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Когда сдадут дорогу Симферополь – Евпатория – Мирный
Когда сдадут дорогу Симферополь – Евпатория – Мирный - РИА Новости Крым, 16.04.2024
Когда сдадут дорогу Симферополь – Евпатория – Мирный
Дорогу Симферополь – Евпатория – Мирный планируют сдать к началу августа. Об этом сообщает Служба автомобильных дорог РК. РИА Новости Крым, 16.04.2024
2024-04-16T16:15
2024-04-16T16:15
2024-04-16T16:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. Дорогу Симферополь – Евпатория – Мирный планируют сдать к началу августа. Об этом сообщает Служба автомобильных дорог РК.На данный момент, по информации госучреждения, начались масштабные работы по укладке верхнего слоя покрытия из асфальтобетона на участке Скворцово – Евпатория с обходом озера Сасык-Сиваш.В 2021 году глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что новую трассу Симферополь – Евпатория – Мирный введут в строй к концу 2023 года. В октябре 2023 года председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что готовность трассы составляет 80% и завершить строительство планируют до конца 2024 года.Трасса Симферополь – Евпатория – Мирный – четырехполосная дорога первой технической категории с расчетной скоростью движения до 100 км/ч. На этом участке предусмотрено строительство восьми транспортных развязок, 17 мостов и путепроводов. Новый маршрут позволит значительно сократить время пути и разгрузить дорожную инфраструктуру Сак и Евпатории от транзитного движения.Читайте также на РИА Новости Крым:Трассу "Таврида" соединят с курортами на востоке Крыма120 дорог и три моста отремонтируют в Севастополе за годСколько денег получит Крым на ремонт дорог в ближайшие три года
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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Когда сдадут дорогу Симферополь – Евпатория – Мирный
Дорогу Симферополь – Евпатория – Мирный планируют сдать к началу августа