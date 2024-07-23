Рейтинг@Mail.ru
В парке Новый Херсонес построят ЗАГС - РИА Новости Крым, 23.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240723/v-parke-novyy-khersones-postroyat-zags-1139079347.html
В парке Новый Херсонес построят ЗАГС
В парке Новый Херсонес построят ЗАГС - РИА Новости Крым, 23.07.2024
В парке Новый Херсонес построят ЗАГС
Отдел записи актов гражданского состояния появится в музейно-храмовом комплексе Новый Херсонес, который начнет свою работу 30 июля. Он будет расположен недалеко РИА Новости Крым, 23.07.2024
2024-07-23T21:15
2024-07-23T21:15
херсонес
семья
общество
новости
крым
севастополь
новости крыма
новый херсонес
историко-археологический парк "херсонес таврический"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/17/1139075865_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_d27109dc71f775fb54a0039a20c9996a.jpg
СЕВАСТОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Отдел записи актов гражданского состояния появится в музейно-храмовом комплексе Новый Херсонес, который начнет свою работу 30 июля. Он будет расположен недалеко от первого в мире храма под открытым небом, освященного в честь Святой Троицы, напротив Музея христианства."Мы решили, что там расположится конкретное помещение, где будет рассказываться о князе Владимире и его жене, византийской царевне Анне. Этот брак был поразителен: до конца жизни в любви, верности. И они для нас, для Крыма, символ любви и верности. Там же одно из помещений будет филиалом ЗАГСА, молодежь сможет венчаться в необычном и очень красивом храме", - сказал в ходе пресс-конференции накануне открытия музейного комплекса митрополит Симферопольский и Крымский Тихон.В свою очередь губернатор Севастополя Михаил Развожаев подтвердил эту информацию и отметил, что территория парка полностью будет отвечать требованиям безопасности."Все, что касается возможности укрытия при воздушной тревоге, здесь все максимально продумано. Проходят обучение волонтеры, которые будут находиться на территории комплекса и помогать гостям в случае необходимости спуститься в укрытие. Укрытие достаточные - цокольные, подвальные помещения, безопасные для того, чтобы укрыть любое количество посетителей, которое предполагает емкость парка", - сказал он.Ранее Развожаев отмечал, что при полной работе музейно-храмовый комплекс Новый Херсонес ежедневно сможет принимать до 50 тысяч гостей.Комплекс Новый Херсонес, включающий три музея, посвященные Христианству, Античности и Византии, а также Крыму и Новороссии, откроется 30 июля. Этот объект создается в исторической части Севастополя у музея-заповедника Херсонес Таврический, он входит в большой культурный кластер, строящийся в прибрежной части города-героя.Читайте также на РИА Новости Крым:Марат Хуснуллин проверил строительство культурного кластера в СевастополеЖилой квартал возле Нового Херсонеса отремонтируют за 450 млнСевастопольские школьники будут работать гидами в "Новом Херсонесе"
https://crimea.ria.ru/20240723/novyy-khersones-otkroetsya-dlya-turistov-30-iyulya-1139074571.html
херсонес
крым
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/17/1139075865_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_e3dfcd31f80c4ceb213845f5cf6533d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
херсонес, семья, общество, новости, крым, севастополь, новости крыма, новый херсонес, историко-археологический парк "херсонес таврический"
В парке Новый Херсонес построят ЗАГС

В Севастополе можно будет пожениться в музейном комплексе Новый Херсонес

21:15 23.07.2024
 
© Telegram Михаил РазвожаевМузейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес" в Севастополе
Музейно-храмовый комплекс Новый Херсонес в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
Читать в
СЕВАСТОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Отдел записи актов гражданского состояния появится в музейно-храмовом комплексе Новый Херсонес, который начнет свою работу 30 июля. Он будет расположен недалеко от первого в мире храма под открытым небом, освященного в честь Святой Троицы, напротив Музея христианства.
"Мы решили, что там расположится конкретное помещение, где будет рассказываться о князе Владимире и его жене, византийской царевне Анне. Этот брак был поразителен: до конца жизни в любви, верности. И они для нас, для Крыма, символ любви и верности. Там же одно из помещений будет филиалом ЗАГСА, молодежь сможет венчаться в необычном и очень красивом храме", - сказал в ходе пресс-конференции накануне открытия музейного комплекса митрополит Симферопольский и Крымский Тихон.
В свою очередь губернатор Севастополя Михаил Развожаев подтвердил эту информацию и отметил, что территория парка полностью будет отвечать требованиям безопасности.
"Все, что касается возможности укрытия при воздушной тревоге, здесь все максимально продумано. Проходят обучение волонтеры, которые будут находиться на территории комплекса и помогать гостям в случае необходимости спуститься в укрытие. Укрытие достаточные - цокольные, подвальные помещения, безопасные для того, чтобы укрыть любое количество посетителей, которое предполагает емкость парка", - сказал он.
Ранее Развожаев отмечал, что при полной работе музейно-храмовый комплекс Новый Херсонес ежедневно сможет принимать до 50 тысяч гостей.
Комплекс Новый Херсонес, включающий три музея, посвященные Христианству, Античности и Византии, а также Крыму и Новороссии, откроется 30 июля. Этот объект создается в исторической части Севастополя у музея-заповедника Херсонес Таврический, он входит в большой культурный кластер, строящийся в прибрежной части города-героя.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Марат Хуснуллин проверил строительство культурного кластера в Севастополе
Жилой квартал возле Нового Херсонеса отремонтируют за 450 млн
Севастопольские школьники будут работать гидами в "Новом Херсонесе"
Новый Херсонес - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
14:23
Новый Херсонес откроется для туристов 30 июля
 
ХерсонессемьяОбществоНовостиКрымСевастопольНовости КрымаНовый ХерсонесИсторико-археологический парк "Херсонес Таврический"
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:22Главные новости Крыма: 23 июля
22:11Байден жив: лидер США впервые после выхода из гонки появился на публике
21:42Взрывчатка из Европы: кто заказчик терактов в РФ - ветеран "Альфы"
21:15В парке Новый Херсонес построят ЗАГС
20:45Украинцы хотят мира, но их не услышат – политолог о результатах опроса
20:20Байден уже умирает как президент – политолог
20:06Кто "покрасил" реку: в Крыму нашли виновника сбросов в Славянку
19:37ДТП с пассажирским автобусом на Кубани: СК возбудил дело
19:25В Крыму и грязи целебные: как осваивают Сакское озеро
19:06Скандал вокруг Wildberries – что известно
18:53Неприкасаемых нет: за полгода в Крыму возбуждено 276 дел о коррупции
18:31У ипотечных заемщиков-банкротов не отберут единственное жилье – закон
18:12Глава Секретной службы США подала в отставку после покушения на Трампа
18:06Число совершенных нелегальными мигрантами преступлений выросло втрое – СК
17:55На Кубани будут судить организаторов притона
17:36В Крыму за полгода жильем обеспечили более 200 детей-сирот
17:27Киев убирает несогласных - омбудсмен о ситуации на Херсонщине
17:21ГД приняла закон о штрафах за самовольное подключение к водоснабжению
16:49В Севастополе СК расследует нарушения при строительстве общежития
16:30Автобус с 32 пассажирами опрокинулся в кювет на Кубани: есть пострадавшие
Лента новостейМолния