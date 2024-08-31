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Картинки последнего месяца лета в Крыму - фотоподборка за 31 день - РИА Новости Крым, 31.08.2024
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На набережной Алушты - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
Фотоленты
https://crimea.ria.ru/20240831/kartinki-poslednego-mesyatsa-leta-v-krymu---fotopodborka-za-31-den-1139917294.html
Картинки последнего месяца лета в Крыму - фотоподборка за 31 день
Картинки последнего месяца лета в Крыму - фотоподборка за 31 день - РИА Новости Крым, 31.08.2024
Картинки последнего месяца лета в Крыму - фотоподборка за 31 день
Последний месяц лета был ярким и жарким. Тут нашлось место и радостным, и грустным событиям. 31 день пролетели быстро. Но у нас есть фотокамеры, зоркие глаза... РИА Новости Крым, 31.08.2024
2024-08-31T18:37
2024-08-31T18:37
фотоленты
фото
риа новости крым
день вдв
ракетная атака на севастополь atacms 2 августа 2024 года
севастополь
новый херсонес
образование в крыму и севастополе
дмитрий певцов
ветераны сво
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Последний месяц лета был ярким и жарким. Тут нашлось место и радостным, и грустным событиям. 31 день пролетели быстро. Но у нас есть фотокамеры, зоркие глаза профессионального фотографа и его золотые руки.Давайте вместе вспомним этот месяц и главные его события для Крыма и Севастополя, потрясающих людей, которые живут и приезжают на Крымский полуостров для работы и просто в гости.
https://crimea.ria.ru/20240822/kak-krym-otmetil-den-gosudarstvennogo-flaga-rossii---fotolenta-1139807690.html
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фото, риа новости крым, день вдв, ракетная атака на севастополь atacms 2 августа 2024 года, севастополь, новый херсонес, образование в крыму и севастополе, дмитрий певцов, ветераны сво, пожар, крым, день государственного флага россии, спорт, симферополь, феодосия, ремонт и строительство дорог в крыму, it-технологии, елена черышева, сельское хозяйство, курорты крыма, карадаг, урожай в крыму, урожай
Картинки последнего месяца лета в Крыму - фотоподборка за 31 день

Август 2024 в фотографиях РИА Новости Крым

18:37 31.08.2024
 
© РИА Новости КрымКрым, Кара-Даг
Крым, Кара-Даг - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© РИА Новости Крым
Читать в
Последний месяц лета был ярким и жарким. Тут нашлось место и радостным, и грустным событиям. 31 день пролетели быстро. Но у нас есть фотокамеры, зоркие глаза профессионального фотографа и его золотые руки.
Давайте вместе вспомним этот месяц и главные его события для Крыма и Севастополя, потрясающих людей, которые живут и приезжают на Крымский полуостров для работы и просто в гости.
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

2 августа - священный день для каждого, кто оказался причастным к крылатой пехоте. Голубые береты и тельняшки, знамя ВДВ и традиционные встречи. Так День ВДВ встречали в Симферополе.

День ВДВ в Симферополе
1 из 16

2 августа - священный день для каждого, кто оказался причастным к крылатой пехоте. Голубые береты и тельняшки, знамя ВДВ и традиционные встречи. Так День ВДВ встречали в Симферополе.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© Правительство Севастополя

В ночь на пятницу, 2 августа ВСУ атаковали Севастополь ракетами ATACMS. Губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что силы ПВО сбили четыре воздушные цели. При этом зафиксировано множество сообщений о падении обломков ракет на улицах города.

Спецслужбы работают на месте падения осколков сбитой ракеты ATACMS в Севастополе
2 из 16

В ночь на пятницу, 2 августа ВСУ атаковали Севастополь ракетами ATACMS. Губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что силы ПВО сбили четыре воздушные цели. При этом зафиксировано множество сообщений о падении обломков ракет на улицах города.

© Правительство Севастополя
© РИА Новости Крым

В Севастополе для оклейки окон учебных заведений специальной защитной пленкой перед началом учебного года израсходовали около 66 тысяч квадратных метров материла, окна заклеили в 158 учебных заведениях.

В Севастополе окна школ и детсадов оклеивают бронепленкой
3 из 16

В Севастополе для оклейки окон учебных заведений специальной защитной пленкой перед началом учебного года израсходовали около 66 тысяч квадратных метров материла, окна заклеили в 158 учебных заведениях.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Народный артист России Дмитрий Певцов и ведущие артисты столичных театров выступили перед участниками специальной военной операции, медицинским персоналом военного госпиталя и волонтерами.

