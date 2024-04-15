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Трассу "Таврида" соединят с курортами на востоке Крыма - РИА Новости Крым, 15.04.2024
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Трассу "Таврида" соединят с курортами на востоке Крыма
Трассу "Таврида" соединят с курортами на востоке Крыма - РИА Новости Крым, 15.04.2024
Трассу "Таврида" соединят с курортами на востоке Крыма
В Крыму началось строительство дороги на участке Льговское – Грушевка – Судак. Новая магистраль соединит трассу "Таврида" с курортами на востоке Крыма. Об этом... РИА Новости Крым, 15.04.2024
2024-04-15T19:49
2024-04-15T19:49
ситуация на дорогах крыма
крым
судак
трасса таврида
строительство федеральной трассы "таврида" в крыму
ремонт и строительство дорог в крыму
дороги крыма
служба автомобильных дорог республики крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости Крым. В Крыму началось строительство дороги на участке Льговское – Грушевка – Судак. Новая магистраль соединит трассу "Таврида" с курортами на востоке Крыма. Об этом сообщили региональной Службе автодорог.В настоящее время ведутся работы по снятию растительного слоя, устройству насыпи из привозного грунта и кюветов.Этот участок – первый этап строительства дороги. Затем дорожники планируют построить обходы трех населенных пунктов: Грушевка, Переваловка, Дачное. Также в планах расширить существующую дорогу от Грушевки до Судака до четырех полос.Срок завершения работ 1 этапа назначен на 30 сентября 2025 года.Положительное заключение на строительство первого этапа дороги, соединяющей "Тавриду" и восточный Крым Главгосэкспертиза выдала в октябре прошлого года. По предварительной информации, дорога Льговское – Грушевка – Судак свяжет федеральную трассу со старой дорогой Белогорск – Феодосия. Это создаст альтернативный маршрут от федеральной трассы до Судака.Расчетная скорость движения по дороге заявлена 100 км/ч. Строительство предусмотрено госпрограммой “Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя”. Проектировали объект в ООО “Региональная строительная компания”. Дорогу определили как стратегически важную и включили в число тех объектов, которые могут повлиять на развитие туристического потенциала региона.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда закончат строительство 8-го этапа трассы "Таврида"Важный участок дороги Симферополь – Мирный достроен почти на 90%Когда запустят железную дорогу в Крым через новые регионы – Сальдо
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РИА Новости Крым
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5
4.7
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7 495 645-6601
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крым, судак, трасса таврида, строительство федеральной трассы "таврида" в крыму, ремонт и строительство дорог в крыму, дороги крыма, служба автомобильных дорог республики крым
Трассу "Таврида" соединят с курортами на востоке Крыма

Трассу "Таврида" продлят до курортов на востоке Крымского побережья

19:49 15.04.2024
 
© Служба автомобильных дорог КрымаТрассу "Таврида" соединят с курортами на востоке Крыма
Трассу Таврида соединят с курортами на востоке Крыма
© Служба автомобильных дорог Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости Крым. В Крыму началось строительство дороги на участке Льговское – Грушевка – Судак. Новая магистраль соединит трассу "Таврида" с курортами на востоке Крыма. Об этом сообщили региональной Службе автодорог.
"Дорожники приступили к работам по строительству и реконструкции двухполосной автомобильной дороги, протяженностью 9,192 км на участке от трассы "Таврида" до автодороги Белогорск – Феодосия", - сказано в сообщении.
В настоящее время ведутся работы по снятию растительного слоя, устройству насыпи из привозного грунта и кюветов.
© Служба автомобильных дорог КрымаТрассу "Таврида" соединят с курортами на востоке Крыма
Трассу Таврида соединят с курортами на востоке Крыма
© Служба автомобильных дорог Крыма
Трассу "Таврида" соединят с курортами на востоке Крыма
Этот участок – первый этап строительства дороги. Затем дорожники планируют построить обходы трех населенных пунктов: Грушевка, Переваловка, Дачное. Также в планах расширить существующую дорогу от Грушевки до Судака до четырех полос.
Срок завершения работ 1 этапа назначен на 30 сентября 2025 года.
Положительное заключение на строительство первого этапа дороги, соединяющей "Тавриду" и восточный Крым Главгосэкспертиза выдала в октябре прошлого года. По предварительной информации, дорога Льговское – Грушевка – Судак свяжет федеральную трассу со старой дорогой Белогорск – Феодосия. Это создаст альтернативный маршрут от федеральной трассы до Судака.
Расчетная скорость движения по дороге заявлена 100 км/ч. Строительство предусмотрено госпрограммой “Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя”. Проектировали объект в ООО “Региональная строительная компания”. Дорогу определили как стратегически важную и включили в число тех объектов, которые могут повлиять на развитие туристического потенциала региона.
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Ситуация на дорогах КрымаКрымСудакТрасса ТавридаСтроительство федеральной трассы "Таврида" в КрымуРемонт и строительство дорог в КрымуДороги КрымаСлужба автомобильных дорог Республики Крым
 
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