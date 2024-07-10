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Жилой квартал возле Нового Херсонеса отремонтируют за 450 млн
Жилой квартал возле Нового Херсонеса отремонтируют за 450 млн - РИА Новости Крым, 10.07.2024
Жилой квартал возле Нового Херсонеса отремонтируют за 450 млн
В Севастополе идет капитальный ремонт 26 домов в жилом квартале возле Нового Херсонеса. На это государство выделило субсидию. Об этом сообщил губернатор Михаил... РИА Новости Крым, 10.07.2024
2024-07-10T18:36
2024-07-10T18:36
2024-07-10T18:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе идет капитальный ремонт 26 домов в жилом квартале возле Нового Херсонеса. На это государство выделило субсидию. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Губернатор напомнил, что с просьбой о субсидии он обращался к президенту Владимиру Путину. Глава государства его поддержал.Колористические решения для домов, которые прилегают к историко-археологическому парку, разработаны вместе с архитекторами, дизайнерами и археологами проекта "Новый Херсонес". В итоге квартал будет смотреться как одно целое."Проект предусматривает окраску фасадов в два цвета: терракотовый — повторяющий цвета крыш и керамики Херсонеса, и светлый тон натурального камня, подобранный под цветовую гамму Нового Херсонеса", - уточнил Развожаев.На данный момент ведутся работы по штукатурке и окрашиванию фасадов. Полностью завершить все работы планируют в сентябре.Кроме того, в домах рядом с Новым Херсонесом отремонтируют кровли. По информации Михаила Развожаева, в 16 домах эти работы уже проведены, в остальных крыши обновят до конца года.Помимо перечисленного, меняют окна и двери в подъездах, чтобы все дома были оформлены в едином стиле.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько многоэтажек капитально отремонтируют в Крыму до конца годаВход на территорию Херсонеса перенеслиИмперская Византия и смысл в мелочах: как строят Новый Херсонес
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михаил развожаев, херсонес, новый херсонес, севастополь, крым, новости крыма
Жилой квартал возле Нового Херсонеса отремонтируют за 450 млн
На ремонт жилого квартала возле Нового Херсонеса выделена субсидия в 450 млн
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе идет капитальный ремонт 26 домов в жилом квартале возле Нового Херсонеса. На это государство выделило субсидию. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Нам выделили субсидию больше 450 миллионов рублей, и сейчас идет капремонт МКД. Работами занимается наш Фонд содействия капитальному ремонту", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Губернатор напомнил, что с просьбой о субсидии он обращался к президенту Владимиру Путину. Глава государства его поддержал.
Колористические решения для домов, которые прилегают к историко-археологическому парку, разработаны вместе с архитекторами, дизайнерами и археологами проекта "Новый Херсонес". В итоге квартал будет смотреться как одно целое.
"Проект предусматривает окраску фасадов в два цвета: терракотовый — повторяющий цвета крыш и керамики Херсонеса, и светлый тон натурального камня, подобранный под цветовую гамму Нового Херсонеса", - уточнил Развожаев.
На данный момент ведутся работы по штукатурке и окрашиванию фасадов. Полностью завершить все работы планируют в сентябре.
Кроме того, в домах рядом с Новым Херсонесом отремонтируют кровли. По информации Михаила Развожаева, в 16 домах эти работы уже проведены, в остальных крыши обновят до конца года.
Помимо перечисленного, меняют окна и двери в подъездах, чтобы все дома были оформлены в едином стиле.
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