Дмитрий Певцов выступил перед бойцами СВО в Симферополе
4 из 16

Народный артист России Дмитрий Певцов и ведущие артисты столичных театров выступили перед участниками специальной военной операции, медицинским персоналом военного госпиталя и волонтерами.

© РИА Новости Крым
© МЧС России

Большой пожар под Феодосией в районе горно-лесной местности Тепе-Оба достигал 150 га. Тушение осложнял сильный порывистый ветер. На месте работали полтысячи человек и три вертолета.

Ликвидация пожара в районе Тепе-Оба
5 из 16

Большой пожар под Феодосией в районе горно-лесной местности Тепе-Оба достигал 150 га. Тушение осложнял сильный порывистый ветер. На месте работали полтысячи человек и три вертолета.

© МЧС России
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Итальянец, шеф-повар Антонио Рицци уже несколько лет помогает детям Донбасса и бойцам на передовой. Ранее он трудился в элитных ресторанах, готовил для президента России Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова.

Итальянец, шеф-повар Антонио Рицци
6 из 16

Итальянец, шеф-повар Антонио Рицци уже несколько лет помогает детям Донбасса и бойцам на передовой. Ранее он трудился в элитных ресторанах, готовил для президента России Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Тысячи гостей ежедневно посещают новый культурный комплекс в Крыму - музейно-храмовый комплекс Новый Херсонес.

 Музейно-храмовый комплекс Новый Херсонес
7 из 16

Тысячи гостей ежедневно посещают новый культурный комплекс в Крыму - музейно-храмовый комплекс Новый Херсонес.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым

В день Российского флага в Крыму установили новый рекорд России по самому длинному шпагату - спортсмены сели на шпагат в непрерывную цепочку длиной 467 метров.

В Крыму установили новый рекорд России по самому длинному шпагату
8 из 16

В день Российского флага в Крыму установили новый рекорд России по самому длинному шпагату - спортсмены сели на шпагат в непрерывную цепочку длиной 467 метров.

© РИА Новости Крым

Летняя пора - горячая для дорожников. В Крыму, пока стоит хорошая погода, активно ремонтируют улицы. На фото: ремонт на улице Ленина в Симферополе.

Дорожные работы
9 из 16

Летняя пора - горячая для дорожников. В Крыму, пока стоит хорошая погода, активно ремонтируют улицы. На фото: ремонт на улице Ленина в Симферополе.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

В Севастополе создают новую Кремниевую долину. Соглашение о создании крупного технопарка и IT-кластера было подписано с губернатором региона на полях ПМЭФ. Компания стала участником Свободной экономической зоны.

ИТ-Парк в Севастополе
10 из 16

В Севастополе создают новую Кремниевую долину. Соглашение о создании крупного технопарка и IT-кластера было подписано с губернатором региона на полях ПМЭФ. Компания стала участником Свободной экономической зоны.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Руководитель регионального подразделения медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе Елена Черышева выступила на полях II Медиафорума "Герой будущего времени. Молодежь о важном" в Севастополе.

На полях II Медиафорума Герой будущего времени. Молодежь о важном
11 из 16

Руководитель регионального подразделения медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе Елена Черышева выступила на полях II Медиафорума "Герой будущего времени. Молодежь о важном" в Севастополе.

© РИА Новости Крым

Ангелина Беляева из Евпатории стала участницей шоу "Ты супер!" на телеканале НТВ. Уже в сентябре за нашу крымчаночку можно будет болеть каждое воскресенье.

Ангелина Беляева
12 из 16

Ангелина Беляева из Евпатории стала участницей шоу "Ты супер!" на телеканале НТВ. Уже в сентябре за нашу крымчаночку можно будет болеть каждое воскресенье.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

На единственной промышленной плантации садового кизила в Крыму уже начали сбор урожая.

Уборка кизила и лекарственных трав в Крыму
13 из 16

На единственной промышленной плантации садового кизила в Крыму уже начали сбор урожая.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

В Крыму приступили и к уборке яблок ранних сортов созревания. Крымские сельхозтоваропроизводители в этом году планируют убрать яблоки с площади 4,5 тысяч гектаров.

