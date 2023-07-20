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Крымчанин решил спалить траву на участке и едва не сжег соседский дом
Крымчанин решил спалить траву на участке и едва не сжег соседский дом - РИА Новости Крым, 20.07.2023
Крымчанин решил спалить траву на участке и едва не сжег соседский дом
Крымчанин пренебрег запретом на пал травы на участке и едва не сжег соседский дом. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РК. РИА Новости Крым, 20.07.2023
2023-07-20T13:06
2023-07-20T13:06
2023-07-20T13:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Крымчанин пренебрег запретом на пал травы на участке и едва не сжег соседский дом. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РК.Инцидент произошел в селе Веселое недалеко от города Судак. Сообщение о возгорании поступило на пульт оперативного дежурного в 9:44 утра.После этого сотрудники Госпожнадзора выявили нарушителя пожарной безопасности, действия которого едва не привели к возгоранию жилого дома.По факту нарушения правил пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима составлен протокол об административной ответственности. Виновному выписан штраф на сумму 10 000 рублей.Ранее в пресс-службе Главного управления МЧС России по Крыму сообщали, что с 19 по 23 июля в западных районах Крыма сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Кроме того, с 8 июля на полуострове действует особый противопожарный режим.Читайте также на РИА новости Крым:Пожары в лесах: спасатели назвали самые трудные места для работы в КрымуВ МЧС назвали главную причину пожаров в домах крымчанОсобый противопожарный период: что это значит для Крыма?
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происшествия, крым, мчс крыма, судак, пожар, новости крыма
Крымчанин решил спалить траву на участке и едва не сжег соседский дом
МЧС: крымчанин решил спалить траву на участке и едва не сжег соседский дом
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Крымчанин пренебрег запретом на пал травы на участке и едва не сжег соседский дом. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РК.
Инцидент произошел в селе Веселое недалеко от города Судак. Сообщение о возгорании поступило на пульт оперативного дежурного в 9:44 утра.
"Прибывшие на место происшествия сотрудники пожарной охраны Крыма, выяснили, что на территории частного домовладения горит сухая трава. Есть угроза перехода огня на хозпостройки и жилой дом", – говорится в сообщении. За полчаса они ликвидировали возгорание на площади 50 кв.м.
После этого сотрудники Госпожнадзора выявили нарушителя пожарной безопасности, действия которого едва не привели к возгоранию жилого дома.
"Как выяснилось, житель соседнего дома осуществлял пал сухой травы на своем придомовом участке, однако огонь быстро распространился на смежную территорию", – уточнили в МЧС РК.
По факту нарушения правил пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима составлен протокол об административной ответственности. Виновному выписан штраф на сумму 10 000 рублей.
Ранее в пресс-службе Главного управления МЧС России по Крыму сообщали, что с 19 по 23 июля в западных районах Крыма сохраняется чрезвычайная пожарная опасность
. Кроме того, с 8 июля на полуострове действует особый противопожарный режим.
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