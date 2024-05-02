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Ремонт дороги на Ай-Петри: когда будут перекрывать движение - РИА Новости Крым, 02.05.2024
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Ремонт дороги на Ай-Петри: когда будут перекрывать движение
Ремонт дороги на Ай-Петри: когда будут перекрывать движение - РИА Новости Крым, 02.05.2024
Ремонт дороги на Ай-Петри: когда будут перекрывать движение
Участок трассы Бахчисарай - Ялта от водопада Учан-Су до плато Ай-Петри будут полностью перекрывать в ночное время в связи с проведением ремонтных работ. Об этом РИА Новости Крым, 02.05.2024
2024-05-02T13:48
2024-05-02T13:48
ситуация на дорогах крыма
ай-петри
ремонт и строительство дорог в крыму
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служба автомобильных дорог республики крым
дороги крыма
новости крыма
константин миронов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр - РИА Новости Крым. Участок трассы Бахчисарай - Ялта от водопада Учан-Су до плато Ай-Петри будут полностью перекрывать в ночное время в связи с проведением ремонтных работ. Об этом журналистам сообщил начальник отдела организации строительства Службы автомобильных дорог Республики Крым Константин Миронов.На данный момент полностью отремонтирован участок дороги от Южнобережного шоссе до водопада Учан-Су, это около пяти километров. На этом отрезке сейчас наносится разметка. "Участок от Соколиного до плато, в свою очередь, поделен на два этапа. Он протяженностью 16,6 километров, из них 3,8 делаются в рамках ремонта, и порядка 13 километров - это строительство и реконструкция объектов инженерной защиты, то есть подпорных стен, они будут реализовываться в рамках отдельного контракта в 2025-26 годах", - рассказал Миронов. Дорожные работы на территории плато Ай-Петри планируется завершить до октября текущего года, в целом работы по ремонту трассы Бахчисарай - Ялта будут завершены до конца года. На объекте задействовано около 30 рабочих и 10 единиц техники. Объект ремонтируется в рамках Государственной программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2025 года". Стоимость − 847 823,051 тыс. рублей.Строительство дороги Бахчисарай – Ялта началось в 1865 году и завершилось только в 1895 году. С тех пор профиль шоссе не менялся: дорога была лишь немного расширена в 1912 - 1913 годах, а в послевоенное время заасфальтирована. В 2010 году был выполнен капитальный ремонт участка от Ялты до Учан-Су. На остальных участках работы проводились только в рамках содержания.Ремонт дороги на плато Ай-Петри начался 1 апреля. По информации главы администрации Ялты Янины Павленко, на первом этапе будет отремонтирован пятикилометровый участок от Южнобережного шоссе до водопада Учан-Су.В марте минтранс РК сообщал, что дорога Бахчисарай - Ялта будет частично перекрыта на время проведения ремонтных работ.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму отремонтируют две дороги через горные перевалыВ Крыму построят железнодорожный обход монастыря в ИнкерманеКогда сдадут дорогу Симферополь – Евпатория – Мирный
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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Ремонт дороги на Ай-Петри: когда будут перекрывать движение

Дорогу на Ай-Петри будут полностью перекрывать в ночное время

13:48 02.05.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр - РИА Новости Крым. Участок трассы Бахчисарай - Ялта от водопада Учан-Су до плато Ай-Петри будут полностью перекрывать в ночное время в связи с проведением ремонтных работ. Об этом журналистам сообщил начальник отдела организации строительства Службы автомобильных дорог Республики Крым Константин Миронов.
"Участок от водопада до плато Ай-Петри планируем запустить в работу с 13 мая по 31 июля. Если на участке от Южнобережного шоссе до водопада Учан-Су организовывалось реверсивное движение, то на время работ на втором участке движение будет полностью останавливаться, но только в ночное время", - сказал он.
На данный момент полностью отремонтирован участок дороги от Южнобережного шоссе до водопада Учан-Су, это около пяти километров. На этом отрезке сейчас наносится разметка.
"Участок от Соколиного до плато, в свою очередь, поделен на два этапа. Он протяженностью 16,6 километров, из них 3,8 делаются в рамках ремонта, и порядка 13 километров - это строительство и реконструкция объектов инженерной защиты, то есть подпорных стен, они будут реализовываться в рамках отдельного контракта в 2025-26 годах", - рассказал Миронов.
Дорожные работы на территории плато Ай-Петри планируется завершить до октября текущего года, в целом работы по ремонту трассы Бахчисарай - Ялта будут завершены до конца года. На объекте задействовано около 30 рабочих и 10 единиц техники. Объект ремонтируется в рамках Государственной программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2025 года". Стоимость − 847 823,051 тыс. рублей.
Строительство дороги Бахчисарай – Ялта началось в 1865 году и завершилось только в 1895 году. С тех пор профиль шоссе не менялся: дорога была лишь немного расширена в 1912 - 1913 годах, а в послевоенное время заасфальтирована. В 2010 году был выполнен капитальный ремонт участка от Ялты до Учан-Су. На остальных участках работы проводились только в рамках содержания.
Ремонт дороги на плато Ай-Петри начался 1 апреля. По информации главы администрации Ялты Янины Павленко, на первом этапе будет отремонтирован пятикилометровый участок от Южнобережного шоссе до водопада Учан-Су.
В марте минтранс РК сообщал, что дорога Бахчисарай - Ялта будет частично перекрыта на время проведения ремонтных работ.
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