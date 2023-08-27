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Когда закончат строительство 8-го этапа трассы "Таврида" - РИА Новости Крым, 27.08.2023
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Когда закончат строительство 8-го этапа трассы "Таврида"
Когда закончат строительство 8-го этапа трассы "Таврида" - РИА Новости Крым, 27.08.2023
Когда закончат строительство 8-го этапа трассы "Таврида"
8-й этап строительства трассы "Таврида", включающий реконструкцию автодороги Севастополь – Инкерман, близится к завершению. Ввести объект в эксплуатацию... РИА Новости Крым, 27.08.2023
2023-08-27T12:51
2023-08-27T13:12
трасса таврида
ремонт и строительство дорог в крыму
марат хуснуллин
правительство россии
крым
новости
дороги крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. 8-й этап строительства трассы "Таврида", включающий реконструкцию автодороги Севастополь – Инкерман, близится к завершению. Ввести объект в эксплуатацию планируют до 1 декабря 2023 года. Об этом сообщил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин.По его данным, за три года с момента запуска движения по федеральной трассе "Таврида" проехало более 13 млн транспортных средств, из которых 11,2 млн - легковые автомобили. Основная трасса Крыма протяженностью более 250 км разгрузила дороги населенных пунктов от большегрузов и сократила время в пути от Керчи до Севастополя до 2,5 часов. Ранее сообщалось, что стоимость строительства 8-го участка трассы "Таврида" в Севастополе увеличилась на более чем 200 миллионов рублей в связи с необходимость провести дополнительные работы по восстановлению. Изначально заявленная стоимость работ составляла 8,9 млрд рублей."Таврида" – федеральная четырехполосная трасса А-291 Керчь – Симферополь – Севастополь, протяженностью 250 км. Ее строительство началось весной 2017 года. С конца лета 2020 года движение на всем ее протяжении осуществляется по четырем полосам. "Таврида" включает 19 транспортных развязок и 30 надземных пешеходных переходов. 4 февраля завершился процесс передачи трассы "Таврида" в федеральную собственность. Объект закреплен за ФКУ Упрдор "Тамань".Читайте также на РИА Новости Крым:Стратегический проезд: в Евпатории ремонтируют дорогу к порту МирныйКак будут восстанавливать поврежденный автомобилем мост в ФеодосииСухопутный коридор в Крым: как оформить ДТП, помогут ли ОСАГО и КАСКО
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трасса таврида, ремонт и строительство дорог в крыму, марат хуснуллин, правительство россии, крым, новости, дороги крыма
Когда закончат строительство 8-го этапа трассы "Таврида"

По трассе "Таврида" за три года проехали более 13 млн автомобилей

12:51 27.08.2023 (обновлено: 13:12 27.08.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевТрасса "Таврида"
Трасса Таврида - РИА Новости, 1920, 27.08.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. 8-й этап строительства трассы "Таврида", включающий реконструкцию автодороги Севастополь – Инкерман, близится к завершению. Ввести объект в эксплуатацию планируют до 1 декабря 2023 года. Об этом сообщил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин.
По его данным, за три года с момента запуска движения по федеральной трассе "Таврида" проехало более 13 млн транспортных средств, из которых 11,2 млн - легковые автомобили.
Основная трасса Крыма протяженностью более 250 км разгрузила дороги населенных пунктов от большегрузов и сократила время в пути от Керчи до Севастополя до 2,5 часов.

"В составе трассы построено 19 разноуровневых развязок, которые обеспечили сообщение с существующими дорогами. Возведено 96 мостов и путепроводов, установлены автобусные остановки, а также смонтированы пешеходные ограждения. Для комфорта автомобилистов вдоль "Тавриды" работает 12 многофункциональных зон дорожного сервиса, включающих: АЗС, кафе, магазины, детские площадки", - говорится в сообщении правительства РФ .

Ранее сообщалось, что стоимость строительства 8-го участка трассы "Таврида" в Севастополе увеличилась на более чем 200 миллионов рублей в связи с необходимость провести дополнительные работы по восстановлению. Изначально заявленная стоимость работ составляла 8,9 млрд рублей.
"Таврида" – федеральная четырехполосная трасса А-291 Керчь – Симферополь – Севастополь, протяженностью 250 км. Ее строительство началось весной 2017 года. С конца лета 2020 года движение на всем ее протяжении осуществляется по четырем полосам. "Таврида" включает 19 транспортных развязок и 30 надземных пешеходных переходов. 4 февраля завершился процесс передачи трассы "Таврида" в федеральную собственность. Объект закреплен за ФКУ Упрдор "Тамань".
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