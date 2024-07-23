https://crimea.ria.ru/20240723/v-parke-novyy-khersones-postroyat-zags-1139079347.html

В парке Новый Херсонес построят ЗАГС

В парке Новый Херсонес построят ЗАГС - РИА Новости Крым, 23.07.2024

В парке Новый Херсонес построят ЗАГС

Отдел записи актов гражданского состояния появится в музейно-храмовом комплексе Новый Херсонес, который начнет свою работу 30 июля. Он будет расположен недалеко РИА Новости Крым, 23.07.2024

2024-07-23T21:15

2024-07-23T21:15

2024-07-23T21:15

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историко-археологический парк "херсонес таврический"

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СЕВАСТОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Отдел записи актов гражданского состояния появится в музейно-храмовом комплексе Новый Херсонес, который начнет свою работу 30 июля. Он будет расположен недалеко от первого в мире храма под открытым небом, освященного в честь Святой Троицы, напротив Музея христианства."Мы решили, что там расположится конкретное помещение, где будет рассказываться о князе Владимире и его жене, византийской царевне Анне. Этот брак был поразителен: до конца жизни в любви, верности. И они для нас, для Крыма, символ любви и верности. Там же одно из помещений будет филиалом ЗАГСА, молодежь сможет венчаться в необычном и очень красивом храме", - сказал в ходе пресс-конференции накануне открытия музейного комплекса митрополит Симферопольский и Крымский Тихон.В свою очередь губернатор Севастополя Михаил Развожаев подтвердил эту информацию и отметил, что территория парка полностью будет отвечать требованиям безопасности."Все, что касается возможности укрытия при воздушной тревоге, здесь все максимально продумано. Проходят обучение волонтеры, которые будут находиться на территории комплекса и помогать гостям в случае необходимости спуститься в укрытие. Укрытие достаточные - цокольные, подвальные помещения, безопасные для того, чтобы укрыть любое количество посетителей, которое предполагает емкость парка", - сказал он.Ранее Развожаев отмечал, что при полной работе музейно-храмовый комплекс Новый Херсонес ежедневно сможет принимать до 50 тысяч гостей.Комплекс Новый Херсонес, включающий три музея, посвященные Христианству, Античности и Византии, а также Крыму и Новороссии, откроется 30 июля. Этот объект создается в исторической части Севастополя у музея-заповедника Херсонес Таврический, он входит в большой культурный кластер, строящийся в прибрежной части города-героя.Читайте также на РИА Новости Крым:Марат Хуснуллин проверил строительство культурного кластера в СевастополеЖилой квартал возле Нового Херсонеса отремонтируют за 450 млнСевастопольские школьники будут работать гидами в "Новом Херсонесе"

https://crimea.ria.ru/20240723/novyy-khersones-otkroetsya-dlya-turistov-30-iyulya-1139074571.html

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херсонес, семья, общество, новости, крым, севастополь, новости крыма, новый херсонес, историко-археологический парк "херсонес таврический"