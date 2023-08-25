https://crimea.ria.ru/20230825/v-krymu-uchastilis-pozhary-1130950723.html
В Крыму участились пожары
В Крыму участились пожары - РИА Новости Крым, 25.08.2023
В Крыму участились пожары
Жаркий август в Крыму отметился ростом числа пожаров. Статистику за последний месяц лета опубликовали в МЧС Республики Крым. РИА Новости Крым, 25.08.2023
2023-08-25T21:17
2023-08-25T21:17
2023-08-25T21:17
мчс крыма
пожар
крым
новости
новости крыма
безопасность
безопасность республики крым и севастополя
пожароопасный сезон в крыму
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/0a/1119892312_0:0:3048:1716_1920x0_80_0_0_52795b9d4004331a9c06e700496082bf.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Жаркий август в Крыму отметился ростом числа пожаров. Статистику за последний месяц лета опубликовали в МЧС Республики Крым.По данным ведомства, с 1 по 25 августа подразделения пожарной охраны Республики Крым тушили 134 пожара, из них в 90 случаях выезжали на сообщения о возгорании сухой травы. Для сравнения: за весь июль сотрудники МЧС потушили 120 пожаров, это в среднем четыре пожара в сутки. На сегодняшний день среднее число возгораний в сутки колеблется от 25 до 30 случаев, подчеркнули в ведомстве.Основная часть пожаров в текущем месяце пришлась на Симферопольский, Бахчисарайский и Ленинский районы. За 25 дней августа только подразделение пожарной охраны в Багерово получило 20 вызовов о возгорании – это около половины всех выездов подразделения, отметили в МЧС.За последние сутки крымские пожарные четырежды привлекались к тушению загоревшейся сухой травы. А сутками ранее на пожарные подразделения Крыма пришелся 21 вызов по фактам возгорания сухостоя.В МЧС также напомнили, что с 8 июля на территории всего полуострова действует особый противопожарный режим. В связи с этим действие приказа Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым об ограничении пребывания граждан в лесах было продлено с 23 августа еще на три недели.Читайте также на РИА Новости Крым:В заповеднике “Аскания Нова” возник пожар после обстрела ракетами ВСУНа ЮБК ночью больше двух часов тушили частный домВ Крыму спасатели отстояли лес от огня
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/0a/1119892312_317:0:3048:2048_1920x0_80_0_0_bd9bc86d104c872b14468a28026d43f1.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс крыма, пожар, крым, новости, новости крыма, безопасность, безопасность республики крым и севастополя, пожароопасный сезон в крыму
В Крыму участились пожары
В августе на территории Крыма чаще возникали пожары
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Жаркий август в Крыму отметился ростом числа пожаров. Статистику за последний месяц лета опубликовали в МЧС Республики Крым.
По данным ведомства, с 1 по 25 августа подразделения пожарной охраны Республики Крым тушили 134 пожара, из них в 90 случаях выезжали на сообщения о возгорании сухой травы. Для сравнения: за весь июль сотрудники МЧС потушили 120 пожаров, это в среднем четыре пожара в сутки. На сегодняшний день среднее число возгораний в сутки колеблется от 25 до 30 случаев, подчеркнули в ведомстве.
“Общее количество выездов подразделений для ликвидации возгораний в сравнении с прошлым месяцем уже увеличилось на 10,5%, при этом август еще не закончился”, - отметили в МЧС республики.
Основная часть пожаров в текущем месяце пришлась на Симферопольский, Бахчисарайский и Ленинский районы. За 25 дней августа только подразделение пожарной охраны в Багерово получило 20 вызовов о возгорании – это около половины всех выездов подразделения, отметили в МЧС.
За последние сутки крымские пожарные четырежды привлекались к тушению загоревшейся сухой травы. А сутками ранее на пожарные подразделения Крыма пришелся 21 вызов по фактам возгорания сухостоя.
“Всего с начала года на полуострове ликвидировано 2048 пожаров”, - подытожили в ведомстве.
В МЧС также напомнили, что с 8 июля на территории всего полуострова действует особый противопожарный режим. В связи с этим действие приказа Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым об ограничении пребывания граждан в лесах было продлено
с 23 августа еще на три недели.
Читайте также на РИА Новости Крым: