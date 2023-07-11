https://crimea.ria.ru/20230711/kogda-v-sevastopole-vvodyat-osobyy-protivopozharnyy-rezhim-1129932357.html

Когда в Севастополе вводят особый противопожарный режим

Когда в Севастополе вводят особый противопожарный режим - РИА Новости Крым, 11.07.2023

Когда в Севастополе вводят особый противопожарный режим

Особый противопожарный режим в Севастополе с сопутствующими дополнительными ограничениями в связи с устоявшейся жаркой погодой введут с 15 июля. Соответствующее РИА Новости Крым, 11.07.2023

2023-07-11T08:47

2023-07-11T08:47

2023-07-11T08:27

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Особый противопожарный режим в Севастополе с сопутствующими дополнительными ограничениями в связи с устоявшейся жаркой погодой введут с 15 июля. Соответствующее решение принято на заседании правительства. Проект постановления о введении особого противопожарного режима и дополнительных требований пожарной безопасности на территории региона представил директор департамента общественной безопасности города Севастополя Михаил Савчин. Он отметил, что документ предполагает ряд запретов для граждан и юрлиц с 15 июля.Также запрещается сжигание травы и проведение пожароопасных работ на участках, примыкающих к лесам и землям сельхозназначения, защитным и другим насаждениям.Кроме того, запрещено использование мангалов и других приспособлений для приготовления пищи на открытом огне. Исключение – территории предприятий общественного питания. Что касается приготовления шашлыков в частных домовладениях, то это не запрещается, но с условием соблюдения требований, уточнил глава профильного департамента."Если специально оборудованы места, то разрешено. Но это должно соответствовать нормам противопожарной безопасности: определенные отступы от легкогорючих материалов, заборов и так далее", – сказал Савчин.Он добавил, что с началом особого противопожарного режима будет также введено ограничение на пребывание граждан в лесах и въезд в них автомобилей.Ранее было объявлено о введении особого противопожарного режима в Крыму с 8 июля.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму объявлена чрезвычайная пожароопасность Более 500 населенным пунктам Крыма угрожают природные пожары

https://crimea.ria.ru/20230427/na-pozharakh-v-krymu-s-nachala-goda-pogibli-34-cheloveka-1128396873.html

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