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В Музее истории Херсонеса разместят толос, героон и колумбарий - РИА Новости Крым, 25.08.2024
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В Музее истории Херсонеса разместят толос, героон и колумбарий
В Музее истории Херсонеса разместят толос, героон и колумбарий - РИА Новости Крым, 25.08.2024
В Музее истории Херсонеса разместят толос, героон и колумбарий
В Музее истории Херсонеса Таврического впервые в Крыму применят технологию in situ (в переводе с лат. – "на месте"). Это значит, что археологические памятники... РИА Новости Крым, 25.08.2024
2024-08-25T19:56
2024-08-25T19:56
историко-археологический парк "херсонес таврический"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. В Музее истории Херсонеса Таврического впервые в Крыму применят технологию in situ (в переводе с лат. – "на месте"). Это значит, что археологические памятники будут размещены в своем первоначальном виде, в котором были найдены учеными. Об этом РИА Новости Крым рассказала директор заповедника "Херсонес Таврический" Елена Морозова."На территории Крымского полуострова такая техника применена впервые. Были найдены толос, героон, великолепный колумбарий (античные погребальные сооружения – ред.). Эти памятники извлечены из недр земли, тщательно законсервированы, пронумерованы, перенесены на другое место и точно так же выложены, как они были в том месте, где их обнаружили археологи", - рассказала она.Музей истории Херсонеса Таврического, куда будут перенесены коллекции заповедника, планируют открыть в конце 2024 года.Сейчас ученые историко-археологического заповедника "Херсонес Таврический" обрабатывают более 6,5 миллионов находок, часть из которых будет размещена в новом музее."Гончарные печи, цистерны, различные комплексы, стены древнего города. Находок великое множество, сейчас наши ученые обрабатывают 6,5 миллионов находок. Это большая работа, десятки томов научных трудов", - сказала Елена Морозова.28 июля, в День Крещения Руси, состоялось церковное освящение музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес" в Севастополе. Для посетителей он был открыт 30 июля, и в первый день его посетили более 20 тысяч гостей.Читайте также на РИА Новости Крым:Новая находка археологов: в Херсонесе нашли древний экспонатВ Симферополе появится свой аналог "Нового Херсонеса"В Херсонесе открылась выставка любимого символа древнего полиса
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РИА Новости Крым
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историко-археологический парк "херсонес таврический", херсонес, новый херсонес, крым, новости крыма
В Музее истории Херсонеса разместят толос, героон и колумбарий

В Музее истории Херсонеса разместят погребальные сооружения древних эллинов

19:56 25.08.2024
 
© РИА Новости Крым"Новый Херсонес"
Новый Херсонес - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. В Музее истории Херсонеса Таврического впервые в Крыму применят технологию in situ (в переводе с лат. – "на месте"). Это значит, что археологические памятники будут размещены в своем первоначальном виде, в котором были найдены учеными. Об этом РИА Новости Крым рассказала директор заповедника "Херсонес Таврический" Елена Морозова.
"На территории Крымского полуострова такая техника применена впервые. Были найдены толос, героон, великолепный колумбарий (античные погребальные сооружения – ред.). Эти памятники извлечены из недр земли, тщательно законсервированы, пронумерованы, перенесены на другое место и точно так же выложены, как они были в том месте, где их обнаружили археологи", - рассказала она.
Музей истории Херсонеса Таврического, куда будут перенесены коллекции заповедника, планируют открыть в конце 2024 года.

"В Музей истории Херсонеса Таврического переедут наши коллекции, там будет особая кладовая, залы для временных выставок, конференц-залы, детский центр и многое-многое другое", - перечислила Морозова.

Сейчас ученые историко-археологического заповедника "Херсонес Таврический" обрабатывают более 6,5 миллионов находок, часть из которых будет размещена в новом музее.
"Гончарные печи, цистерны, различные комплексы, стены древнего города. Находок великое множество, сейчас наши ученые обрабатывают 6,5 миллионов находок. Это большая работа, десятки томов научных трудов", - сказала Елена Морозова.
28 июля, в День Крещения Руси, состоялось церковное освящение музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес" в Севастополе. Для посетителей он был открыт 30 июля, и в первый день его посетили более 20 тысяч гостей.
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Историко-археологический парк "Херсонес Таврический"ХерсонесНовый ХерсонесКрымНовости Крыма
 
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