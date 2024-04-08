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В Севастополе реконструируют Античный проспект возле Херсонеса - РИА Новости Крым, 08.04.2024
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В Севастополе реконструируют Античный проспект возле Херсонеса
В Севастополе реконструируют Античный проспект возле Херсонеса - РИА Новости Крым, 08.04.2024
В Севастополе реконструируют Античный проспект возле Херсонеса
В Севастополе реконструируют участок автодороги по Античному проспекту на сумму 745 миллионов рублей. Об этом в понедельник на заседании правительства города... РИА Новости Крым, 08.04.2024
2024-04-08T19:53
2024-04-08T19:53
михаил развожаев
херсонес
историко-археологический парк "херсонес таврический"
новости
севастополь
благоустройство
городская среда
реконструкция
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр - РИА Новости Крым. В Севастополе реконструируют участок автодороги по Античному проспекту на сумму 745 миллионов рублей. Об этом в понедельник на заседании правительства города сообщил губернатор Михаил Развожаев.Как уточнил директор местного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Станислав Таматаев, проектно-изыскательские работы про объекту завершены в прошлом году. Проект получил положительное заключение Госэкспертизы."Дорога свяжет существующие жилые кварталы микрорайона Омега, планируемые кварталы комплексной застройки, существенно разгрузит севастопольский проспект Героев Сталинграда и соединит его дополнительной связью с пляжем Омега, обеспечит транспортную доступность объектов образования – Инженерная школа и детский садик "Античный". Эти учебные заведения посещают более трех тысяч ребят", – сообщил Таматаев.По его словам, проект реализуют за средства федерального инфраструктурного кредита с финансированием в размере 745 миллионов. Общая протяженность участка реконструкции – 1 километр 740 метров. На участке будет организовано двухполосное движение с шириной проезжей части 7,5 метров, съезды и примыкания будут обеспечены переходно-скоростными полосами, на участке будут построены трехметровые тротуары с двух сторон и велосипедная дорожка с правой стороны. Запланированы три остановочных комплекса с шестью павильонами по двум сторонам, по всей дороге предусмотрено освещение."Начнем проводить работы в текущем месяце. Завершение запланировано на 2025 год", – подытожил глава профильного городского департамента.Всего в Севастополе до конца года отремонтируют более 120 дорог и три моста в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", сообщал ранее губернатор Михаил Развожаев. Читайте также на РИА Новости Крым:Сотни дорог и десятки новых объектов: как изменился Севастополь за годВ российском Крыму за 10 лет построили 300 км новых дорогВ Севастополе за год отремонтировали больше 200 дорог и мостов
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михаил развожаев, херсонес, историко-археологический парк "херсонес таврический", новости, севастополь, благоустройство, городская среда, реконструкция
В Севастополе реконструируют Античный проспект возле Херсонеса

Развожаев: участок Античного проспекта в Севастополе отремонтируют до 2025 года

19:53 08.04.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМузей-заповедник “Херсонес Таврический”
Музей-заповедник “Херсонес Таврический” - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр - РИА Новости Крым. В Севастополе реконструируют участок автодороги по Античному проспекту на сумму 745 миллионов рублей. Об этом в понедельник на заседании правительства города сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"Начинаем реализовывать важный проект: строительство автодороги по проспекту Античный. Проект связан, в том числе, с повышением уровня инвестиционной привлекательности этой части города, и в целом люди ждут приведения в порядок этой дороги", – сообщил губернатор.

Как уточнил директор местного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Станислав Таматаев, проектно-изыскательские работы про объекту завершены в прошлом году. Проект получил положительное заключение Госэкспертизы.
"Дорога свяжет существующие жилые кварталы микрорайона Омега, планируемые кварталы комплексной застройки, существенно разгрузит севастопольский проспект Героев Сталинграда и соединит его дополнительной связью с пляжем Омега, обеспечит транспортную доступность объектов образования – Инженерная школа и детский садик "Античный". Эти учебные заведения посещают более трех тысяч ребят", – сообщил Таматаев.
По его словам, проект реализуют за средства федерального инфраструктурного кредита с финансированием в размере 745 миллионов. Общая протяженность участка реконструкции – 1 километр 740 метров. На участке будет организовано двухполосное движение с шириной проезжей части 7,5 метров, съезды и примыкания будут обеспечены переходно-скоростными полосами, на участке будут построены трехметровые тротуары с двух сторон и велосипедная дорожка с правой стороны. Запланированы три остановочных комплекса с шестью павильонами по двум сторонам, по всей дороге предусмотрено освещение.
"Начнем проводить работы в текущем месяце. Завершение запланировано на 2025 год", – подытожил глава профильного городского департамента.
Всего в Севастополе до конца года отремонтируют более 120 дорог и три моста в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", сообщал ранее губернатор Михаил Развожаев.
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Михаил РазвожаевХерсонесИсторико-археологический парк "Херсонес Таврический"НовостиСевастопольБлагоустройствоГородская средаРеконструкция
 
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