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Когда достоят трассу Симферополь – Евпатория – Мирный - РИА Новости Крым, 19.10.2023
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Когда достоят трассу Симферополь – Евпатория – Мирный
Когда достоят трассу Симферополь – Евпатория – Мирный - РИА Новости Крым, 19.10.2023
Когда достоят трассу Симферополь – Евпатория – Мирный
Строительство трассы Симферополь – Евпатория – Мирный завершат до конца 2024 года, сейчас готовность дороги достигла 80%. Об этом сообщил председатель Госсовета РИА Новости Крым, 19.10.2023
2023-10-19T08:36
2023-10-19T08:00
владимир константинов
ремонт и строительство дорог в крыму
крым
симферополь
евпатория
государственный совет рк (госсовет)
логистика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. Строительство трассы Симферополь – Евпатория – Мирный завершат до конца 2024 года, сейчас готовность дороги достигла 80%. Об этом сообщил председатель Госсовета Крыма по итогам выезда на объект.По его словам, протяженность строящегося участка – более 60 км. Проблем на объекте нет, в работах задействованы около ста рабочих и 84 единицы техники.Трасса Симферополь – Евпатория – Мирный – четырехполосная дорога первой технической категории с расчетной скоростью движения до 100 км/ч. На этом участке предусмотрено строительство восьми транспортных развязок, 17 мостов и путепроводов. Новый маршрут позволит значительно сократить время пути и разгрузить дорожную инфраструктуру Сак и Евпатории от транзитного движения. Ранее власти Крыма анонсировали завершение строительства объекта в 2023 году. Читайте также на РИА Новости Крым:Стратегический проезд: в Евпатории ремонтируют дорогу к порту МирныйНовую дорогу в обход Симферополя строят с опережением графикаСколько денег получит Крым на ремонт дорог в ближайшие три года
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РИА Новости Крым
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владимир константинов, ремонт и строительство дорог в крыму, крым, симферополь, евпатория, государственный совет рк (госсовет), логистика
Когда достоят трассу Симферополь – Евпатория – Мирный

Константинов: стройку трассы Симферополь – Евпатория – Мирный закончат в 2024 году

08:36 19.10.2023
 
© Telegram-канал Владимира КонстантиноваСтроительство и реконструкция автомобильной дороги "Симферополь — Евпатория — Мирный"
Строительство и реконструкция автомобильной дороги Симферополь — Евпатория — Мирный
© Telegram-канал Владимира Константинова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. Строительство трассы Симферополь – Евпатория – Мирный завершат до конца 2024 года, сейчас готовность дороги достигла 80%. Об этом сообщил председатель Госсовета Крыма по итогам выезда на объект.

"Сейчас строители занимаются укреплением обочин, установкой барьерного ограждения и устройством освещения. Общая готовность объекта составляет 80%, завершение работ планируется в конце 2024 года", – написал Константинов в своем Telegram-канале.

По его словам, протяженность строящегося участка – более 60 км. Проблем на объекте нет, в работах задействованы около ста рабочих и 84 единицы техники.

"Подрядчик также занимается строительством дороги в обход Симферополя на участке "Донское — Перевальное" протяженностью около 25 км, которая станет альтернативным маршрутом в направлении Симферополь – Алушта. Первый этап работ планируется завершить в 2024 году, второй этап – в 2025 году", – добавил спикер республиканского парламента.

Трасса Симферополь – Евпатория – Мирный – четырехполосная дорога первой технической категории с расчетной скоростью движения до 100 км/ч. На этом участке предусмотрено строительство восьми транспортных развязок, 17 мостов и путепроводов. Новый маршрут позволит значительно сократить время пути и разгрузить дорожную инфраструктуру Сак и Евпатории от транзитного движения. Ранее власти Крыма анонсировали завершение строительства объекта в 2023 году.
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Владимир КонстантиновРемонт и строительство дорог в КрымуКрымСимферопольЕвпаторияГосударственный совет РК (Госсовет)Логистика
 
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