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В Севастополе на две недели закрывают для проезда очередную дорогу

В Севастополе на две недели закрывают для проезда очередную дорогу - РИА Новости Крым, 29.03.2023

В Севастополе на две недели закрывают для проезда очередную дорогу

В Нахимовском районе Севастополя с 30 марта на две недели закрывают проезд по улице Комсомольской. Об этом сообщает департамент транспорта и развития... РИА Новости Крым, 29.03.2023

2023-03-29T19:19

2023-03-29T19:19

2023-03-29T19:25

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. В Нахимовском районе Севастополя с 30 марта на две недели закрывают проезд по улице Комсомольской. Об этом сообщает департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.Ограничение не распространяется на автомобили оперативных и экстренных служб, добавили в ведомстве.В департаменте попросили учитывать данную информацию при планировании поездок и принесли извинения за возможные неудобства.Ранее губернатор Михаил Развожаев сообщал, что с 28 марта по 9 апреля изменится схема движения в Инкерман и обратно.Шестого марта в Севастополе до 2025 года перекрыли движение транспорта на участке проспекта Генерала Острякова до 5 км Балаклавского шоссе из-за строительства двухуровневой развязки.Позже исполняющий обязанности заместителя губернатора Павел Иено добавил, что хоть контракт с подрядчиком заключен до ноября 2025 года, закончить работы намерены раньше заявленного срока.Читайте также на РИА Новости Крым:Ремонт улицы Толстого в Симферополе: когда начнут и как долго продлитсяРазвязку на въезде в Севастополь закроют на 2,5 года: о стройке и проездеОсь новой трассы: как строят юго-восточный обход Симферополя — видео

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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