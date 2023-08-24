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В Крыму продлен запрет на посещение лесов
В Крыму продлен запрет на посещение лесов - РИА Новости Крым, 24.08.2023
В Крыму продлен запрет на посещение лесов
В Крыму продлено ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, сообща пресс-служба МЧС Крыма. РИА Новости Крым, 24.08.2023
2023-08-24T13:33
2023-08-24T13:33
2023-08-24T13:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг - РИА Новости Крым. В Крыму продлено ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, сообща пресс-служба МЧС Крыма.При этом в ведомстве уточняют, что посещение лесов ограничено за исключением мест отдыха граждан, которые разрешено посещать на безвозмездной основе.Спасатели напоминают, что в период ограничений запрещено разведение костров, проведение пожароопасных работ в лесах и близлежащих территориях. В том числе - сжигание порубочных остатков и мусора, сухой травы и бытовых отходов, проведение сельхоз палов и газосварочных работ.Как сообщалось, с 8 июля 2023 года приказом МЧС Республики Крым на полуострове введен особый противопожарный режим. Читайте также на РИА Новости Крым:Особый противопожарный период: что это значит для Крыма?Крымчанин решил спалить траву на участке и едва не сжег соседский домВ МЧС назвали главную причину пожаров в домах крымчан
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новости крыма, безопасность, противопожарный режим, крым, мчс крыма, пожар, общество
В Крыму продлен запрет на посещение лесов
МЧС: крымские леса закрыты для посещения граждан и проезда транспорта
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг - РИА Новости Крым. В Крыму продлено ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, сообща пресс-служба МЧС Крыма.
"С 23 августа продлено ограничение пребывания граждан в лесах, въезда в них транспортных средств и проведения в лесах определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности, на 21 календарный день", - сообщили в МЧС.
При этом в ведомстве уточняют, что посещение лесов ограничено за исключением мест отдыха граждан, которые разрешено посещать на безвозмездной основе.
Спасатели напоминают, что в период ограничений запрещено разведение костров, проведение пожароопасных работ в лесах и близлежащих территориях. В том числе - сжигание порубочных остатков и мусора, сухой травы и бытовых отходов, проведение сельхоз палов и газосварочных работ.
Как сообщалось
, с 8 июля 2023 года приказом МЧС Республики Крым на полуострове введен особый противопожарный режим.
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