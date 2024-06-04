https://crimea.ria.ru/20240604/vkhod-na-territoriyu-khersonesa-perenesli--1137830175.html

Вход на территорию Херсонеса перенесли

Вход на территорию Херсонеса перенесли - РИА Новости Крым, 04.06.2024

Вход на территорию Херсонеса перенесли

Вход на территорию музея-заповедника "Херсонес Таврический" в Севастополе перенесли к Западной входной группе. Об этом сообщает информационный канал "Новый... РИА Новости Крым, 04.06.2024

2024-06-04T10:50

2024-06-04T10:50

2024-06-04T10:50

севастополь

новости крыма

херсонес

историко-археологический парк "херсонес таврический"

транспорт

логистика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. Вход на территорию музея-заповедника "Херсонес Таврический" в Севастополе перенесли к Западной входной группе. Об этом сообщает информационный канал "Новый Херсонес".Уточняется, что это связано с ремонтными работами на основной дороге по улице Ерошенко. Сейчас вход посетителей осуществляется со стороны парка имени Анны Ахматовой. Изменение схемы движения затрагивает и автомобилистов. Грандиозная стройка Нового Херсонеса раскинулась неподалеку от античного города Херсонес. Три музея – Христианства, Античности и Византии, Крыма и Новороссии, а также паломнический и образовательный центры, квартал-реконструкция древнего города, храм-парк под открытым небом, античный театр "Грифон Арена" и другие объекты уже в этом году откроют свои двери для гостей.Идея создать здесь историко-археологический парк и научно-просветительский центр принадлежит президенту Владимиру Путину. Куратором такого уникального комплекса стал тогда еще митрополит Псковский и Порховский, а сейчас митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов), председатель Патриаршего совета по культуре и член Совета при президенте РФ по культуре и искусству.Новый Херсонес на территории 24 гектара построен в едином стиле, его главный подрядчик - Военно-строительный комплекс Минобороны России.Читайте также на РИА Новости Крым:Имперская Византия и смысл в мелочах: как строят Новый ХерсонесНиколо-Спиридоновский храмовый комплекс появится в КерчиВ Севастополе реконструируют Античный проспект возле Херсонеса

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости крыма, херсонес, историко-археологический парк "херсонес таврический", транспорт, логистика