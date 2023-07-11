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Когда в Севастополе вводят особый противопожарный режим - РИА Новости Крым, 11.07.2023
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Когда в Севастополе вводят особый противопожарный режим
Когда в Севастополе вводят особый противопожарный режим - РИА Новости Крым, 11.07.2023
Когда в Севастополе вводят особый противопожарный режим
Особый противопожарный режим в Севастополе с сопутствующими дополнительными ограничениями в связи с устоявшейся жаркой погодой введут с 15 июля. Соответствующее РИА Новости Крым, 11.07.2023
2023-07-11T08:47
2023-07-11T08:27
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Особый противопожарный режим в Севастополе с сопутствующими дополнительными ограничениями в связи с устоявшейся жаркой погодой введут с 15 июля. Соответствующее решение принято на заседании правительства. Проект постановления о введении особого противопожарного режима и дополнительных требований пожарной безопасности на территории региона представил директор департамента общественной безопасности города Севастополя Михаил Савчин. Он отметил, что документ предполагает ряд запретов для граждан и юрлиц с 15 июля.Также запрещается сжигание травы и проведение пожароопасных работ на участках, примыкающих к лесам и землям сельхозназначения, защитным и другим насаждениям.Кроме того, запрещено использование мангалов и других приспособлений для приготовления пищи на открытом огне. Исключение – территории предприятий общественного питания. Что касается приготовления шашлыков в частных домовладениях, то это не запрещается, но с условием соблюдения требований, уточнил глава профильного департамента."Если специально оборудованы места, то разрешено. Но это должно соответствовать нормам противопожарной безопасности: определенные отступы от легкогорючих материалов, заборов и так далее", – сказал Савчин.Он добавил, что с началом особого противопожарного режима будет также введено ограничение на пребывание граждан в лесах и въезд в них автомобилей.Ранее было объявлено о введении особого противопожарного режима в Крыму с 8 июля.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму объявлена чрезвычайная пожароопасность Более 500 населенным пунктам Крыма угрожают природные пожары
https://crimea.ria.ru/20230427/na-pozharakh-v-krymu-s-nachala-goda-pogibli-34-cheloveka-1128396873.html
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новости крыма
Когда в Севастополе вводят особый противопожарный режим

В Севастополе особый противопожарный режим введут с 15 июля

08:47 11.07.2023
 
© РИА Новости Крым, Анна Петроваогонь
огонь
© РИА Новости Крым, Анна Петрова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Особый противопожарный режим в Севастополе с сопутствующими дополнительными ограничениями в связи с устоявшейся жаркой погодой введут с 15 июля. Соответствующее решение принято на заседании правительства.
Проект постановления о введении особого противопожарного режима и дополнительных требований пожарной безопасности на территории региона представил директор департамента общественной безопасности города Севастополя Михаил Савчин. Он отметил, что документ предполагает ряд запретов для граждан и юрлиц с 15 июля.
"Запрет на запуск пиротехнических изделий, проведение сельхозпалов, разведение костров, сжигание твердых бытовых отходов на территории садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, лесного фонда и населенных пунктов", – сказал Савчин.
Также запрещается сжигание травы и проведение пожароопасных работ на участках, примыкающих к лесам и землям сельхозназначения, защитным и другим насаждениям.
Кроме того, запрещено использование мангалов и других приспособлений для приготовления пищи на открытом огне. Исключение – территории предприятий общественного питания. Что касается приготовления шашлыков в частных домовладениях, то это не запрещается, но с условием соблюдения требований, уточнил глава профильного департамента.
"Если специально оборудованы места, то разрешено. Но это должно соответствовать нормам противопожарной безопасности: определенные отступы от легкогорючих материалов, заборов и так далее", – сказал Савчин.
Он добавил, что с началом особого противопожарного режима будет также введено ограничение на пребывание граждан в лесах и въезд в них автомобилей.
Ранее было объявлено о введении особого противопожарного режима в Крыму с 8 июля.
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