Вход на территорию Херсонеса перенесли
Вход в музей-заповедник "Херсонес Таврический" перенесли в парк имени Анны Ахматовой
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМузей-заповедник “Херсонес Таврический”
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. Вход на территорию музея-заповедника "Херсонес Таврический" в Севастополе перенесли к Западной входной группе. Об этом сообщает информационный канал "Новый Херсонес".
"С 31 мая по 30 июня посетителям музея-заповедника "Херсонес Таврический" придется адаптироваться к временным изменениям", – сказано в сообщении.
Уточняется, что это связано с ремонтными работами на основной дороге по улице Ерошенко. Сейчас вход посетителей осуществляется со стороны парка имени Анны Ахматовой. Изменение схемы движения затрагивает и автомобилистов.
Грандиозная стройка Нового Херсонеса раскинулась неподалеку от античного города Херсонес. Три музея – Христианства, Античности и Византии, Крыма и Новороссии, а также паломнический и образовательный центры, квартал-реконструкция древнего города, храм-парк под открытым небом, античный театр "Грифон Арена" и другие объекты уже в этом году откроют свои двери для гостей.
Идея создать здесь историко-археологический парк и научно-просветительский центр принадлежит президенту Владимиру Путину. Куратором такого уникального комплекса стал тогда еще митрополит Псковский и Порховский, а сейчас митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов), председатель Патриаршего совета по культуре и член Совета при президенте РФ по культуре и искусству.
Новый Херсонес на территории 24 гектара построен в едином стиле, его главный подрядчик - Военно-строительный комплекс Минобороны России.
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