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В Крыму до августа ограничили посещение лесов - РИА Новости Крым, 10.07.2023
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В Крыму до августа ограничили посещение лесов
В Крыму до августа ограничили посещение лесов - РИА Новости Крым, 10.07.2023
В Крыму до августа ограничили посещение лесов
В Крыму в связи с установлением особого противопожарного режима вводится ограничение на посещение лесов. Согласно приказу Минприроды республики, запреты будут... РИА Новости Крым, 10.07.2023
2023-07-10T21:47
2023-07-10T21:29
противопожарный режим
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. В Крыму в связи с установлением особого противопожарного режима вводится ограничение на посещение лесов. Согласно приказу Минприроды республики, запреты будут действовать 21 день – до начала августа. Соответствующий документ за подписью замминистра Алексея Яценко опубликован на официальном сайте ведомства.На лесных участках, перечисленных на сайте ведомства, нельзя передвигаться на транспорте, за исключением спецмашин, выполняющих задачи в рамках компетенций. Ограничения также не распространяются на сотрудников организаций и ведомств, деятельность которых связана с охраной лесов, поддержанием правопорядка и пожарной безопасности, спасателей и предпринимателей, законно использующих определенные лесные участки для оказания рекреационных услуг, и граждан, которые отдыхают в границах этих территорий.Кроме того, документом не ограничиваются возможность спортивных, научных, образовательных, религиозных и общественных организаций и учреждений, которые намерены проводить мероприятия в лесах, заведомо согласовав их с Минприроды Крыма.Напомним, особый противопожарный режим в Крыму был введен 8 июля. Власти Севастополя согласовали установление такого режима с 15 июля.Читайте также на РИА Новости Крым:Сгорело поле: в Красногвардейском районе огонь уничтожил гектар пшеницы В Бахчисарае из-за удара молнии загорелся ресторанБольшой пожар на полигоне ТБО в Крыму - что известно
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противопожарный режим, крым, министерство экологии и природных ресурсов крыма, экология, новости крыма, общество, безопасность
В Крыму до августа ограничили посещение лесов

Минприроды Крыма ограничило до августа посещение туристами лесов

21:47 10.07.2023
 
© РИА Новости КрымПрирода в Крыму
Природа в Крыму - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. В Крыму в связи с установлением особого противопожарного режима вводится ограничение на посещение лесов. Согласно приказу Минприроды республики, запреты будут действовать 21 день – до начала августа. Соответствующий документ за подписью замминистра Алексея Яценко опубликован на официальном сайте ведомства.
"Ввести с 00 ч. 00 мин. 12.07.2023 года по 24 ч. 00 мин. 01.08.2023 года на территории лесных участков, указанных в приложении... к настоящему приказу, ограничение пребывания граждан в лесах, въезда в них транспортных средств и проведения определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности сроком на 21 календарный день", – говорится в документе.
На лесных участках, перечисленных на сайте ведомства, нельзя передвигаться на транспорте, за исключением спецмашин, выполняющих задачи в рамках компетенций. Ограничения также не распространяются на сотрудников организаций и ведомств, деятельность которых связана с охраной лесов, поддержанием правопорядка и пожарной безопасности, спасателей и предпринимателей, законно использующих определенные лесные участки для оказания рекреационных услуг, и граждан, которые отдыхают в границах этих территорий.
Кроме того, документом не ограничиваются возможность спортивных, научных, образовательных, религиозных и общественных организаций и учреждений, которые намерены проводить мероприятия в лесах, заведомо согласовав их с Минприроды Крыма.
Напомним, особый противопожарный режим в Крыму был введен 8 июля. Власти Севастополя согласовали установление такого режима с 15 июля.
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