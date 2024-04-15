https://crimea.ria.ru/20240415/trassu-tavrida-soedinyat-s-kurortami-na-vostoke-kryma-1136573557.html

Трассу "Таврида" соединят с курортами на востоке Крыма

Трассу "Таврида" соединят с курортами на востоке Крыма - РИА Новости Крым, 15.04.2024

Трассу "Таврида" соединят с курортами на востоке Крыма

В Крыму началось строительство дороги на участке Льговское – Грушевка – Судак. Новая магистраль соединит трассу "Таврида" с курортами на востоке Крыма. Об этом... РИА Новости Крым, 15.04.2024

2024-04-15T19:49

2024-04-15T19:49

2024-04-15T19:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости Крым. В Крыму началось строительство дороги на участке Льговское – Грушевка – Судак. Новая магистраль соединит трассу "Таврида" с курортами на востоке Крыма. Об этом сообщили региональной Службе автодорог.В настоящее время ведутся работы по снятию растительного слоя, устройству насыпи из привозного грунта и кюветов.Этот участок – первый этап строительства дороги. Затем дорожники планируют построить обходы трех населенных пунктов: Грушевка, Переваловка, Дачное. Также в планах расширить существующую дорогу от Грушевки до Судака до четырех полос.Срок завершения работ 1 этапа назначен на 30 сентября 2025 года.Положительное заключение на строительство первого этапа дороги, соединяющей "Тавриду" и восточный Крым Главгосэкспертиза выдала в октябре прошлого года. По предварительной информации, дорога Льговское – Грушевка – Судак свяжет федеральную трассу со старой дорогой Белогорск – Феодосия. Это создаст альтернативный маршрут от федеральной трассы до Судака.Расчетная скорость движения по дороге заявлена 100 км/ч. Строительство предусмотрено госпрограммой “Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя”. Проектировали объект в ООО “Региональная строительная компания”. Дорогу определили как стратегически важную и включили в число тех объектов, которые могут повлиять на развитие туристического потенциала региона.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда закончат строительство 8-го этапа трассы "Таврида"Важный участок дороги Симферополь – Мирный достроен почти на 90%Когда запустят железную дорогу в Крым через новые регионы – Сальдо

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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