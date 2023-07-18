https://crimea.ria.ru/20230718/pozhary-v-lesakh-spasateli-nazvali-samye-trudnye-mesta-dlya-raboty-v-krymu-1130121970.html
Пожары в лесах: спасатели назвали самые трудные места для работы в Крыму
Пожары в лесах: спасатели назвали самые трудные места для работы в Крыму - РИА Новости Крым, 18.07.2023
Пожары в лесах: спасатели назвали самые трудные места для работы в Крыму
Самое трудное направление в работе крымских спасателей связано с тушением лесных пожаров на Южном берегу Крыма. РИА Новости Крым, 18.07.2023
2023-07-18T08:43
2023-07-18T08:43
2023-07-18T07:38
безопасность
гу мчс рф по республике крым
пожар
максим грамотный
игорь скуртул
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111859/03/1118590339_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_ee138c132ee5435872d93352efa633d0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Самое трудное направление в работе крымских спасателей связано с тушением лесных пожаров на Южном берегу Крыма.Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил заместитель министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым Максим Грамотный.Он подчеркнул, что все населенные пункты на ЮБК и в целом по Крыму "полностью перекрываются" пожарными службами: "Там все под защитой"."Помимо пожарной охраны в республике, на базе МЧС Крыма создана оперативно-спасательная служба "Крым-Спас". В основном ребята работают в горно-лесной местности, на водной акватории, но в случае ухудшения обстановки помогают справляться и при ЧС, связанных с пожарами", – уточнил замминистра.По словам замначальника ГУ МЧС России по Крыму Игоря Скуртула, в ведении крымских спасателей около 330 тысяч гектаров леса. Площадь огромна, но несмотря на это ежегодно число пожаров в лесах уменьшается. По его словам, добиться таких результатов помогает установленная в лесах система видеонаблюдения "Лесохранитель". Сейчас это 33 камеры, установленные в самых труднодоступных местах, которыми охвачено до 70% всего лесного массива."Это новые технологии, камеры нового поколения: они приближают и удаляют до 50 км. То есть не надо отправлять туда мониторинговую группу: мы все видим в онлайн-режиме. Когда приходит сигнал о задымлении – сразу же выдаются координаты, и туда отправляется группа Минэкологии, у них 10 постов различных, техника повышенной проходимости. Если своими силами не справляются, то выдвигается уже федеральная противопожарная служба. На сегодняшний день все четыре пожара, которые были, ликвидированы силами только Минэкологии", – рассказал Скуртул.Кроме того, у крымских пожарных соответствующие соглашения с ближайшими регионами – Севастополем и Краснодарским краем, в рамках которых прописан алгоритм действий совместных сил при тушении сложных пожаров, отметил он.Ранее МЧС Крыма сообщили о введении особого противопожарного режима, предупредив о запретах. Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму вводится особый противопожарный режим: что подпадает под запретКогда в Севастополе вводят особый противопожарный режимВ Крыму до августа ограничили посещение лесов
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111859/03/1118590339_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_7a69f1e765755c9d704830419925d361.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, гу мчс рф по республике крым, пожар, максим грамотный, игорь скуртул
Пожары в лесах: спасатели назвали самые трудные места для работы в Крыму
МЧС РК: Самые трудные места для работы спасателей – Южный берег Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Самое трудное направление в работе крымских спасателей связано с тушением лесных пожаров на Южном берегу Крыма.
Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым
сообщил заместитель министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым Максим Грамотный.
"Исторически сложилось, что одно из самых сложных направлений у нас – это Южное побережье. То есть Ялта, Алушта. Этим населенным пунктам уделяется особое внимание. Там наши горы и леса, Крымская сосна и ее смолянистый покров хвои – на некоторых подушка достигает до полуметра и выше, и при высокой температуре, если будет возгорание, тушение проводить довольно проблематично", – рассказал Грамотный.
Он подчеркнул, что все населенные пункты на ЮБК и в целом по Крыму "полностью перекрываются" пожарными службами: "Там все под защитой".
"Помимо пожарной охраны в республике, на базе МЧС Крыма создана оперативно-спасательная служба "Крым-Спас". В основном ребята работают в горно-лесной местности, на водной акватории, но в случае ухудшения обстановки помогают справляться и при ЧС, связанных с пожарами", – уточнил замминистра.
По словам замначальника ГУ МЧС России по Крыму Игоря Скуртула, в ведении крымских спасателей около 330 тысяч гектаров леса. Площадь огромна, но несмотря на это ежегодно число пожаров в лесах уменьшается.
"Ежегодно у нас было около 100-120 пожаров. Площадь в среднем составляла около 300 гектаров ежегодно. В позапрошлом году было 20, в прошлом – 19, а в этом году пока только 4 пожара", – поделился представитель ведомства.
По его словам, добиться таких результатов помогает установленная в лесах система видеонаблюдения "Лесохранитель". Сейчас это 33 камеры, установленные в самых труднодоступных местах, которыми охвачено до 70% всего лесного массива.
"Это новые технологии, камеры нового поколения: они приближают и удаляют до 50 км. То есть не надо отправлять туда мониторинговую группу: мы все видим в онлайн-режиме. Когда приходит сигнал о задымлении – сразу же выдаются координаты, и туда отправляется группа Минэкологии, у них 10 постов различных, техника повышенной проходимости. Если своими силами не справляются, то выдвигается уже федеральная противопожарная служба. На сегодняшний день все четыре пожара, которые были, ликвидированы силами только Минэкологии", – рассказал Скуртул.
Кроме того, у крымских пожарных соответствующие соглашения с ближайшими регионами – Севастополем и Краснодарским краем, в рамках которых прописан алгоритм действий совместных сил при тушении сложных пожаров, отметил он.
Ранее МЧС Крыма сообщили
о введении особого противопожарного режима, предупредив о запретах.
Читайте также на РИА Новости Крым: