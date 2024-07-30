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Концентрация эстетической красоты – туристы о масштабах Нового Херсонеса

Концентрация эстетической красоты – туристы о масштабах Нового Херсонеса - РИА Новости Крым, 30.07.2024

Концентрация эстетической красоты – туристы о масштабах Нового Херсонеса

30 июля в Севастополе открывается для посетителей музейно-храмовый комплекс Новый Херсонес. Крымчане и гости полуострова, которым уже удалось его увидеть,... РИА Новости Крым, 30.07.2024

2024-07-30T11:24

2024-07-30T11:24

2024-07-30T11:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. 30 июля в Севастополе открывается для посетителей музейно-храмовый комплекс Новый Херсонес. Крымчане и гости полуострова, которым уже удалось его увидеть, поделились первыми впечатлениями. Посетителей очаровали уникальная архитектура зданий – комплекс построен в ново-византийском едином стиле. Здания Нового Херсонеса возвели на широкой улице, соединяющей главный вход с храмом Святого Владимира. Сам же храм в память Крещения Руси построили на месте, где крестился русский князь Владимир Святославович. Возле Собора также поставили его бронзовую скульптуру с крестом в руке. 28 июля, в День Крещения Руси, состоялось церковное освящение музейно-храмового комплекса Новый Херсонес. В церемонии приняли участие полпред президента в Южном федеральном округе Владимир Устинов, митрополит Симферопольский и Крымский Тихон, глава Крыма Сергей Аксенов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Читайте также на РИА Новости Крым:Это было грандиозно: видео церковного освящения "Нового Херсонеса"Новый Херсонес готов к открытию - фотолентаК Новому Херсонесу запустят автобусы по двум новым маршрутамИмперская Византия и смысл в мелочах: как строят Новый Херсонес

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новый херсонес, севастополь, видео, новости крыма, культура, православие, религия, история, рго (русское географическое общество), крым, видео