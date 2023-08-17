https://crimea.ria.ru/20230817/v-krymu-spasateli-otstoyali-les-ot-ognya-1130779095.html

В Крыму спасатели отстояли лес от огня

В Крыму спасатели отстояли лес от огня - РИА Новости Крым, 17.08.2023

В Крыму спасатели отстояли лес от огня

Спасатели потушили пожар на площади два гектара под Судаком и не допустили перехода огня на лесной массив. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Крыма. РИА Новости Крым, 17.08.2023

2023-08-17T11:54

2023-08-17T11:54

2023-08-17T11:54

пожар

судак

пожароопасный сезон в крыму

новости крыма

мчс крыма

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111761/20/1117612071_1:0:1240:697_1920x0_80_0_0_1293b4aaf462d97b61263f602fe76805.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг — РИА Новости Крым. Спасатели потушили пожар на площади два гектара под Судаком и не допустили перехода огня на лесной массив. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.Сообщение о возгорании в районе села Веселое под Судаком поступило в службу спасения накануне днем. К месту происшествия оперативно выехали сотрудники Пожарной охраны Крыма, МЧС и Судакского лесоохотничьего хозяйства. Как выяснилось, на открытой территории загорелась сухая растительность. И из-за сильного ветра существовала угроза быстрого распространения огня на лесной массив, расположенный между селами Веселое и Морское.Площадь пожара составила два гектара, в его причинах разбираются эксперты.Накануне глава МЧС РФ Александр Куренков сообщил, что с начала года в России зафиксировано более 11 тысяч очагов природных пожаров на общей площади свыше 4 миллионов гектаров. Это превышает прошлогодние показатели почти в полтора раза.Читайте также на РИА Новости Крым:Площадь природных пожаров в России в этом году превысила 4 млн гектаровШтрафы для виновников пожаров увеличат в десять разПожарный объяснил, какие пожары тушить сложнее всего

судак

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар, судак, пожароопасный сезон в крыму, новости крыма, мчс крыма, происшествия