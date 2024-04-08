https://crimea.ria.ru/20240408/v-sevastopole-rekonstruiruyut-antichnyy-prospekt-vozle-khersonesa-1136379538.html

В Севастополе реконструируют Античный проспект возле Херсонеса

В Севастополе реконструируют Античный проспект возле Херсонеса - РИА Новости Крым, 08.04.2024

В Севастополе реконструируют Античный проспект возле Херсонеса

В Севастополе реконструируют участок автодороги по Античному проспекту на сумму 745 миллионов рублей. Об этом в понедельник на заседании правительства города... РИА Новости Крым, 08.04.2024

2024-04-08T19:53

2024-04-08T19:53

2024-04-08T19:53

михаил развожаев

херсонес

историко-археологический парк "херсонес таврический"

новости

севастополь

благоустройство

городская среда

реконструкция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/1a/1119840226_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_fac31156500765301871f9154327d199.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр - РИА Новости Крым. В Севастополе реконструируют участок автодороги по Античному проспекту на сумму 745 миллионов рублей. Об этом в понедельник на заседании правительства города сообщил губернатор Михаил Развожаев.Как уточнил директор местного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Станислав Таматаев, проектно-изыскательские работы про объекту завершены в прошлом году. Проект получил положительное заключение Госэкспертизы."Дорога свяжет существующие жилые кварталы микрорайона Омега, планируемые кварталы комплексной застройки, существенно разгрузит севастопольский проспект Героев Сталинграда и соединит его дополнительной связью с пляжем Омега, обеспечит транспортную доступность объектов образования – Инженерная школа и детский садик "Античный". Эти учебные заведения посещают более трех тысяч ребят", – сообщил Таматаев.По его словам, проект реализуют за средства федерального инфраструктурного кредита с финансированием в размере 745 миллионов. Общая протяженность участка реконструкции – 1 километр 740 метров. На участке будет организовано двухполосное движение с шириной проезжей части 7,5 метров, съезды и примыкания будут обеспечены переходно-скоростными полосами, на участке будут построены трехметровые тротуары с двух сторон и велосипедная дорожка с правой стороны. Запланированы три остановочных комплекса с шестью павильонами по двум сторонам, по всей дороге предусмотрено освещение."Начнем проводить работы в текущем месяце. Завершение запланировано на 2025 год", – подытожил глава профильного городского департамента.Всего в Севастополе до конца года отремонтируют более 120 дорог и три моста в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", сообщал ранее губернатор Михаил Развожаев. Читайте также на РИА Новости Крым:Сотни дорог и десятки новых объектов: как изменился Севастополь за годВ российском Крыму за 10 лет построили 300 км новых дорогВ Севастополе за год отремонтировали больше 200 дорог и мостов

херсонес

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил развожаев, херсонес, историко-археологический парк "херсонес таврический", новости, севастополь, благоустройство, городская среда, реконструкция