https://crimea.ria.ru/20230413/na-uchastke-trassy-tavrida-v-sevastopole-vremenno-izmenyat-dvizhenie-1128157338.html

На участке трассы "Таврида" в Севастополе временно изменят движение

На участке трассы "Таврида" в Севастополе временно изменят движение - РИА Новости Крым, 13.04.2023

На участке трассы "Таврида" в Севастополе временно изменят движение

На участке трассы "Таврида" в Севастополе на три дня изменится движение, об этом сообщили в пресс-службе правительства Севастополя. Подрядчик поясинил РИА... РИА Новости Крым, 13.04.2023

2023-04-13T15:31

2023-04-13T15:31

2023-04-13T15:31

трасса таврида

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. На участке трассы "Таврида" в Севастополе на три дня изменится движение, об этом сообщили в пресс-службе правительства Севастополя. Подрядчик поясинил РИА Новости Крым, в чем причина.Отмечается, что в эти дни боковые проезды по направлению из Севастополя в Ялту и из Ялты в Симферополь будут перекрыты. Автобусные маршруты № 8, 18, 37, 40, 41, 183 будут курсировать через Балаклаву.Как пояснил РИА Новости Крым начальник строительного управления по Севастополю компании-подрядчика АО "ВАД" Николай Кривелев, перекрытие связано с укладкой асфальта.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе на две недели закрывают для проезда очередную дорогу Развязку на въезде в Севастополь закроют на 2,5 года: о стройке и проезде

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

трасса таврида, севастополь, транспорт, дороги крыма, ремонт дорог, общество, крым, новости крыма, новости