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На участке трассы "Таврида" в Севастополе временно изменят движение - РИА Новости Крым, 13.04.2023
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На участке трассы "Таврида" в Севастополе временно изменят движение
На участке трассы "Таврида" в Севастополе временно изменят движение - РИА Новости Крым, 13.04.2023
На участке трассы "Таврида" в Севастополе временно изменят движение
На участке трассы "Таврида" в Севастополе на три дня изменится движение, об этом сообщили в пресс-службе правительства Севастополя. Подрядчик поясинил РИА... РИА Новости Крым, 13.04.2023
2023-04-13T15:31
2023-04-13T15:31
трасса таврида
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. На участке трассы "Таврида" в Севастополе на три дня изменится движение, об этом сообщили в пресс-службе правительства Севастополя. Подрядчик поясинил РИА Новости Крым, в чем причина.Отмечается, что в эти дни боковые проезды по направлению из Севастополя в Ялту и из Ялты в Симферополь будут перекрыты. Автобусные маршруты № 8, 18, 37, 40, 41, 183 будут курсировать через Балаклаву.Как пояснил РИА Новости Крым начальник строительного управления по Севастополю компании-подрядчика АО "ВАД" Николай Кривелев, перекрытие связано с укладкой асфальта.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе на две недели закрывают для проезда очередную дорогу Развязку на въезде в Севастополь закроют на 2,5 года: о стройке и проезде
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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трасса таврида, севастополь, транспорт, дороги крыма, ремонт дорог, общество, крым, новости крыма, новости
На участке трассы "Таврида" в Севастополе временно изменят движение

На участке трассы "Таврида" в Севастополе на три дня изменится движение транспорта

15:31 13.04.2023
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичТрасса "Таврида"
Трасса Таврида - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. На участке трассы "Таврида" в Севастополе на три дня изменится движение, об этом сообщили в пресс-службе правительства Севастополя. Подрядчик поясинил РИА Новости Крым, в чем причина.
"С 15 по 17 апреля на 8-м этапе участка трассы Таврида временно изменится организация дорожного движения", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в эти дни боковые проезды по направлению из Севастополя в Ялту и из Ялты в Симферополь будут перекрыты. Автобусные маршруты № 8, 18, 37, 40, 41, 183 будут курсировать через Балаклаву.
Как пояснил РИА Новости Крым начальник строительного управления по Севастополю компании-подрядчика АО "ВАД" Николай Кривелев, перекрытие связано с укладкой асфальта.
"От Ялтинского кольца до 7-го участка "Тавриды" на левой стороне укладываем верхний слой асфальта, поэтому перебрасываем движение с одной стороны на другую. Если дождей не будет, нам будет нужно на это три дня", – сказал
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Трасса ТавридаСевастопольТранспортДороги КрымаРемонт дорогОбществоКрымНовости КрымаНовости
 
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