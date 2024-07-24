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К Новому Херсонесу запустят автобусы по двум новым маршрутам

К Новому Херсонесу запустят автобусы по двум новым маршрутам - РИА Новости Крым, 24.07.2024

К Новому Херсонесу запустят автобусы по двум новым маршрутам

К музейно-парковому комплексу "Новый Херсонес" гости смогут приехать на автобусах одного из трех маршрутов, два из них – новые. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 24.07.2024

2024-07-24T08:44

2024-07-24T08:44

2024-07-24T09:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. К музейно-парковому комплексу "Новый Херсонес" гости смогут приехать на автобусах одного из трех маршрутов, два из них – новые. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Севастополя.Отмечается, что правительство города разработало два новых автобусных маршрута специально к открытию грандиозного музейно-храмового комплекса 30 июля."Чтобы обеспечить транспортную доступность уникального культурного центра, была запланировала реконструкция улицы Древней. Для удобства посетителей правительство Севастополя разработало два новых автобусных маршрута", – говорится в сообщении."В парке Победы он будет отходить от нового остановочного павильона", – уточнили в правительстве.Кроме того, от 5-го км Балаклавского шоссе до Херсонеса продолжит ходить автобус № 22. В летнее время маршрут работает с 7:00 до 22:20.В правительстве призвали севастопольцев и гостей, которые предпочитают перемещаться по городу на собственных автомобилях, воспользоваться парковкой в парке Победы и оставить машину там, а до музейно-храмового комплекса доехать на автобусе. Такой вариант будет оптимальным, учитывая, что в первые дни работы "Нового Херсонеса" ожидается большое количество гостей, а места для парковки в этом районе недостаточно.Музейно-парковый комплекс "Новый Херсонес" возведен по поручению президента РФ Владимира Путина и по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. На площади в 24 га построены музей Христианства, музей Античности и Византии, а также музей Крыма и Новороссии. Кроме того, на территории появился храм-парк под открытым небом, амфитеатр "Грифон Арена" и реконструированный квартал Херсонеса времен князя Владимира.Для туристов Новый Херсонес отроет двери 30 июля. Читайте также на РИА Новости Крым:В парке Новый Херсонес построят ЗАГС Строительные работы в Академии хореографии в Севастополе завершены О человечестве и его языках рассказывает необычный крымский музей

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новый херсонес, культура, общественный транспорт, общество, новости крыма, крым