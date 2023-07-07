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Сгорело поле: в Красногвардейском районе огонь уничтожил гектар пшеницы
Сгорело поле: в Красногвардейском районе огонь уничтожил гектар пшеницы - РИА Новости Крым, 07.07.2023
Сгорело поле: в Красногвардейском районе огонь уничтожил гектар пшеницы
Огонь уничтожил гектар пшеницы в селе Комаровка Красногвардейского района. Об этом сообщили в региональном главке МЧС. РИА Новости Крым, 07.07.2023
2023-07-07T14:05
2023-07-07T14:05
2023-07-07T14:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. Огонь уничтожил гектар пшеницы в селе Комаровка Красногвардейского района. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного накануне вечером.В течение получаса спасателям удалось ликвидировать возгорание и остановить распространение огня.В результате пожара сгорел один гектар пшеницы, также выгорела сухая трава на площади 200 кв.м.Пострадавших нет, в настоящее время эксперты выясняют причины произошедшего.Ранее сообщалось, что в западных и центральных районах Крыма объявлено штормовое предупреждение из-за чрезвычайной пожароопасности. Так, по данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 7-8 июля в западных и центральных районах Крыма ожидается чрезвычайная пожарная опасность.Так, с 8 июля приказом МЧС Крыма на полуострове будет введен особый противопожарный режим, предусматривающий усиленные требования по безопасности.По словам главы МЧС РК Сергея Садаклиева, такая мера принята с целью предотвращения возможных пожаров, создания условий для успешного их тушения и минимизации ущерба, а также повышения уровня пожарной безопасности в регионе.Читайте также на РИА Новости Крым:Поджог из мести: в Симферополе задержан поджигатель автоБольшой пожар на полигоне ТБО в Крыму - что известноВ Судаке горит кафе
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новости крыма, крым, красногвардейский район, гу мчс рф по республике крым, пожар, урожай, урожай зерновых культур
Сгорело поле: в Красногвардейском районе огонь уничтожил гектар пшеницы
МЧС: огонь уничтожил гектар пшеницы в селе Комаровка Красногвардейского района
14:05 07.07.2023 (обновлено: 14:07 07.07.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. Огонь уничтожил гектар пшеницы в селе Комаровка Красногвардейского района. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.
Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного накануне вечером.
"По прибытии стало известно, что за границами населенного пункта на открытой территории горит сухая трава и поле с урожаем пшеницы", - уточняется в сообщении.
В течение получаса спасателям удалось ликвидировать возгорание и остановить распространение огня.
В результате пожара сгорел один гектар пшеницы, также выгорела сухая трава на площади 200 кв.м.
Пострадавших нет, в настоящее время эксперты выясняют причины произошедшего.
Ранее сообщалось, что в западных и центральных районах Крыма объявлено штормовое предупреждение из-за чрезвычайной пожароопасности
. Так, по данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 7-8 июля в западных и центральных районах Крыма ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
Так, с 8 июля приказом МЧС Крыма на полуострове будет введен особый противопожарный режим
, предусматривающий усиленные требования по безопасности.
По словам главы МЧС РК Сергея Садаклиева, такая мера принята с целью предотвращения возможных пожаров, создания условий для успешного их тушения и минимизации ущерба, а также повышения уровня пожарной безопасности в регионе.
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