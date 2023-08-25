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В Крыму участились пожары - РИА Новости Крым, 25.08.2023
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В Крыму участились пожары
В Крыму участились пожары - РИА Новости Крым, 25.08.2023
В Крыму участились пожары
Жаркий август в Крыму отметился ростом числа пожаров. Статистику за последний месяц лета опубликовали в МЧС Республики Крым. РИА Новости Крым, 25.08.2023
2023-08-25T21:17
2023-08-25T21:17
мчс крыма
пожар
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пожароопасный сезон в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Жаркий август в Крыму отметился ростом числа пожаров. Статистику за последний месяц лета опубликовали в МЧС Республики Крым.По данным ведомства, с 1 по 25 августа подразделения пожарной охраны Республики Крым тушили 134 пожара, из них в 90 случаях выезжали на сообщения о возгорании сухой травы. Для сравнения: за весь июль сотрудники МЧС потушили 120 пожаров, это в среднем четыре пожара в сутки. На сегодняшний день среднее число возгораний в сутки колеблется от 25 до 30 случаев, подчеркнули в ведомстве.Основная часть пожаров в текущем месяце пришлась на Симферопольский, Бахчисарайский и Ленинский районы. За 25 дней августа только подразделение пожарной охраны в Багерово получило 20 вызовов о возгорании – это около половины всех выездов подразделения, отметили в МЧС.За последние сутки крымские пожарные четырежды привлекались к тушению загоревшейся сухой травы. А сутками ранее на пожарные подразделения Крыма пришелся 21 вызов по фактам возгорания сухостоя.В МЧС также напомнили, что с 8 июля на территории всего полуострова действует особый противопожарный режим. В связи с этим действие приказа Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым об ограничении пребывания граждан в лесах было продлено с 23 августа еще на три недели.Читайте также на РИА Новости Крым:В заповеднике “Аскания Нова” возник пожар после обстрела ракетами ВСУНа ЮБК ночью больше двух часов тушили частный домВ Крыму спасатели отстояли лес от огня
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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мчс крыма, пожар, крым, новости, новости крыма, безопасность, безопасность республики крым и севастополя, пожароопасный сезон в крыму
В Крыму участились пожары

В августе на территории Крыма чаще возникали пожары

21:17 25.08.2023
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкТушение лесных пожаров.
Тушение лесных пожаров. - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© РИА Новости . Валерий Мельников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Жаркий август в Крыму отметился ростом числа пожаров. Статистику за последний месяц лета опубликовали в МЧС Республики Крым.
По данным ведомства, с 1 по 25 августа подразделения пожарной охраны Республики Крым тушили 134 пожара, из них в 90 случаях выезжали на сообщения о возгорании сухой травы. Для сравнения: за весь июль сотрудники МЧС потушили 120 пожаров, это в среднем четыре пожара в сутки. На сегодняшний день среднее число возгораний в сутки колеблется от 25 до 30 случаев, подчеркнули в ведомстве.

“Общее количество выездов подразделений для ликвидации возгораний в сравнении с прошлым месяцем уже увеличилось на 10,5%, при этом август еще не закончился”, - отметили в МЧС республики.

Основная часть пожаров в текущем месяце пришлась на Симферопольский, Бахчисарайский и Ленинский районы. За 25 дней августа только подразделение пожарной охраны в Багерово получило 20 вызовов о возгорании – это около половины всех выездов подразделения, отметили в МЧС.
За последние сутки крымские пожарные четырежды привлекались к тушению загоревшейся сухой травы. А сутками ранее на пожарные подразделения Крыма пришелся 21 вызов по фактам возгорания сухостоя.
“Всего с начала года на полуострове ликвидировано 2048 пожаров”, - подытожили в ведомстве.
В МЧС также напомнили, что с 8 июля на территории всего полуострова действует особый противопожарный режим. В связи с этим действие приказа Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым об ограничении пребывания граждан в лесах было продлено с 23 августа еще на три недели.
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