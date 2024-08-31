Картинки последнего месяца лета в Крыму - фотоподборка за 31 день

Август 2024 в фотографиях РИА Новости Крым
2 августа - священный день для каждого, кто оказался причастным к крылатой пехоте. Голубые береты и тельняшки, знамя ВДВ и традиционные встречи. Так День ВДВ встречали в Симферополе.
2 августа - священный день для каждого, кто оказался причастным к крылатой пехоте. Голубые береты и тельняшки, знамя ВДВ и традиционные встречи. Так День ВДВ встречали в Симферополе.
В ночь на пятницу, 2 августа ВСУ атаковали Севастополь ракетами ATACMS. Губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что силы ПВО сбили четыре воздушные цели. При этом зафиксировано множество сообщений о падении обломков ракет на улицах города.
В ночь на пятницу, 2 августа ВСУ атаковали Севастополь ракетами ATACMS. Губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что силы ПВО сбили четыре воздушные цели. При этом зафиксировано множество сообщений о падении обломков ракет на улицах города.
В Севастополе для оклейки окон учебных заведений специальной защитной пленкой перед началом учебного года израсходовали около 66 тысяч квадратных метров материла, окна заклеили в 158 учебных заведениях.
В Севастополе для оклейки окон учебных заведений специальной защитной пленкой перед началом учебного года израсходовали около 66 тысяч квадратных метров материла, окна заклеили в 158 учебных заведениях.
Народный артист России Дмитрий Певцов и ведущие артисты столичных театров выступили перед участниками специальной военной операции, медицинским персоналом военного госпиталя и волонтерами.
Народный артист России Дмитрий Певцов и ведущие артисты столичных театров выступили перед участниками специальной военной операции, медицинским персоналом военного госпиталя и волонтерами.
Большой пожар под Феодосией в районе горно-лесной местности Тепе-Оба достигал 150 га. Тушение осложнял сильный порывистый ветер. На месте работали полтысячи человек и три вертолета.
Большой пожар под Феодосией в районе горно-лесной местности Тепе-Оба достигал 150 га. Тушение осложнял сильный порывистый ветер. На месте работали полтысячи человек и три вертолета.
Итальянец, шеф-повар Антонио Рицци уже несколько лет помогает детям Донбасса и бойцам на передовой. Ранее он трудился в элитных ресторанах, готовил для президента России Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова.
Итальянец, шеф-повар Антонио Рицци уже несколько лет помогает детям Донбасса и бойцам на передовой. Ранее он трудился в элитных ресторанах, готовил для президента России Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова.
Тысячи гостей ежедневно посещают новый культурный комплекс в Крыму - музейно-храмовый комплекс Новый Херсонес.
Тысячи гостей ежедневно посещают новый культурный комплекс в Крыму - музейно-храмовый комплекс Новый Херсонес.
В день Российского флага в Крыму установили новый рекорд России по самому длинному шпагату - спортсмены сели на шпагат в непрерывную цепочку длиной 467 метров.
В день Российского флага в Крыму установили новый рекорд России по самому длинному шпагату - спортсмены сели на шпагат в непрерывную цепочку длиной 467 метров.
Летняя пора - горячая для дорожников. В Крыму, пока стоит хорошая погода, активно ремонтируют улицы. На фото: ремонт на улице Ленина в Симферополе.
Летняя пора - горячая для дорожников. В Крыму, пока стоит хорошая погода, активно ремонтируют улицы. На фото: ремонт на улице Ленина в Симферополе.
В Севастополе создают новую Кремниевую долину. Соглашение о создании крупного технопарка и IT-кластера было подписано с губернатором региона на полях ПМЭФ. Компания стала участником Свободной экономической зоны.
В Севастополе создают новую Кремниевую долину. Соглашение о создании крупного технопарка и IT-кластера было подписано с губернатором региона на полях ПМЭФ. Компания стала участником Свободной экономической зоны.
Руководитель регионального подразделения медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе Елена Черышева выступила на полях II Медиафорума "Герой будущего времени. Молодежь о важном" в Севастополе.
Руководитель регионального подразделения медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе Елена Черышева выступила на полях II Медиафорума "Герой будущего времени. Молодежь о важном" в Севастополе.
