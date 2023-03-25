https://crimea.ria.ru/20230325/v-sevastopole-izmenitsya-skhema-proezda-po-tavride-1127771313.html
В Севастополе изменится схема проезда по "Тавриде"
В Севастополе изменится схема проезда по "Тавриде" - РИА Новости Крым, 25.03.2023
В Севастополе изменится схема проезда по "Тавриде"
Под Севастополем временно изменится схема движения на 8-м этапе участка трассы "Таврида", сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 25.03.2023
2023-03-25T18:39
2023-03-25T18:39
2023-03-25T18:44
ситуация на дорогах крыма
севастополь
трасса таврида
транспорт
михаил развожаев
ремонт и строительство дорог в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости Крым. Под Севастополем временно изменится схема движения на 8-м этапе участка трассы "Таврида", сообщил губернатор города Михаил Развожаев."С 28 марта по 9 апреля движение в Инкерман и обратно вновь будет осуществляться под путепроводом. Ограничения вводятся в связи с тем, что компания ВАД выполняет работы на 8-м участке "Тавриды" с опережением графика и планирует приступить к обустройству финального слоя покрытия на данном участке", - написал он в своем Telegram - канале. При осуществлении движения под путепроводом выезжающим из Инкермана будет дано преимущество, а транспортные средства, направляющиеся из Севастополя в Симферополь и обратно, должны будут уступить дорогу. Также закроют съезд на Ялтинское кольцо при движении со стороны Симферополя в Севастополь. Поэтому проехать в город со стороны Инкермана можно будет только по тоннелю. Ранее в правительстве Севастополя сообщили, что завершить работы на восьмом этапе трассы "Таврида" планируется в мае 2023 года. Общая протяженность 8-го этапа составляет 7,9 километра. Согласно контракту, работы должны быть закончены в конце 2023 года. На совещании по развитию Крыма и Севастополя президент Владимир Путин призвал ускорить работы по строительству этого участка "Тавриды".Читайте также на РИА Новости Крым:Ремонт улицы Толстого в Симферополе: когда начнут и как долго продлитсяРазвязку на въезде в Севастополь закроют на 2,5 года: о стройке и проездеОсь новой трассы: как строят юго-восточный обход Симферополя — видео
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РИА Новости Крым
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севастополь, трасса таврида, транспорт, михаил развожаев, ремонт и строительство дорог в крыму
В Севастополе изменится схема проезда по "Тавриде"
В Севастополе временно изменится схема проезда по трассе Таврида"
18:39 25.03.2023 (обновлено: 18:44 25.03.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости Крым. Под Севастополем временно изменится схема движения на 8-м этапе участка трассы "Таврида", сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"С 28 марта по 9 апреля движение в Инкерман и обратно вновь будет осуществляться под путепроводом. Ограничения вводятся в связи с тем, что компания ВАД выполняет работы на 8-м участке "Тавриды" с опережением графика и планирует приступить к обустройству финального слоя покрытия на данном участке", - написал он в своем Telegram - канале.
При осуществлении движения под путепроводом выезжающим из Инкермана будет дано преимущество, а транспортные средства, направляющиеся из Севастополя в Симферополь и обратно, должны будут уступить дорогу.
Также закроют съезд на Ялтинское кольцо при движении со стороны Симферополя в Севастополь. Поэтому проехать в город со стороны Инкермана можно будет только по тоннелю.
Ранее в правительстве Севастополя сообщили, что завершить работы на восьмом этапе трассы "Таврида" планируется в мае 2023 года
. Общая протяженность 8-го этапа составляет 7,9 километра.
Согласно контракту, работы должны быть закончены в конце 2023 года. На совещании по развитию Крыма и Севастополя президент Владимир Путин призвал ускорить работы по строительству этого участка "Тавриды".
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