https://crimea.ria.ru/20230414/stroitelstvo-vosmogo-uchastka-tavridy-v-sevastopole-stalo-dorozhe-1128164832.html

Строительство восьмого участка "Тавриды" в Севастополе стало дороже

Строительство восьмого участка "Тавриды" в Севастополе стало дороже - РИА Новости Крым, 14.04.2023

Строительство восьмого участка "Тавриды" в Севастополе стало дороже

Стоимость строительства 8-го участка трассы "Таврида" в Севастополе увеличилась на более чем 200 миллионов рублей в связи с необходимость провести... РИА Новости Крым, 14.04.2023

2023-04-14T08:11

2023-04-14T08:11

2023-04-14T08:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Стоимость строительства 8-го участка трассы "Таврида" в Севастополе увеличилась на более чем 200 миллионов рублей в связи с необходимость провести дополнительные работы по восстановлению. Об этом РИА Новости Крым сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.Государственный контракт на строительство "севастопольского" участка трассы был заключен дирекцией по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя с компанией АО "ВАД" в июне 2020 года. Изначально заявленная стоимость работ составляла 8,9 млрд рублей.По словам и. о. директора дептранса Станислава Таматаева, необходимость внесения изменений связана с дополнительными мероприятиями.В пресс-службе департамента уточнили, что речь идет о сумме в две сотни миллионов."Контракт увеличивается на 208 миллионов рублей", – сказали в дептрансе.Новые условия приняты распоряжением правительства. Тем же документом внесены изменения еще в два государственных контракта.Так, правительство приняло решение увеличить размер аванса исполнителю работ по реконструкции транспортной развязки на 5-м километре Балаклавского шоссе ("Огурец"). "Подрядчику необходимо оперативно приобрести строительные материалы, емкости для локальных очистных сооружений, железобетонные сооружения", – пояснил Таматаев.Кроме того, увеличен срок завершения дорожных работ на улице Летчиков.Ранее и. о. замгубернатора Севастополя Евгений Горлов объяснил удорожание работ по реконструкции обелиска "Городу-герою Севастополю" ("Штык и парус"). Изначально заявленная сумма с 255 миллионов в 2020-м году увеличилась до 730 миллионов в 2023-м.Читайте также на РИА Новости Крым:На участке трассы "Таврида" в Севастополе временно изменят движение Развязку на въезде в Севастополь закроют на 2,5 года: о стройке и проезде

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Анна Петрова

Анна Петрова

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Анна Петрова

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