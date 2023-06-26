https://crimea.ria.ru/20230626/bolshoy-pozhar-na-poligone-tbo-v-krymu----chto-izvestno--1129646916.html
Большой пожар на полигоне ТБО в Крыму - что известно
Большой пожар на полигоне ТБО в Крыму - что известно - РИА Новости Крым, 26.06.2023
Большой пожар на полигоне ТБО в Крыму - что известно
В Кировском районе Крыма загорелся недействующий полигон твердых бытовых отходов, площадь пожара составила 900 кв. метров. Об этом РИА Новости Крым сообщили в... РИА Новости Крым, 26.06.2023
2023-06-26T19:23
2023-06-26T19:23
2023-06-26T19:23
пожар
происшествия
крым
гу мчс рф по республике крым
новости крыма
кировский район крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/14/1122999056_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_d70ff6d793e1b5ed7ac14ce245e48cf6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. В Кировском районе Крыма загорелся недействующий полигон твердых бытовых отходов, площадь пожара составила 900 кв. метров. Об этом РИА Новости Крым сообщили в Главном управлении МЧС России по Крыму.Пожар на полигоне ТБОВозгорание ликвидировали шестнадцать человек от РСЧС, из них восемь человек личного состава и три единицы спецтехники - от МЧС России. Как уточнили в ведомстве, в настоящий момент проводится опашка территорий.Прокурорская проверкаПресс-служба прокуратуры Крыма сообщает о том, что по данному факту начата проверка."В ходе организованных мероприятий будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также дана оценка исполнению ответственными лицами требований федерального законодательства, в том числе о пожарной безопасности. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - сообщили в надзорном ведомстве.Читайте также на РИА Новости Крым:В Судаке горит кафеВ Севастополе двое сгорели при пожаре в гаражах - Следком ведет проверкуСтала известна причина пожара на нефтезаводе в Краснодаре
крым
кировский район крыма
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/14/1122999056_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_0546642ac7e0d7086f4b50faa9c2fe38.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пожар, происшествия, крым, гу мчс рф по республике крым, новости крыма, кировский район крыма
Большой пожар на полигоне ТБО в Крыму - что известно
МЧС: в Крыму на недействующем полигоне ТБО произошел пожар площадью 900 квадратных метров
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым.
В Кировском районе Крыма загорелся недействующий полигон твердых бытовых отходов, площадь пожара составила 900 кв. метров. Об этом РИА Новости Крым
сообщили в Главном управлении МЧС России по Крыму.
Пожар на полигоне ТБО
"Площадь возгорания составила 900 квадратных метров. В настоящий момент пожар на недействующем полигоне твердых бытовых отходов локализован", - сообщили в МЧС.
Возгорание ликвидировали шестнадцать человек от РСЧС, из них восемь человек личного состава и три единицы спецтехники - от МЧС России. Как уточнили в ведомстве, в настоящий момент проводится опашка территорий.
Прокурорская проверка
Пресс-служба прокуратуры Крыма сообщает о том, что по данному факту начата проверка.
"В ходе организованных мероприятий будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также дана оценка исполнению ответственными лицами требований федерального законодательства, в том числе о пожарной безопасности. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - сообщили в надзорном ведомстве.
Читайте также на РИА Новости Крым: