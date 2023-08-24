https://crimea.ria.ru/20230824/v-krymu-prodlen-zapret-na-poseschenie-lesov-1130921449.html

В Крыму продлен запрет на посещение лесов

В Крыму продлен запрет на посещение лесов - РИА Новости Крым, 24.08.2023

В Крыму продлен запрет на посещение лесов

В Крыму продлено ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, сообща пресс-служба МЧС Крыма. РИА Новости Крым, 24.08.2023

2023-08-24T13:33

2023-08-24T13:33

2023-08-24T13:33

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противопожарный режим

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общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг - РИА Новости Крым. В Крыму продлено ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, сообща пресс-служба МЧС Крыма.При этом в ведомстве уточняют, что посещение лесов ограничено за исключением мест отдыха граждан, которые разрешено посещать на безвозмездной основе.Спасатели напоминают, что в период ограничений запрещено разведение костров, проведение пожароопасных работ в лесах и близлежащих территориях. В том числе - сжигание порубочных остатков и мусора, сухой травы и бытовых отходов, проведение сельхоз палов и газосварочных работ.Как сообщалось, с 8 июля 2023 года приказом МЧС Республики Крым на полуострове введен особый противопожарный режим. Читайте также на РИА Новости Крым:Особый противопожарный период: что это значит для Крыма?Крымчанин решил спалить траву на участке и едва не сжег соседский домВ МЧС назвали главную причину пожаров в домах крымчан

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, безопасность, противопожарный режим, крым, мчс крыма, пожар, общество