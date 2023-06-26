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Большой пожар на полигоне ТБО в Крыму - что известно

Большой пожар на полигоне ТБО в Крыму - что известно - РИА Новости Крым, 26.06.2023

Большой пожар на полигоне ТБО в Крыму - что известно

В Кировском районе Крыма загорелся недействующий полигон твердых бытовых отходов, площадь пожара составила 900 кв. метров. Об этом РИА Новости Крым сообщили в... РИА Новости Крым, 26.06.2023

2023-06-26T19:23

2023-06-26T19:23

2023-06-26T19:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. В Кировском районе Крыма загорелся недействующий полигон твердых бытовых отходов, площадь пожара составила 900 кв. метров. Об этом РИА Новости Крым сообщили в Главном управлении МЧС России по Крыму.Пожар на полигоне ТБОВозгорание ликвидировали шестнадцать человек от РСЧС, из них восемь человек личного состава и три единицы спецтехники - от МЧС России. Как уточнили в ведомстве, в настоящий момент проводится опашка территорий.Прокурорская проверкаПресс-служба прокуратуры Крыма сообщает о том, что по данному факту начата проверка."В ходе организованных мероприятий будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также дана оценка исполнению ответственными лицами требований федерального законодательства, в том числе о пожарной безопасности. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - сообщили в надзорном ведомстве.Читайте также на РИА Новости Крым:В Судаке горит кафеВ Севастополе двое сгорели при пожаре в гаражах - Следком ведет проверкуСтала известна причина пожара на нефтезаводе в Краснодаре

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кировский район крыма

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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