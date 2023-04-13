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На участке трассы "Таврида" в Севастополе временно изменят движение
На участке трассы "Таврида" в Севастополе временно изменят движение - РИА Новости Крым, 13.04.2023
На участке трассы "Таврида" в Севастополе временно изменят движение
На участке трассы "Таврида" в Севастополе на три дня изменится движение, об этом сообщили в пресс-службе правительства Севастополя. Подрядчик поясинил РИА... РИА Новости Крым, 13.04.2023
2023-04-13T15:31
2023-04-13T15:31
2023-04-13T15:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. На участке трассы "Таврида" в Севастополе на три дня изменится движение, об этом сообщили в пресс-службе правительства Севастополя. Подрядчик поясинил РИА Новости Крым, в чем причина.Отмечается, что в эти дни боковые проезды по направлению из Севастополя в Ялту и из Ялты в Симферополь будут перекрыты. Автобусные маршруты № 8, 18, 37, 40, 41, 183 будут курсировать через Балаклаву.Как пояснил РИА Новости Крым начальник строительного управления по Севастополю компании-подрядчика АО "ВАД" Николай Кривелев, перекрытие связано с укладкой асфальта.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе на две недели закрывают для проезда очередную дорогу Развязку на въезде в Севастополь закроют на 2,5 года: о стройке и проезде
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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трасса таврида, севастополь, транспорт, дороги крыма, ремонт дорог, общество, крым, новости крыма, новости
На участке трассы "Таврида" в Севастополе временно изменят движение
На участке трассы "Таврида" в Севастополе на три дня изменится движение транспорта
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. На участке трассы "Таврида" в Севастополе на три дня изменится движение, об этом сообщили в пресс-службе правительства Севастополя. Подрядчик поясинил РИА Новости Крым, в чем причина.
"С 15 по 17 апреля на 8-м этапе участка трассы Таврида временно изменится организация дорожного движения", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в эти дни боковые проезды по направлению из Севастополя в Ялту и из Ялты в Симферополь будут перекрыты. Автобусные маршруты № 8, 18, 37, 40, 41, 183 будут курсировать через Балаклаву.
Как пояснил РИА Новости Крым начальник строительного управления по Севастополю компании-подрядчика АО "ВАД" Николай Кривелев, перекрытие связано с укладкой асфальта.
"От Ялтинского кольца до 7-го участка "Тавриды" на левой стороне укладываем верхний слой асфальта, поэтому перебрасываем движение с одной стороны на другую. Если дождей не будет, нам будет нужно на это три дня", – сказал
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