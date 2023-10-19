https://crimea.ria.ru/20231019/kogda-dostoyat-trassu-simferopol--evpatoriya--mirnyy-1132175586.html

Когда достоят трассу Симферополь – Евпатория – Мирный

Когда достоят трассу Симферополь – Евпатория – Мирный - РИА Новости Крым, 19.10.2023

Когда достоят трассу Симферополь – Евпатория – Мирный

Строительство трассы Симферополь – Евпатория – Мирный завершат до конца 2024 года, сейчас готовность дороги достигла 80%. Об этом сообщил председатель Госсовета РИА Новости Крым, 19.10.2023

2023-10-19T08:36

2023-10-19T08:36

2023-10-19T08:00

владимир константинов

ремонт и строительство дорог в крыму

крым

симферополь

евпатория

государственный совет рк (госсовет)

логистика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. Строительство трассы Симферополь – Евпатория – Мирный завершат до конца 2024 года, сейчас готовность дороги достигла 80%. Об этом сообщил председатель Госсовета Крыма по итогам выезда на объект.По его словам, протяженность строящегося участка – более 60 км. Проблем на объекте нет, в работах задействованы около ста рабочих и 84 единицы техники.Трасса Симферополь – Евпатория – Мирный – четырехполосная дорога первой технической категории с расчетной скоростью движения до 100 км/ч. На этом участке предусмотрено строительство восьми транспортных развязок, 17 мостов и путепроводов. Новый маршрут позволит значительно сократить время пути и разгрузить дорожную инфраструктуру Сак и Евпатории от транзитного движения. Ранее власти Крыма анонсировали завершение строительства объекта в 2023 году. Читайте также на РИА Новости Крым:Стратегический проезд: в Евпатории ремонтируют дорогу к порту МирныйНовую дорогу в обход Симферополя строят с опережением графикаСколько денег получит Крым на ремонт дорог в ближайшие три года

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симферополь

евпатория

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир константинов, ремонт и строительство дорог в крыму, крым, симферополь, евпатория, государственный совет рк (госсовет), логистика