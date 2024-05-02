https://crimea.ria.ru/20240502/remont-dorogi-na-ay-petri-kogda-budut-perekryvat-dvizhenie-1136988311.html

Ремонт дороги на Ай-Петри: когда будут перекрывать движение

Ремонт дороги на Ай-Петри: когда будут перекрывать движение - РИА Новости Крым, 02.05.2024

Ремонт дороги на Ай-Петри: когда будут перекрывать движение

Участок трассы Бахчисарай - Ялта от водопада Учан-Су до плато Ай-Петри будут полностью перекрывать в ночное время в связи с проведением ремонтных работ. Об этом РИА Новости Крым, 02.05.2024

2024-05-02T13:48

2024-05-02T13:48

2024-05-02T13:48

ситуация на дорогах крыма

ай-петри

ремонт и строительство дорог в крыму

ремонт дорог

служба автомобильных дорог республики крым

дороги крыма

новости крыма

константин миронов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/02/1136988458_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ab1393167317b4ca81fec58f7d347de6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр - РИА Новости Крым. Участок трассы Бахчисарай - Ялта от водопада Учан-Су до плато Ай-Петри будут полностью перекрывать в ночное время в связи с проведением ремонтных работ. Об этом журналистам сообщил начальник отдела организации строительства Службы автомобильных дорог Республики Крым Константин Миронов.На данный момент полностью отремонтирован участок дороги от Южнобережного шоссе до водопада Учан-Су, это около пяти километров. На этом отрезке сейчас наносится разметка. "Участок от Соколиного до плато, в свою очередь, поделен на два этапа. Он протяженностью 16,6 километров, из них 3,8 делаются в рамках ремонта, и порядка 13 километров - это строительство и реконструкция объектов инженерной защиты, то есть подпорных стен, они будут реализовываться в рамках отдельного контракта в 2025-26 годах", - рассказал Миронов. Дорожные работы на территории плато Ай-Петри планируется завершить до октября текущего года, в целом работы по ремонту трассы Бахчисарай - Ялта будут завершены до конца года. На объекте задействовано около 30 рабочих и 10 единиц техники. Объект ремонтируется в рамках Государственной программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2025 года". Стоимость − 847 823,051 тыс. рублей.Строительство дороги Бахчисарай – Ялта началось в 1865 году и завершилось только в 1895 году. С тех пор профиль шоссе не менялся: дорога была лишь немного расширена в 1912 - 1913 годах, а в послевоенное время заасфальтирована. В 2010 году был выполнен капитальный ремонт участка от Ялты до Учан-Су. На остальных участках работы проводились только в рамках содержания.Ремонт дороги на плато Ай-Петри начался 1 апреля. По информации главы администрации Ялты Янины Павленко, на первом этапе будет отремонтирован пятикилометровый участок от Южнобережного шоссе до водопада Учан-Су.В марте минтранс РК сообщал, что дорога Бахчисарай - Ялта будет частично перекрыта на время проведения ремонтных работ.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму отремонтируют две дороги через горные перевалыВ Крыму построят железнодорожный обход монастыря в ИнкерманеКогда сдадут дорогу Симферополь – Евпатория – Мирный

ай-петри

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ай-петри, ремонт и строительство дорог в крыму, ремонт дорог, служба автомобильных дорог республики крым, дороги крыма, новости крыма, константин миронов, видео