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Главные новости Крыма: 2 мая - РИА Новости Крым, 02.05.2024
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Главные новости Крыма: 2 мая
Главные новости Крыма: 2 мая - РИА Новости Крым, 02.05.2024
Главные новости Крыма: 2 мая
Над Крымом сбили украинский беспилотник. В республике этим летом смогут отдохнуть и оздоровиться за счет бюджета более 190 тысяч детей. Эксперт объяснил... РИА Новости Крым, 02.05.2024
2024-05-02T23:08
2024-05-02T22:42
крым
атаки всу на крым
новости крыма
главное за день
беспилотник (бпла, дрон)
сергей аксенов
детский отдых
ай-петри
ремонт и строительство дорог в крыму
туризм
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Над Крымом сбили украинский беспилотник. В республике этим летом смогут отдохнуть и оздоровиться за счет бюджета более 190 тысяч детей. Эксперт объяснил массовую гибель пчел на полуострове. В Бахчисарае в 2025 году создадут новый парк. Дорогу на Ай-Петри будут полностью перекрывать в ночное время.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Над Крымом сбили вражеский дронРоссийские средства противовоздушной обороны вечером в четверг сбили над Крымом украинский беспилотник самолетного типа. Террористическая атака на полуостров была пресечена около 18:30, сообщили в Минобороны РФ.На непродолжительное время было ограничено движение транспорта по Крымскому мосту.В Крыму этим летом отдохнут 190 тысяч детейВ рамках летней оздоровительной кампании 2024 года детские лагеря в Крыму смогут принять порядка 190 тысяч ребят в рамках соответствующей республиканской программы, сообщил глава республики Сергей Аксенов в ходе совещания под руководством вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.В первую очередь это дети военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, сироты, дети, состоящие на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних, дети из многодетных и малообеспеченных семей, дети-инвалиды и с ограниченными возможностями здоровья.В Крыму массово гибнут пчелыМассовая гибель пчел в Крыму объясняется нарушениями норм обработки полей пестицидами и агрохимикатами, рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" пчеловод, советник председателя Общероссийской общественной организации "Союз Пчеловодов России" Дмитрий Захарчук.Речь идет не столько о нарушении объема используемых препаратов 1, 2 и 3 класса опасности, сколько о времени суток, которое отводится для обработки полей. Проблема требует внимания со стороны контролирующих органов, поскольку гибель пчел означает, что есть опасность не только для полезных насекомых, убежден эксперт.В Бахчисарае построят новый паркНовый парк появится в районе улицы Гагарина в Бахчисарае в рамках программы "Комфортная городская среда". Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил глава администрации города Дмитрий Скобликов.По его словам, в этом году планируется разработать проектную документацию на благоустройство парка, получить положительное заключение экспертизы и заключить контракт. А работы начнутся уже в следующем году, в зависимости от погоды, уточнил глава администрации.Дорогу на Ай-Петри будут полностью перекрывать на ночьУчасток трассы Бахчисарай - Ялта от водопада Учан-Су до плато Ай-Петри будут полностью перекрывать в ночное время в связи с проведением ремонтных работ, сообщил начальник отдела организации строительства Службы автомобильных дорог Республики Крым Константин Миронов.На данный момент завершены работы на участке дороги от Южнобережного шоссе до водопада Учан-Су, это около пяти километров. На этом отрезке сейчас наносится разметка.
крым
ай-петри
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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крым, атаки всу на крым, новости крыма, главное за день, беспилотник (бпла, дрон), сергей аксенов, детский отдых, ай-петри, ремонт и строительство дорог в крыму, туризм, туризм в крыму, бахчисарай
Главные новости Крыма: 2 мая

Новости Крыма: главные события и заявления четверга, 2 мая

23:08 02.05.2024
 
© Служба автомобильных дорог Республики КрымРемонт дороги к плато Ай-Петри в Ялте от Южнобережного шоссе
Ремонт дороги к плато Ай-Петри в Ялте от Южнобережного шоссе
© Служба автомобильных дорог Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Над Крымом сбили украинский беспилотник. В республике этим летом смогут отдохнуть и оздоровиться за счет бюджета более 190 тысяч детей. Эксперт объяснил массовую гибель пчел на полуострове. В Бахчисарае в 2025 году создадут новый парк. Дорогу на Ай-Петри будут полностью перекрывать в ночное время.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Над Крымом сбили вражеский дрон

Российские средства противовоздушной обороны вечером в четверг сбили над Крымом украинский беспилотник самолетного типа. Террористическая атака на полуостров была пресечена около 18:30, сообщили в Минобороны РФ.
На непродолжительное время было ограничено движение транспорта по Крымскому мосту.

В Крыму этим летом отдохнут 190 тысяч детей

В рамках летней оздоровительной кампании 2024 года детские лагеря в Крыму смогут принять порядка 190 тысяч ребят в рамках соответствующей республиканской программы, сообщил глава республики Сергей Аксенов в ходе совещания под руководством вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.
В первую очередь это дети военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, сироты, дети, состоящие на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних, дети из многодетных и малообеспеченных семей, дети-инвалиды и с ограниченными возможностями здоровья.

В Крыму массово гибнут пчелы

Массовая гибель пчел в Крыму объясняется нарушениями норм обработки полей пестицидами и агрохимикатами, рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" пчеловод, советник председателя Общероссийской общественной организации "Союз Пчеловодов России" Дмитрий Захарчук.
Речь идет не столько о нарушении объема используемых препаратов 1, 2 и 3 класса опасности, сколько о времени суток, которое отводится для обработки полей. Проблема требует внимания со стороны контролирующих органов, поскольку гибель пчел означает, что есть опасность не только для полезных насекомых, убежден эксперт.

В Бахчисарае построят новый парк

Новый парк появится в районе улицы Гагарина в Бахчисарае в рамках программы "Комфортная городская среда". Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил глава администрации города Дмитрий Скобликов.
По его словам, в этом году планируется разработать проектную документацию на благоустройство парка, получить положительное заключение экспертизы и заключить контракт. А работы начнутся уже в следующем году, в зависимости от погоды, уточнил глава администрации.

Дорогу на Ай-Петри будут полностью перекрывать на ночь

Участок трассы Бахчисарай - Ялта от водопада Учан-Су до плато Ай-Петри будут полностью перекрывать в ночное время в связи с проведением ремонтных работ, сообщил начальник отдела организации строительства Службы автомобильных дорог Республики Крым Константин Миронов.
На данный момент завершены работы на участке дороги от Южнобережного шоссе до водопада Учан-Су, это около пяти километров. На этом отрезке сейчас наносится разметка.
 
КрымАтаки ВСУ на КрымНовости КрымаГлавное за деньБеспилотник (БПЛА, дрон)Сергей АксеновДетский отдыхАй-ПетриРемонт и строительство дорог в КрымуТуризмТуризм в КрымуБахчисарай
 
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