https://crimea.ria.ru/20230816/ploschad-prirodnykh-pozharov-v-rossii-v-etom-godu-prevysila-4-mln-gektarov-1130772914.html
Площадь природных пожаров в России в этом году превысила 4 млн гектаров
Площадь природных пожаров в России в этом году превысила 4 млн гектаров - РИА Новости Крым, 16.08.2023
Площадь природных пожаров в России в этом году превысила 4 млн гектаров
С начала года в России зафиксировано более 11 тысяч очагов природных пожаров на общей площади свыше 4 миллионов гектаров. Об этом сообщил глава МЧС РФ Александр РИА Новости Крым, 16.08.2023
2023-08-16T17:21
2023-08-16T17:21
2023-08-16T17:21
александр куренков
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
пожар
владимир путин (политик)
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/0a/1119892312_0:0:3048:1716_1920x0_80_0_0_75864ee724b989f24db16255316b52ff.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. С начала года в России зафиксировано более 11 тысяч очагов природных пожаров на общей площади свыше 4 миллионов гектаров. Об этом сообщил глава МЧС РФ Александр Куренков на совещании президента страны Владимира Путина с членами правительства.По словам Куренкова, площадь, пройденная огнем, в этом году превышает прошлогодние показатели почти в полтора раза. По данным Авиалесоохраны, на сегодняшний день на всей территории страны действуют 169 очагов лесных пожаров на площади 330 тысяч гектаров. Из них локализованы 30 очагов, то есть всего 17%, уточнил министр. При этом пять очагов лесных пожаров на площади 308 гектаров действуют в пятикилометровой зоне от населенных пунктов.Глава МЧС добавил, что за прошедшие сутки возник 31 очаг на площади свыше 900 га, при этом потушено 125 пожаров на площади более 250 тысяч гектаров.
https://crimea.ria.ru/20220518/shtrafy-dlya-vinovnikov-pozharov-uvelichat-v-desyat-raz-1123269646.html
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/0a/1119892312_317:0:3048:2048_1920x0_80_0_0_fc5ac4815d249539ae3843d681943ac0.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр куренков, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), пожар, владимир путин (политик), новости
Площадь природных пожаров в России в этом году превысила 4 млн гектаров
Куренков: площадь природных пожаров в России с начала года превысила 4 млн гектаров
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. С начала года в России зафиксировано более 11 тысяч очагов природных пожаров на общей площади свыше 4 миллионов гектаров. Об этом сообщил глава МЧС РФ Александр Куренков на совещании президента страны Владимира Путина с членами правительства.
"С начала года на территории РФ зафиксировано свыше 11 тысяч очагов природных пожаров на общей площади свыше четырех миллионов гектаров", - сказал руководитель ведомства.
По словам Куренкова, площадь, пройденная огнем, в этом году превышает прошлогодние показатели почти в полтора раза. По данным Авиалесоохраны, на сегодняшний день на всей территории страны действуют 169 очагов лесных пожаров на площади 330 тысяч гектаров. Из них локализованы 30 очагов, то есть всего 17%, уточнил министр. При этом пять очагов лесных пожаров на площади 308 гектаров действуют в пятикилометровой зоне от населенных пунктов.
Глава МЧС добавил, что за прошедшие сутки возник 31 очаг на площади свыше 900 га, при этом потушено 125 пожаров на площади более 250 тысяч гектаров.