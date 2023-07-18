https://crimea.ria.ru/20230718/pozhary-v-lesakh-spasateli-nazvali-samye-trudnye-mesta-dlya-raboty-v-krymu-1130121970.html

Пожары в лесах: спасатели назвали самые трудные места для работы в Крыму

Пожары в лесах: спасатели назвали самые трудные места для работы в Крыму - РИА Новости Крым, 18.07.2023

Пожары в лесах: спасатели назвали самые трудные места для работы в Крыму

Самое трудное направление в работе крымских спасателей связано с тушением лесных пожаров на Южном берегу Крыма. РИА Новости Крым, 18.07.2023

2023-07-18T08:43

2023-07-18T08:43

2023-07-18T07:38

безопасность

гу мчс рф по республике крым

пожар

максим грамотный

игорь скуртул

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Самое трудное направление в работе крымских спасателей связано с тушением лесных пожаров на Южном берегу Крыма.Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил заместитель министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым Максим Грамотный.Он подчеркнул, что все населенные пункты на ЮБК и в целом по Крыму "полностью перекрываются" пожарными службами: "Там все под защитой"."Помимо пожарной охраны в республике, на базе МЧС Крыма создана оперативно-спасательная служба "Крым-Спас". В основном ребята работают в горно-лесной местности, на водной акватории, но в случае ухудшения обстановки помогают справляться и при ЧС, связанных с пожарами", – уточнил замминистра.По словам замначальника ГУ МЧС России по Крыму Игоря Скуртула, в ведении крымских спасателей около 330 тысяч гектаров леса. Площадь огромна, но несмотря на это ежегодно число пожаров в лесах уменьшается. По его словам, добиться таких результатов помогает установленная в лесах система видеонаблюдения "Лесохранитель". Сейчас это 33 камеры, установленные в самых труднодоступных местах, которыми охвачено до 70% всего лесного массива."Это новые технологии, камеры нового поколения: они приближают и удаляют до 50 км. То есть не надо отправлять туда мониторинговую группу: мы все видим в онлайн-режиме. Когда приходит сигнал о задымлении – сразу же выдаются координаты, и туда отправляется группа Минэкологии, у них 10 постов различных, техника повышенной проходимости. Если своими силами не справляются, то выдвигается уже федеральная противопожарная служба. На сегодняшний день все четыре пожара, которые были, ликвидированы силами только Минэкологии", – рассказал Скуртул.Кроме того, у крымских пожарных соответствующие соглашения с ближайшими регионами – Севастополем и Краснодарским краем, в рамках которых прописан алгоритм действий совместных сил при тушении сложных пожаров, отметил он.Ранее МЧС Крыма сообщили о введении особого противопожарного режима, предупредив о запретах. Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму вводится особый противопожарный режим: что подпадает под запретКогда в Севастополе вводят особый противопожарный режимВ Крыму до августа ограничили посещение лесов

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, гу мчс рф по республике крым, пожар, максим грамотный, игорь скуртул