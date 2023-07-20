Рейтинг@Mail.ru
Крымчанин решил спалить траву на участке и едва не сжег соседский дом - РИА Новости Крым, 20.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230720/krymchanin-reshil-spalit-travu-na-uchastke-i-edva-ne-szheg-sosedskiy-dom-1130189183.html
Крымчанин решил спалить траву на участке и едва не сжег соседский дом
Крымчанин решил спалить траву на участке и едва не сжег соседский дом - РИА Новости Крым, 20.07.2023
Крымчанин решил спалить траву на участке и едва не сжег соседский дом
Крымчанин пренебрег запретом на пал травы на участке и едва не сжег соседский дом. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РК. РИА Новости Крым, 20.07.2023
2023-07-20T13:06
2023-07-20T13:06
происшествия
крым
мчс крыма
судак
пожар
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110146/72/1101467266_0:234:3077:1965_1920x0_80_0_0_a072cb92759be39760d131d7c9aa8ad0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Крымчанин пренебрег запретом на пал травы на участке и едва не сжег соседский дом. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РК.Инцидент произошел в селе Веселое недалеко от города Судак. Сообщение о возгорании поступило на пульт оперативного дежурного в 9:44 утра.После этого сотрудники Госпожнадзора выявили нарушителя пожарной безопасности, действия которого едва не привели к возгоранию жилого дома.По факту нарушения правил пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима составлен протокол об административной ответственности. Виновному выписан штраф на сумму 10 000 рублей.Ранее в пресс-службе Главного управления МЧС России по Крыму сообщали, что с 19 по 23 июля в западных районах Крыма сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Кроме того, с 8 июля на полуострове действует особый противопожарный режим.Читайте также на РИА новости Крым:Пожары в лесах: спасатели назвали самые трудные места для работы в КрымуВ МЧС назвали главную причину пожаров в домах крымчанОсобый противопожарный период: что это значит для Крыма?
крым
судак
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110146/72/1101467266_346:0:3077:2048_1920x0_80_0_0_8bdb212d2b231edf3bff7e7ad9837ccb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, крым, мчс крыма, судак, пожар, новости крыма
Крымчанин решил спалить траву на участке и едва не сжег соседский дом

МЧС: крымчанин решил спалить траву на участке и едва не сжег соседский дом

13:06 20.07.2023
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГорение сухой травы
Горение сухой травы - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Крымчанин пренебрег запретом на пал травы на участке и едва не сжег соседский дом. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РК.
Инцидент произошел в селе Веселое недалеко от города Судак. Сообщение о возгорании поступило на пульт оперативного дежурного в 9:44 утра.
"Прибывшие на место происшествия сотрудники пожарной охраны Крыма, выяснили, что на территории частного домовладения горит сухая трава. Есть угроза перехода огня на хозпостройки и жилой дом", – говорится в сообщении. За полчаса они ликвидировали возгорание на площади 50 кв.м.
После этого сотрудники Госпожнадзора выявили нарушителя пожарной безопасности, действия которого едва не привели к возгоранию жилого дома.

"Как выяснилось, житель соседнего дома осуществлял пал сухой травы на своем придомовом участке, однако огонь быстро распространился на смежную территорию", – уточнили в МЧС РК.

По факту нарушения правил пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима составлен протокол об административной ответственности. Виновному выписан штраф на сумму 10 000 рублей.
Ранее в пресс-службе Главного управления МЧС России по Крыму сообщали, что с 19 по 23 июля в западных районах Крыма сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Кроме того, с 8 июля на полуострове действует особый противопожарный режим.
Читайте также на РИА новости Крым:
Пожары в лесах: спасатели назвали самые трудные места для работы в Крыму
В МЧС назвали главную причину пожаров в домах крымчан
Особый противопожарный период: что это значит для Крыма?
 
ПроисшествияКрымМЧС КрымаСудакПожарНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Паром в Керченском проливеВъезд в Крым: ситуация на Крымском мосту и паромной переправе. ОнлайнВчера, 09:18Пункт временного размещенияПожар на полигоне в Крыму. ОнлайнВчера, 08:24
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:06Крымчанин решил спалить траву на участке и едва не сжег соседский дом
12:50Между Крымом и Анапой запустили "Ласточки"
12:35Артиллерия и дроны: ВСУ снова бьют по Белгородской области
12:28Захарова ответила на планы Киева депортировать из Крыма 800 тысяч русских
12:16Обстановка в Кировском районе после ЧП на полигоне: оперативные данные
12:06Дело о ДТП в Крыму с гибелью водителя буксируемой машины передано в суд
12:01Запад "не заметил" теракт на Крымском мосту и гибель мирных людей – МИД
11:56Аксенов предрек крымским мэрам отставки за плохую работу
11:45Момент удара беспилотника по Раздольному в Крыму – эксклюзивное видео
11:36Крымский мост сейчас: какие очереди на досмотр из Керчи и Тамани
11:34Будут стрелять весь день: Развожаев предупредил об учениях в Севастополе
11:26Новые попытки форсировать Днепр: уничтожены две лодки и 60 боевиков ВСУ
11:16Симферополь и еще шесть городов Крыма без воды - карта отключений
10:59ВСУ обстреляли Васильевку: есть пострадавшая и разрушения
10:45Пострадавшая при теракте на Крымском мосту девочка доставлена в Москву
10:3382 прилета за сутки: ВСУ бьют по мирным городам левобережья Херсонщины
10:22Как работает Керченская паромная переправа: ситуация на утро 20 июля
09:41Как прекращение зерновой сделки изменит мировую экономику
09:38В Раздольном в Крыму после атаки беспилотника введен режим ЧС
09:32Ситуация на Крымском мосту: со стороны Крыма растет очередь
Лента новостейМолния