Ангелина Беляева из Евпатории стала участницей шоу "Ты супер!" на телеканале НТВ. Уже в сентябре за нашу крымчаночку можно будет болеть каждое воскресенье.
Ангелина Беляева из Евпатории стала участницей шоу "Ты супер!" на телеканале НТВ. Уже в сентябре за нашу крымчаночку можно будет болеть каждое воскресенье.
На единственной промышленной плантации садового кизила в Крыму уже начали сбор урожая.
На единственной промышленной плантации садового кизила в Крыму уже начали сбор урожая.
В Крыму приступили и к уборке яблок ранних сортов созревания. Крымские сельхозтоваропроизводители в этом году планируют убрать яблоки с площади 4,5 тысяч гектаров.
В Крыму приступили и к уборке яблок ранних сортов созревания. Крымские сельхозтоваропроизводители в этом году планируют убрать яблоки с площади 4,5 тысяч гектаров.
Также начали качать и крымский мед. В Крыму ежегодно производят свыше двух тысяч тонн меда. Большая его часть остается на полуострове.
Также начали качать и крымский мед. В Крыму ежегодно производят свыше двух тысяч тонн меда. Большая его часть остается на полуострове.
После начала занятий в школах и вузах Крым ждет новую волну туристов - на так называемый бархатный сезон. Море еще теплое, а погоду обещают отличную. Да и цены ниже, чем летом.
После начала занятий в школах и вузах Крым ждет новую волну туристов - на так называемый бархатный сезон. Море еще теплое, а погоду обещают отличную. Да и цены ниже, чем летом.
2 августа - священный день для каждого, кто оказался причастным к крылатой пехоте. Голубые береты и тельняшки, знамя ВДВ и традиционные встречи. Так День ВДВ встречали в Симферополе.
В ночь на пятницу, 2 августа ВСУ атаковали Севастополь ракетами ATACMS. Губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что силы ПВО сбили четыре воздушные цели. При этом зафиксировано множество сообщений о падении обломков ракет на улицах города.
В Севастополе для оклейки окон учебных заведений специальной защитной пленкой перед началом учебного года израсходовали около 66 тысяч квадратных метров материла, окна заклеили в 158 учебных заведениях.
Народный артист России Дмитрий Певцов и ведущие артисты столичных театров выступили перед участниками специальной военной операции, медицинским персоналом военного госпиталя и волонтерами.
Большой пожар под Феодосией в районе горно-лесной местности Тепе-Оба достигал 150 га. Тушение осложнял сильный порывистый ветер. На месте работали полтысячи человек и три вертолета.
Итальянец, шеф-повар Антонио Рицци уже несколько лет помогает детям Донбасса и бойцам на передовой. Ранее он трудился в элитных ресторанах, готовил для президента России Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова.
Тысячи гостей ежедневно посещают новый культурный комплекс в Крыму - музейно-храмовый комплекс Новый Херсонес.
В день Российского флага в Крыму установили новый рекорд России по самому длинному шпагату - спортсмены сели на шпагат в непрерывную цепочку длиной 467 метров.
Летняя пора - горячая для дорожников. В Крыму, пока стоит хорошая погода, активно ремонтируют улицы. На фото: ремонт на улице Ленина в Симферополе.
В Севастополе создают новую Кремниевую долину. Соглашение о создании крупного технопарка и IT-кластера было подписано с губернатором региона на полях ПМЭФ. Компания стала участником Свободной экономической зоны.
Руководитель регионального подразделения медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе Елена Черышева выступила на полях II Медиафорума "Герой будущего времени. Молодежь о важном" в Севастополе.
Ангелина Беляева из Евпатории стала участницей шоу "Ты супер!" на телеканале НТВ. Уже в сентябре за нашу крымчаночку можно будет болеть каждое воскресенье.
На единственной промышленной плантации садового кизила в Крыму уже начали сбор урожая.
В Крыму приступили и к уборке яблок ранних сортов созревания. Крымские сельхозтоваропроизводители в этом году планируют убрать яблоки с площади 4,5 тысяч гектаров.
Также начали качать и крымский мед. В Крыму ежегодно производят свыше двух тысяч тонн меда. Большая его часть остается на полуострове.
После начала занятий в школах и вузах Крым ждет новую волну туристов - на так называемый бархатный сезон. Море еще теплое, а погоду обещают отличную. Да и цены ниже, чем летом.