В Крыму спасатели отстояли лес от огня
МЧС: крымские спасатели потушили пожар на 2 гектарах и отстояли лес от огня
© Фото: пресс-служба МЧС РКЛесной пожар в Добровской долине
© Фото: пресс-служба МЧС РК
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг — РИА Новости Крым. Спасатели потушили пожар на площади два гектара под Судаком и не допустили перехода огня на лесной массив. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.
Сообщение о возгорании в районе села Веселое под Судаком поступило в службу спасения накануне днем. К месту происшествия оперативно выехали сотрудники Пожарной охраны Крыма, МЧС и Судакского лесоохотничьего хозяйства. Как выяснилось, на открытой территории загорелась сухая растительность. И из-за сильного ветра существовала угроза быстрого распространения огня на лесной массив, расположенный между селами Веселое и Морское.
"Тушение пожара велось в двух направлениях - со стороны леса и со стороны автодороги. Также использовались хлопушки и противопожарные ранцы. В течение трех часов огонь был потушен. Благодаря оперативным действиям пожарных удалось не допустить перехода пламени на лесной массив", - проинформировали в МЧС.
Площадь пожара составила два гектара, в его причинах разбираются эксперты.
Накануне глава МЧС РФ Александр Куренков сообщил, что с начала года в России зафиксировано более 11 тысяч очагов природных пожаров на общей площади свыше 4 миллионов гектаров. Это превышает прошлогодние показатели почти в полтора раза.
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