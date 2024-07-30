https://crimea.ria.ru/20240730/kontsentratsiya-esteticheskoy-krasoty--turisty-o-masshtabakh-novogo-khersonesa-1139220608.html
Концентрация эстетической красоты – туристы о масштабах Нового Херсонеса
Концентрация эстетической красоты – туристы о масштабах Нового Херсонеса - РИА Новости Крым, 30.07.2024
Концентрация эстетической красоты – туристы о масштабах Нового Херсонеса
30 июля в Севастополе открывается для посетителей музейно-храмовый комплекс Новый Херсонес. Крымчане и гости полуострова, которым уже удалось его увидеть,... РИА Новости Крым, 30.07.2024
2024-07-30T11:24
2024-07-30T11:24
2024-07-30T11:24
новый херсонес
севастополь
видео
новости крыма
культура
православие
религия
история
рго (русское географическое общество)
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/1e/1139220487_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2c5d0736f8fa104e2166317844ee381a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. 30 июля в Севастополе открывается для посетителей музейно-храмовый комплекс Новый Херсонес. Крымчане и гости полуострова, которым уже удалось его увидеть, поделились первыми впечатлениями. Посетителей очаровали уникальная архитектура зданий – комплекс построен в ново-византийском едином стиле. Здания Нового Херсонеса возвели на широкой улице, соединяющей главный вход с храмом Святого Владимира. Сам же храм в память Крещения Руси построили на месте, где крестился русский князь Владимир Святославович. Возле Собора также поставили его бронзовую скульптуру с крестом в руке. 28 июля, в День Крещения Руси, состоялось церковное освящение музейно-храмового комплекса Новый Херсонес. В церемонии приняли участие полпред президента в Южном федеральном округе Владимир Устинов, митрополит Симферопольский и Крымский Тихон, глава Крыма Сергей Аксенов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Читайте также на РИА Новости Крым:Это было грандиозно: видео церковного освящения "Нового Херсонеса"Новый Херсонес готов к открытию - фотолентаК Новому Херсонесу запустят автобусы по двум новым маршрутамИмперская Византия и смысл в мелочах: как строят Новый Херсонес
севастополь
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/1e/1139220487_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_ac43c98d3896f2e4e0a4ffecd685e54c.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новый херсонес, севастополь, видео, новости крыма, культура, православие, религия, история, рго (русское географическое общество), крым, видео
Концентрация эстетической красоты – туристы о масштабах Нового Херсонеса
Новый Херсонес покорил туристов масштабами и архитектурой