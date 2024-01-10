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Сотни дорог и десятки новых объектов: как изменился Севастополь за год

Сотни дорог и десятки новых объектов: как изменился Севастополь за год - РИА Новости Крым, 10.01.2024

Сотни дорог и десятки новых объектов: как изменился Севастополь за год

За год в Севастополе отремонтировали больше 200 дорог, построили и капитально отремонтировали более 25 социальных и спортивных объектов. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 10.01.2024

2024-01-10T20:30

2024-01-10T20:30

2024-01-10T20:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. За год в Севастополе отремонтировали больше 200 дорог, построили и капитально отремонтировали более 25 социальных и спортивных объектов. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Губернатор отметил, что благодаря внушительным темпам работ город вошел в топ-10 регионов России, достигших лучших результатов нацпроекта "Безопасные качественные дороги".В спортивном направлении одним из главных событий года стал ввод в эксплуатацию Дворца водных видов спорта имени Галины Прозуменщиковой. Занятие в новом бассейне начнутся после получения образовательной лицензии."Заниматься смогут не только профессиональные спортсмены: бассейн будет доступен для всех желающих. Запись начнется в феврале", – добавил губернатор.Также в прошлом году было построено три физкультурно-оздоровительных комплекса: в Каче, Верхнесадовом и в Инкермане – с бассейном. Начал работу и фиджитал-центр на улице Колобова.Кроме того, в городе построили поликлинику для взрослых и детей в Казачьей бухте и врачебную амбулаторию на Фиоленте. Прием взрослых пациентов уже начался, скоро начнут принимать и детей. Также провели капитальный ремонт восьми объектов здравоохранения.За минувший год в Севастополе построили четыре детских сада общей вместимостью более 900 мест.Также был отремонтирован политехнический лицей. В настоящее время завершается благоустройство и установка оборудования. Там, где учеба еще не началась, дети пойдут в школы с 1 февраля.Кроме того, после капитального ремонта открылись дома культуры в Вишневом, Верхнесадовом и Любимовке, а также музыкальная школа №4Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: поручение по загрузке Севморзавода заказами будет даноРазвожаев оценил перспективы развития СевморзаводаФеодосийский завод "Море" передали Судостроительной компании

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил развожаев, новости, новости крыма, севастополь, ремонт и строительство дорог в крыму, спорт, здравоохранение в крыму и севастополе, детский сад