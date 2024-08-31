https://crimea.ria.ru/20240831/kartinki-poslednego-mesyatsa-leta-v-krymu---fotopodborka-za-31-den-1139917294.html

Картинки последнего месяца лета в Крыму - фотоподборка за 31 день

Картинки последнего месяца лета в Крыму - фотоподборка за 31 день - РИА Новости Крым, 31.08.2024

Картинки последнего месяца лета в Крыму - фотоподборка за 31 день

Последний месяц лета был ярким и жарким. Тут нашлось место и радостным, и грустным событиям. 31 день пролетели быстро. Но у нас есть фотокамеры, зоркие глаза... РИА Новости Крым, 31.08.2024

2024-08-31T18:37

2024-08-31T18:37

2024-08-31T18:37

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Последний месяц лета был ярким и жарким. Тут нашлось место и радостным, и грустным событиям. 31 день пролетели быстро. Но у нас есть фотокамеры, зоркие глаза профессионального фотографа и его золотые руки.Давайте вместе вспомним этот месяц и главные его события для Крыма и Севастополя, потрясающих людей, которые живут и приезжают на Крымский полуостров для работы и просто в гости.

https://crimea.ria.ru/20240822/kak-krym-otmetil-den-gosudarstvennogo-flaga-rossii---fotolenta-1139807690.html

севастополь

крым

симферополь

феодосия

карадаг

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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