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Сотни дорог и десятки новых объектов: как изменился Севастополь за год - РИА Новости Крым, 10.01.2024
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Сотни дорог и десятки новых объектов: как изменился Севастополь за год
Сотни дорог и десятки новых объектов: как изменился Севастополь за год - РИА Новости Крым, 10.01.2024
Сотни дорог и десятки новых объектов: как изменился Севастополь за год
За год в Севастополе отремонтировали больше 200 дорог, построили и капитально отремонтировали более 25 социальных и спортивных объектов. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 10.01.2024
2024-01-10T20:30
2024-01-10T20:30
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. За год в Севастополе отремонтировали больше 200 дорог, построили и капитально отремонтировали более 25 социальных и спортивных объектов. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Губернатор отметил, что благодаря внушительным темпам работ город вошел в топ-10 регионов России, достигших лучших результатов нацпроекта "Безопасные качественные дороги".В спортивном направлении одним из главных событий года стал ввод в эксплуатацию Дворца водных видов спорта имени Галины Прозуменщиковой. Занятие в новом бассейне начнутся после получения образовательной лицензии."Заниматься смогут не только профессиональные спортсмены: бассейн будет доступен для всех желающих. Запись начнется в феврале", – добавил губернатор.Также в прошлом году было построено три физкультурно-оздоровительных комплекса: в Каче, Верхнесадовом и в Инкермане – с бассейном. Начал работу и фиджитал-центр на улице Колобова.Кроме того, в городе построили поликлинику для взрослых и детей в Казачьей бухте и врачебную амбулаторию на Фиоленте. Прием взрослых пациентов уже начался, скоро начнут принимать и детей. Также провели капитальный ремонт восьми объектов здравоохранения.За минувший год в Севастополе построили четыре детских сада общей вместимостью более 900 мест.Также был отремонтирован политехнический лицей. В настоящее время завершается благоустройство и установка оборудования. Там, где учеба еще не началась, дети пойдут в школы с 1 февраля.Кроме того, после капитального ремонта открылись дома культуры в Вишневом, Верхнесадовом и Любимовке, а также музыкальная школа №4Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: поручение по загрузке Севморзавода заказами будет даноРазвожаев оценил перспективы развития СевморзаводаФеодосийский завод "Море" передали Судостроительной компании
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
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news.crimea@rian.ru
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михаил развожаев, новости, новости крыма, севастополь, ремонт и строительство дорог в крыму, спорт, здравоохранение в крыму и севастополе, детский сад
Сотни дорог и десятки новых объектов: как изменился Севастополь за год

Сотни дорог и десятки новых объектов построили в Севастополе за год

20:30 10.01.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. За год в Севастополе отремонтировали больше 200 дорог, построили и капитально отремонтировали более 25 социальных и спортивных объектов. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"За 2023 год в Севастополе отремонтировали 228 дорог, в том числе 24 в селах, общей протяженностью 97,7 км", – написал в Telegram-канале Развожаев.

Губернатор отметил, что благодаря внушительным темпам работ город вошел в топ-10 регионов России, достигших лучших результатов нацпроекта "Безопасные качественные дороги".
В спортивном направлении одним из главных событий года стал ввод в эксплуатацию Дворца водных видов спорта имени Галины Прозуменщиковой. Занятие в новом бассейне начнутся после получения образовательной лицензии.
"Заниматься смогут не только профессиональные спортсмены: бассейн будет доступен для всех желающих. Запись начнется в феврале", – добавил губернатор.
© Telegram Михаил РазвожаевДворец водных видов спорта в Севастополе
Дворец водных видов спорта в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
Дворец водных видов спорта в Севастополе
Также в прошлом году было построено три физкультурно-оздоровительных комплекса: в Каче, Верхнесадовом и в Инкермане – с бассейном. Начал работу и фиджитал-центр на улице Колобова.
© Telegram Михаил РазвожаевФиджитал-центр в Севастополе
Фиджитал-центр в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
Фиджитал-центр в Севастополе
Кроме того, в городе построили поликлинику для взрослых и детей в Казачьей бухте и врачебную амбулаторию на Фиоленте. Прием взрослых пациентов уже начался, скоро начнут принимать и детей. Также провели капитальный ремонт восьми объектов здравоохранения.
За минувший год в Севастополе построили четыре детских сада общей вместимостью более 900 мест.
"Как я и говорил ранее, теперь актуальный спрос на места в дошкольные учреждения Севастополя закрыт, – отметил Развожаев. – По президентской программе отремонтировали 11 объектов в семи школах".
Также был отремонтирован политехнический лицей. В настоящее время завершается благоустройство и установка оборудования. Там, где учеба еще не началась, дети пойдут в школы с 1 февраля.
Кроме того, после капитального ремонта открылись дома культуры в Вишневом, Верхнесадовом и Любимовке, а также музыкальная школа №4
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Михаил РазвожаевНовостиНовости КрымаСевастопольРемонт и строительство дорог в КрымуСпортЗдравоохранение в Крыму и СевастополеДетский сад
 
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