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Большой пожар на полигоне ТБО в Крыму - что известно - РИА Новости Крым, 26.06.2023
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Большой пожар на полигоне ТБО в Крыму - что известно
Большой пожар на полигоне ТБО в Крыму - что известно - РИА Новости Крым, 26.06.2023
Большой пожар на полигоне ТБО в Крыму - что известно
В Кировском районе Крыма загорелся недействующий полигон твердых бытовых отходов, площадь пожара составила 900 кв. метров. Об этом РИА Новости Крым сообщили в... РИА Новости Крым, 26.06.2023
2023-06-26T19:23
2023-06-26T19:23
пожар
происшествия
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. В Кировском районе Крыма загорелся недействующий полигон твердых бытовых отходов, площадь пожара составила 900 кв. метров. Об этом РИА Новости Крым сообщили в Главном управлении МЧС России по Крыму.Пожар на полигоне ТБОВозгорание ликвидировали шестнадцать человек от РСЧС, из них восемь человек личного состава и три единицы спецтехники - от МЧС России. Как уточнили в ведомстве, в настоящий момент проводится опашка территорий.Прокурорская проверкаПресс-служба прокуратуры Крыма сообщает о том, что по данному факту начата проверка."В ходе организованных мероприятий будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также дана оценка исполнению ответственными лицами требований федерального законодательства, в том числе о пожарной безопасности. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - сообщили в надзорном ведомстве.Читайте также на РИА Новости Крым:В Судаке горит кафеВ Севастополе двое сгорели при пожаре в гаражах - Следком ведет проверкуСтала известна причина пожара на нефтезаводе в Краснодаре
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РИА Новости Крым
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Большой пожар на полигоне ТБО в Крыму - что известно

МЧС: в Крыму на недействующем полигоне ТБО произошел пожар площадью 900 квадратных метров

19:23 26.06.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУчения МЧС. Тренировка тушения пожаров в музыкальном училище им. Чайковского в Симферополе
Учения МЧС. Тренировка тушения пожаров в музыкальном училище им. Чайковского в Симферополе - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. В Кировском районе Крыма загорелся недействующий полигон твердых бытовых отходов, площадь пожара составила 900 кв. метров. Об этом РИА Новости Крым сообщили в Главном управлении МЧС России по Крыму.

Пожар на полигоне ТБО

"Площадь возгорания составила 900 квадратных метров. В настоящий момент пожар на недействующем полигоне твердых бытовых отходов локализован", - сообщили в МЧС.
Возгорание ликвидировали шестнадцать человек от РСЧС, из них восемь человек личного состава и три единицы спецтехники - от МЧС России. Как уточнили в ведомстве, в настоящий момент проводится опашка территорий.

Прокурорская проверка

Пресс-служба прокуратуры Крыма сообщает о том, что по данному факту начата проверка.
"В ходе организованных мероприятий будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также дана оценка исполнению ответственными лицами требований федерального законодательства, в том числе о пожарной безопасности. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - сообщили в надзорном ведомстве.
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