https://crimea.ria.ru/20230720/krymchanin-reshil-spalit-travu-na-uchastke-i-edva-ne-szheg-sosedskiy-dom-1130189183.html

Крымчанин решил спалить траву на участке и едва не сжег соседский дом

Крымчанин решил спалить траву на участке и едва не сжег соседский дом - РИА Новости Крым, 20.07.2023

Крымчанин решил спалить траву на участке и едва не сжег соседский дом

Крымчанин пренебрег запретом на пал травы на участке и едва не сжег соседский дом. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РК. РИА Новости Крым, 20.07.2023

2023-07-20T13:06

2023-07-20T13:06

2023-07-20T13:06

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Крымчанин пренебрег запретом на пал травы на участке и едва не сжег соседский дом. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РК.Инцидент произошел в селе Веселое недалеко от города Судак. Сообщение о возгорании поступило на пульт оперативного дежурного в 9:44 утра.После этого сотрудники Госпожнадзора выявили нарушителя пожарной безопасности, действия которого едва не привели к возгоранию жилого дома.По факту нарушения правил пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима составлен протокол об административной ответственности. Виновному выписан штраф на сумму 10 000 рублей.Ранее в пресс-службе Главного управления МЧС России по Крыму сообщали, что с 19 по 23 июля в западных районах Крыма сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Кроме того, с 8 июля на полуострове действует особый противопожарный режим.Читайте также на РИА новости Крым:Пожары в лесах: спасатели назвали самые трудные места для работы в КрымуВ МЧС назвали главную причину пожаров в домах крымчанОсобый противопожарный период: что это значит для Крыма?

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, крым, мчс крыма, судак, пожар, новости крыма