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В Крыму участились пожары

В Крыму участились пожары - РИА Новости Крым, 25.08.2023

В Крыму участились пожары

Жаркий август в Крыму отметился ростом числа пожаров. Статистику за последний месяц лета опубликовали в МЧС Республики Крым. РИА Новости Крым, 25.08.2023

2023-08-25T21:17

2023-08-25T21:17

2023-08-25T21:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Жаркий август в Крыму отметился ростом числа пожаров. Статистику за последний месяц лета опубликовали в МЧС Республики Крым.По данным ведомства, с 1 по 25 августа подразделения пожарной охраны Республики Крым тушили 134 пожара, из них в 90 случаях выезжали на сообщения о возгорании сухой травы. Для сравнения: за весь июль сотрудники МЧС потушили 120 пожаров, это в среднем четыре пожара в сутки. На сегодняшний день среднее число возгораний в сутки колеблется от 25 до 30 случаев, подчеркнули в ведомстве.Основная часть пожаров в текущем месяце пришлась на Симферопольский, Бахчисарайский и Ленинский районы. За 25 дней августа только подразделение пожарной охраны в Багерово получило 20 вызовов о возгорании – это около половины всех выездов подразделения, отметили в МЧС.За последние сутки крымские пожарные четырежды привлекались к тушению загоревшейся сухой травы. А сутками ранее на пожарные подразделения Крыма пришелся 21 вызов по фактам возгорания сухостоя.В МЧС также напомнили, что с 8 июля на территории всего полуострова действует особый противопожарный режим. В связи с этим действие приказа Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым об ограничении пребывания граждан в лесах было продлено с 23 августа еще на три недели.Читайте также на РИА Новости Крым:В заповеднике “Аскания Нова” возник пожар после обстрела ракетами ВСУНа ЮБК ночью больше двух часов тушили частный домВ Крыму спасатели отстояли лес от огня

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс крыма, пожар, крым, новости, новости крыма, безопасность, безопасность республики крым и севастополя, пожароопасный сезон в крыму