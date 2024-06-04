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Вход на территорию Херсонеса перенесли - РИА Новости Крым, 04.06.2024
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Вход на территорию Херсонеса перенесли
Вход на территорию Херсонеса перенесли - РИА Новости Крым, 04.06.2024
Вход на территорию Херсонеса перенесли
Вход на территорию музея-заповедника "Херсонес Таврический" в Севастополе перенесли к Западной входной группе. Об этом сообщает информационный канал "Новый... РИА Новости Крым, 04.06.2024
2024-06-04T10:50
2024-06-04T10:50
севастополь
новости крыма
херсонес
историко-археологический парк "херсонес таврический"
транспорт
логистика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. Вход на территорию музея-заповедника "Херсонес Таврический" в Севастополе перенесли к Западной входной группе. Об этом сообщает информационный канал "Новый Херсонес".Уточняется, что это связано с ремонтными работами на основной дороге по улице Ерошенко. Сейчас вход посетителей осуществляется со стороны парка имени Анны Ахматовой. Изменение схемы движения затрагивает и автомобилистов. Грандиозная стройка Нового Херсонеса раскинулась неподалеку от античного города Херсонес. Три музея – Христианства, Античности и Византии, Крыма и Новороссии, а также паломнический и образовательный центры, квартал-реконструкция древнего города, храм-парк под открытым небом, античный театр "Грифон Арена" и другие объекты уже в этом году откроют свои двери для гостей.Идея создать здесь историко-археологический парк и научно-просветительский центр принадлежит президенту Владимиру Путину. Куратором такого уникального комплекса стал тогда еще митрополит Псковский и Порховский, а сейчас митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов), председатель Патриаршего совета по культуре и член Совета при президенте РФ по культуре и искусству.Новый Херсонес на территории 24 гектара построен в едином стиле, его главный подрядчик - Военно-строительный комплекс Минобороны России.Читайте также на РИА Новости Крым:Имперская Византия и смысл в мелочах: как строят Новый ХерсонесНиколо-Спиридоновский храмовый комплекс появится в КерчиВ Севастополе реконструируют Античный проспект возле Херсонеса
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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севастополь, новости крыма, херсонес, историко-археологический парк "херсонес таврический", транспорт, логистика
Вход на территорию Херсонеса перенесли

Вход в музей-заповедник "Херсонес Таврический" перенесли в парк имени Анны Ахматовой

10:50 04.06.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМузей-заповедник “Херсонес Таврический”
Музей-заповедник “Херсонес Таврический” - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. Вход на территорию музея-заповедника "Херсонес Таврический" в Севастополе перенесли к Западной входной группе. Об этом сообщает информационный канал "Новый Херсонес".
"С 31 мая по 30 июня посетителям музея-заповедника "Херсонес Таврический" придется адаптироваться к временным изменениям", – сказано в сообщении.
Уточняется, что это связано с ремонтными работами на основной дороге по улице Ерошенко. Сейчас вход посетителей осуществляется со стороны парка имени Анны Ахматовой. Изменение схемы движения затрагивает и автомобилистов.
Грандиозная стройка Нового Херсонеса раскинулась неподалеку от античного города Херсонес. Три музея – Христианства, Античности и Византии, Крыма и Новороссии, а также паломнический и образовательный центры, квартал-реконструкция древнего города, храм-парк под открытым небом, античный театр "Грифон Арена" и другие объекты уже в этом году откроют свои двери для гостей.
Идея создать здесь историко-археологический парк и научно-просветительский центр принадлежит президенту Владимиру Путину. Куратором такого уникального комплекса стал тогда еще митрополит Псковский и Порховский, а сейчас митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов), председатель Патриаршего совета по культуре и член Совета при президенте РФ по культуре и искусству.
Новый Херсонес на территории 24 гектара построен в едином стиле, его главный подрядчик - Военно-строительный комплекс Минобороны России.
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СевастопольНовости КрымаХерсонесИсторико-археологический парк "Херсонес Таврический"ТранспортЛогистика
 
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