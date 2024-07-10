https://crimea.ria.ru/20240710/zhiloy-kvartal-vozle-novogo-khersonesa-otremontiruyut-za-450-mln-1138751621.html

Жилой квартал возле Нового Херсонеса отремонтируют за 450 млн

Жилой квартал возле Нового Херсонеса отремонтируют за 450 млн - РИА Новости Крым, 10.07.2024

Жилой квартал возле Нового Херсонеса отремонтируют за 450 млн

В Севастополе идет капитальный ремонт 26 домов в жилом квартале возле Нового Херсонеса. На это государство выделило субсидию. Об этом сообщил губернатор Михаил... РИА Новости Крым, 10.07.2024

2024-07-10T18:36

2024-07-10T18:36

2024-07-10T18:36

михаил развожаев

херсонес

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севастополь

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе идет капитальный ремонт 26 домов в жилом квартале возле Нового Херсонеса. На это государство выделило субсидию. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Губернатор напомнил, что с просьбой о субсидии он обращался к президенту Владимиру Путину. Глава государства его поддержал.Колористические решения для домов, которые прилегают к историко-археологическому парку, разработаны вместе с архитекторами, дизайнерами и археологами проекта "Новый Херсонес". В итоге квартал будет смотреться как одно целое."Проект предусматривает окраску фасадов в два цвета: терракотовый — повторяющий цвета крыш и керамики Херсонеса, и светлый тон натурального камня, подобранный под цветовую гамму Нового Херсонеса", - уточнил Развожаев.На данный момент ведутся работы по штукатурке и окрашиванию фасадов. Полностью завершить все работы планируют в сентябре.Кроме того, в домах рядом с Новым Херсонесом отремонтируют кровли. По информации Михаила Развожаева, в 16 домах эти работы уже проведены, в остальных крыши обновят до конца года.Помимо перечисленного, меняют окна и двери в подъездах, чтобы все дома были оформлены в едином стиле.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько многоэтажек капитально отремонтируют в Крыму до конца годаВход на территорию Херсонеса перенеслиИмперская Византия и смысл в мелочах: как строят Новый Херсонес

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