полтора раза.Читайте также на РИА Новости Крым:Площадь природных пожаров в России в этом году превысила 4 млн гектаровШтрафы для виновников пожаров увеличат в десять разПожарный объяснил, какие пожары тушить сложнее всего
судак
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111761/20/1117612071_156:0:1085:697_1920x0_80_0_0_3f49fa851546284dc7d3d09ca5567817.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
пожар, судак, пожароопасный сезон в крыму, новости крыма, мчс крыма, происшествия
В Крыму спасатели отстояли лес от огня

МЧС: крымские спасатели потушили пожар на 2 гектарах и отстояли лес от огня

11:54 17.08.2023
 
© Фото: пресс-служба МЧС РКЛесной пожар в Добровской долине
Лесной пожар в Добровской долине
© Фото: пресс-служба МЧС РК
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг — РИА Новости Крым. Спасатели потушили пожар на площади два гектара под Судаком и не допустили перехода огня на лесной массив. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.
Сообщение о возгорании в районе села Веселое под Судаком поступило в службу спасения накануне днем. К месту происшествия оперативно выехали сотрудники Пожарной охраны Крыма, МЧС и Судакского лесоохотничьего хозяйства. Как выяснилось, на открытой территории загорелась сухая растительность. И из-за сильного ветра существовала угроза быстрого распространения огня на лесной массив, расположенный между селами Веселое и Морское.
"Тушение пожара велось в двух направлениях - со стороны леса и со стороны автодороги. Также использовались хлопушки и противопожарные ранцы. В течение трех часов огонь был потушен. Благодаря оперативным действиям пожарных удалось не допустить перехода пламени на лесной массив", - проинформировали в МЧС.
Площадь пожара составила два гектара, в его причинах разбираются эксперты.
Накануне глава МЧС РФ Александр Куренков сообщил, что с начала года в России зафиксировано более 11 тысяч очагов природных пожаров на общей площади свыше 4 миллионов гектаров. Это превышает прошлогодние показатели почти в полтора раза.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Площадь природных пожаров в России в этом году превысила 4 млн гектаров
Штрафы для виновников пожаров увеличат в десять раз
Пожарный объяснил, какие пожары тушить сложнее всего
 
ПожарСудакПожароопасный сезон в КрымуНовости КрымаМЧС КрымаПроисшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:54В Крыму спасатели отстояли лес от огня
11:29На Керченской переправе скопилась очередь из фур и автобусов
11:20В Крыму подростки избили ребенка - видео попало в соцсети
11:13Билеты на часть поездов в Крым снова можно покупать за 90 суток
10:59ВСУ выпустили по Херсонской области 100 артиллерийских снарядов
10:44На Керченской переправе ожидается шторм
10:35Доллар и евро начали снижаться
10:24Ударный беспилотник сбит над Белгородской областью
10:1732 улицы в городах Крыма получили имена в честь героев СВО
10:01Госслужащим из новых регионов зачтут украинский стаж – указ Путина
09:5160-километровый участок трассы в Крым отремонтировали в ДНР
09:36Часть Крыма в среду без воды - график отключений
09:11Очередь на Крымский мост растет: оперативные данные
08:38Утечки персональных данных: кто виноват и что делать?
08:15Почему снять квартиру в Крыму дешевле, чем в Краснодарском крае
07:47Потеря Харькова и тотальная мобилизация: к чему готовится Украина
07:29Утилизация боеприпасов в Крыму – где будут слышны взрывы
07:22Проверено в бою: какое оружие России создает наибольшие проблемы для ВСУ
07:04Ситуация на Крымском мосту на утро четверга
06:28Почему морская вода у Крыма не прогреется до кубанских температур
Лента новостейМолния