Когда достоят трассу Симферополь – Евпатория – Мирный
Константинов: стройку трассы Симферополь – Евпатория – Мирный закончат в 2024 году
© Telegram-канал Владимира КонстантиноваСтроительство и реконструкция автомобильной дороги "Симферополь — Евпатория — Мирный"
© Telegram-канал Владимира Константинова
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. Строительство трассы Симферополь – Евпатория – Мирный завершат до конца 2024 года, сейчас готовность дороги достигла 80%. Об этом сообщил председатель Госсовета Крыма по итогам выезда на объект.
"Сейчас строители занимаются укреплением обочин, установкой барьерного ограждения и устройством освещения. Общая готовность объекта составляет 80%, завершение работ планируется в конце 2024 года", – написал Константинов в своем Telegram-канале.
По его словам, протяженность строящегося участка – более 60 км. Проблем на объекте нет, в работах задействованы около ста рабочих и 84 единицы техники.
"Подрядчик также занимается строительством дороги в обход Симферополя на участке "Донское — Перевальное" протяженностью около 25 км, которая станет альтернативным маршрутом в направлении Симферополь – Алушта. Первый этап работ планируется завершить в 2024 году, второй этап – в 2025 году", – добавил спикер республиканского парламента.
Трасса Симферополь – Евпатория – Мирный – четырехполосная дорога первой технической категории с расчетной скоростью движения до 100 км/ч. На этом участке предусмотрено строительство восьми транспортных развязок, 17 мостов и путепроводов. Новый маршрут позволит значительно сократить время пути и разгрузить дорожную инфраструктуру Сак и Евпатории от транзитного движения. Ранее власти Крыма анонсировали завершение строительства объекта в 2023 году.
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