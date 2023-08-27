https://crimea.ria.ru/20230827/kogda-zakonchat-stroitelstvo-8-go-etapa-trassy-tavrida-1130979396.html

Когда закончат строительство 8-го этапа трассы "Таврида"

Когда закончат строительство 8-го этапа трассы "Таврида" - РИА Новости Крым, 27.08.2023

Когда закончат строительство 8-го этапа трассы "Таврида"

8-й этап строительства трассы "Таврида", включающий реконструкцию автодороги Севастополь – Инкерман, близится к завершению. Ввести объект в эксплуатацию... РИА Новости Крым, 27.08.2023

2023-08-27T12:51

2023-08-27T12:51

2023-08-27T13:12

трасса таврида

ремонт и строительство дорог в крыму

марат хуснуллин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. 8-й этап строительства трассы "Таврида", включающий реконструкцию автодороги Севастополь – Инкерман, близится к завершению. Ввести объект в эксплуатацию планируют до 1 декабря 2023 года. Об этом сообщил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин.По его данным, за три года с момента запуска движения по федеральной трассе "Таврида" проехало более 13 млн транспортных средств, из которых 11,2 млн - легковые автомобили. Основная трасса Крыма протяженностью более 250 км разгрузила дороги населенных пунктов от большегрузов и сократила время в пути от Керчи до Севастополя до 2,5 часов. Ранее сообщалось, что стоимость строительства 8-го участка трассы "Таврида" в Севастополе увеличилась на более чем 200 миллионов рублей в связи с необходимость провести дополнительные работы по восстановлению. Изначально заявленная стоимость работ составляла 8,9 млрд рублей."Таврида" – федеральная четырехполосная трасса А-291 Керчь – Симферополь – Севастополь, протяженностью 250 км. Ее строительство началось весной 2017 года. С конца лета 2020 года движение на всем ее протяжении осуществляется по четырем полосам. "Таврида" включает 19 транспортных развязок и 30 надземных пешеходных переходов. 4 февраля завершился процесс передачи трассы "Таврида" в федеральную собственность. Объект закреплен за ФКУ Упрдор "Тамань".Читайте также на РИА Новости Крым:Стратегический проезд: в Евпатории ремонтируют дорогу к порту МирныйКак будут восстанавливать поврежденный автомобилем мост в ФеодосииСухопутный коридор в Крым: как оформить ДТП, помогут ли ОСАГО и КАСКО

https://crimea.ria.ru/20230814/sem-kilometrov-k-moryu-kak-stroyat-podezd-ot-tavridy-k-feodosii-1130722466.html

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