Уборка яблок
14 из 16

В Крыму приступили и к уборке яблок ранних сортов созревания. Крымские сельхозтоваропроизводители в этом году планируют убрать яблоки с площади 4,5 тысяч гектаров.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Также начали качать и крымский мед. В Крыму ежегодно производят свыше двух тысяч тонн меда. Большая его часть остается на полуострове.

Сбор меда в Крыму
15 из 16

Также начали качать и крымский мед. В Крыму ежегодно производят свыше двух тысяч тонн меда. Большая его часть остается на полуострове.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

После начала занятий в школах и вузах Крым ждет новую волну туристов - на так называемый бархатный сезон. Море еще теплое, а погоду обещают отличную. Да и цены ниже, чем летом.

Крым, Кара-Даг
16 из 16

После начала занятий в школах и вузах Крым ждет новую волну туристов - на так называемый бархатный сезон. Море еще теплое, а погоду обещают отличную. Да и цены ниже, чем летом.

© РИА Новости Крым
1 из 16

2 августа - священный день для каждого, кто оказался причастным к крылатой пехоте. Голубые береты и тельняшки, знамя ВДВ и традиционные встречи. Так День ВДВ встречали в Симферополе.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 16

В ночь на пятницу, 2 августа ВСУ атаковали Севастополь ракетами ATACMS. Губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что силы ПВО сбили четыре воздушные цели. При этом зафиксировано множество сообщений о падении обломков ракет на улицах города.

© Правительство Севастополя
3 из 16

В Севастополе для оклейки окон учебных заведений специальной защитной пленкой перед началом учебного года израсходовали около 66 тысяч квадратных метров материла, окна заклеили в 158 учебных заведениях.

© РИА Новости Крым
4 из 16

Народный артист России Дмитрий Певцов и ведущие артисты столичных театров выступили перед участниками специальной военной операции, медицинским персоналом военного госпиталя и волонтерами.

© РИА Новости Крым
5 из 16

Большой пожар под Феодосией в районе горно-лесной местности Тепе-Оба достигал 150 га. Тушение осложнял сильный порывистый ветер. На месте работали полтысячи человек и три вертолета.

© МЧС России
6 из 16

Итальянец, шеф-повар Антонио Рицци уже несколько лет помогает детям Донбасса и бойцам на передовой. Ранее он трудился в элитных ресторанах, готовил для президента России Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
7 из 16

Тысячи гостей ежедневно посещают новый культурный комплекс в Крыму - музейно-храмовый комплекс Новый Херсонес.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
8 из 16

В день Российского флага в Крыму установили новый рекорд России по самому длинному шпагату - спортсмены сели на шпагат в непрерывную цепочку длиной 467 метров.

© РИА Новости Крым
9 из 16

Летняя пора - горячая для дорожников. В Крыму, пока стоит хорошая погода, активно ремонтируют улицы. На фото: ремонт на улице Ленина в Симферополе.

10 из 16

В Севастополе создают новую Кремниевую долину. Соглашение о создании крупного технопарка и IT-кластера было подписано с губернатором региона на полях ПМЭФ. Компания стала участником Свободной экономической зоны.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
11 из 16

Руководитель регионального подразделения медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе Елена Черышева выступила на полях II Медиафорума "Герой будущего времени. Молодежь о важном" в Севастополе.

12 из 16

Ангелина Беляева из Евпатории стала участницей шоу "Ты супер!" на телеканале НТВ. Уже в сентябре за нашу крымчаночку можно будет болеть каждое воскресенье.

© РИА Новости Крым
13 из 16

На единственной промышленной плантации садового кизила в Крыму уже начали сбор урожая.

© РИА Новости Крым
14 из 16

В Крыму приступили и к уборке яблок ранних сортов созревания. Крымские сельхозтоваропроизводители в этом году планируют убрать яблоки с площади 4,5 тысяч гектаров.

© РИА Новости Крым
15 из 16

Также начали качать и крымский мед. В Крыму ежегодно производят свыше двух тысяч тонн меда. Большая его часть остается на полуострове.

© РИА Новости Крым
16 из 16

После начала занятий в школах и вузах Крым ждет новую волну туристов - на так называемый бархатный сезон. Море еще теплое, а погоду обещают отличную. Да и цены ниже, чем летом.

© РИА Новости Крым
Флаг Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
22 августа, 16:53Фотоленты
Как Крым отметил День государственного флага России - фотолента
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