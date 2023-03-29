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В Севастополе на две недели закрывают для проезда очередную дорогу - РИА Новости Крым, 29.03.2023
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В Севастополе на две недели закрывают для проезда очередную дорогу
В Севастополе на две недели закрывают для проезда очередную дорогу - РИА Новости Крым, 29.03.2023
В Севастополе на две недели закрывают для проезда очередную дорогу
В Нахимовском районе Севастополя с 30 марта на две недели закрывают проезд по улице Комсомольской. Об этом сообщает департамент транспорта и развития... РИА Новости Крым, 29.03.2023
2023-03-29T19:19
2023-03-29T19:25
севастополь
ремонт и строительство дорог в крыму
ремонт дорог
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. В Нахимовском районе Севастополя с 30 марта на две недели закрывают проезд по улице Комсомольской. Об этом сообщает департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.Ограничение не распространяется на автомобили оперативных и экстренных служб, добавили в ведомстве.В департаменте попросили учитывать данную информацию при планировании поездок и принесли извинения за возможные неудобства.Ранее губернатор Михаил Развожаев сообщал, что с 28 марта по 9 апреля изменится схема движения в Инкерман и обратно.Шестого марта в Севастополе до 2025 года перекрыли движение транспорта на участке проспекта Генерала Острякова до 5 км Балаклавского шоссе из-за строительства двухуровневой развязки.Позже исполняющий обязанности заместителя губернатора Павел Иено добавил, что хоть контракт с подрядчиком заключен до ноября 2025 года, закончить работы намерены раньше заявленного срока.Читайте также на РИА Новости Крым:Ремонт улицы Толстого в Симферополе: когда начнут и как долго продлитсяРазвязку на въезде в Севастополь закроют на 2,5 года: о стройке и проездеОсь новой трассы: как строят юго-восточный обход Симферополя — видео
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севастополь, ремонт и строительство дорог в крыму, ремонт дорог, новости крыма, транспорт, общество
В Севастополе на две недели закрывают для проезда очередную дорогу

В Севастополе на две недели закроют улицу Комсомольскую для проезда всех видов транспорта

19:19 29.03.2023 (обновлено: 19:25 29.03.2023)
 
© Пресс-служба правительства СевастополяДорожный знак "Въезд запрещен"
Дорожный знак Въезд запрещен
© Пресс-служба правительства Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. В Нахимовском районе Севастополя с 30 марта на две недели закрывают проезд по улице Комсомольской. Об этом сообщает департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.
"В связи с проведением ремонтных работ с 00:00 30 марта до полуночи 15 апреля будет ограничено движение всех транспортных средств на участке автодороги по улице Комсомольской от улицы Волынской до улицы Севской", – сказано в сообщении.
Ограничение не распространяется на автомобили оперативных и экстренных служб, добавили в ведомстве.
В департаменте попросили учитывать данную информацию при планировании поездок и принесли извинения за возможные неудобства.
Ранее губернатор Михаил Развожаев сообщал, что с 28 марта по 9 апреля изменится схема движения в Инкерман и обратно.
Шестого марта в Севастополе до 2025 года перекрыли движение транспорта на участке проспекта Генерала Острякова до 5 км Балаклавского шоссе из-за строительства двухуровневой развязки.
Позже исполняющий обязанности заместителя губернатора Павел Иено добавил, что хоть контракт с подрядчиком заключен до ноября 2025 года, закончить работы намерены раньше заявленного срока.
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