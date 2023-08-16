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Площадь природных пожаров в России в этом году превысила 4 млн гектаров

Площадь природных пожаров в России в этом году превысила 4 млн гектаров - РИА Новости Крым, 16.08.2023

Площадь природных пожаров в России в этом году превысила 4 млн гектаров

С начала года в России зафиксировано более 11 тысяч очагов природных пожаров на общей площади свыше 4 миллионов гектаров. Об этом сообщил глава МЧС РФ Александр РИА Новости Крым, 16.08.2023

2023-08-16T17:21

2023-08-16T17:21

2023-08-16T17:21

александр куренков

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

пожар

владимир путин (политик)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. С начала года в России зафиксировано более 11 тысяч очагов природных пожаров на общей площади свыше 4 миллионов гектаров. Об этом сообщил глава МЧС РФ Александр Куренков на совещании президента страны Владимира Путина с членами правительства.По словам Куренкова, площадь, пройденная огнем, в этом году превышает прошлогодние показатели почти в полтора раза. По данным Авиалесоохраны, на сегодняшний день на всей территории страны действуют 169 очагов лесных пожаров на площади 330 тысяч гектаров. Из них локализованы 30 очагов, то есть всего 17%, уточнил министр. При этом пять очагов лесных пожаров на площади 308 гектаров действуют в пятикилометровой зоне от населенных пунктов.Глава МЧС добавил, что за прошедшие сутки возник 31 очаг на площади свыше 900 га, при этом потушено 125 пожаров на площади более 250 тысяч гектаров.

https://crimea.ria.ru/20220518/shtrafy-dlya-vinovnikov-pozharov-uvelichat-v-desyat-raz-1123269646.html

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2023

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александр куренков, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), пожар, владимир путин (политик), новости