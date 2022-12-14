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Ремонт улицы Толстого в Симферополе: когда начнут и как долго продлится - РИА Новости Крым, 14.12.2022
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Ремонт улицы Толстого в Симферополе: когда начнут и как долго продлится
Ремонт улицы Толстого в Симферополе: когда начнут и как долго продлится - РИА Новости Крым, 14.12.2022
Ремонт улицы Толстого в Симферополе: когда начнут и как долго продлится
В 2023 году дорожники приступят к капитальному ремонту улицы Толстого в Симферополе. Работы начнутся после завершения капремонта улиц Караимская – Кавказская –... РИА Новости Крым, 14.12.2022
2022-12-14T14:53
2022-12-14T14:53
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симферополь
крым
городская среда
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. В 2023 году дорожники приступят к капитальному ремонту улицы Толстого в Симферополе. Работы начнутся после завершения капремонта улиц Караимская – Кавказская – Пролетарская и займут около полутора лет. Об этом РИА Новости Крым рассказал врио министра транспорта Крыма Николай Лукашенко.Провода спрячут под землюПо словам Лукашенко, ремонт улицы Толстого проведут в два этапа. Вначале отремонтируют участок от ул. Киевской до ул. Александра Невского, затем приступят к работам на участке от ул. Александра Невского до ул. Маяковского.Он уточнил, что в рамках ремонта планируется расширить проезжую часть, переложить инженерные коммуникации, в том числе убрать под землю многочисленные навесные провода и кабели, чтобы сделать городскую среду более эстетичной и комфортной для жителей.В порядке очередностиКапремонт улицы Толстого начнется только после завершения всех работ на улицах Караимская, Пролетарская и Кавказская. Пока объект готов на 35%. По данным администрации Симферополя, подрядчик планирует завершить работы на этих улицах в июне следующего года. При этом из-за ремонта в центре города регулярно образуются серьезные пробки, сковывающие движение транспорта. Поэтому дорожники не приступят к работам на Толстого, пока не будут полностью открыты улицы Пролетарская, Караимская и Кавказская, подчеркнул Лукашенко."Это будет правильный подход, чтобы не парализовать движение транспорта в Симферополе", - отметил врио министра транспорта РК.Он также добавил, что на данный момент практически завершены работы на бульваре Ленина в крымской столице.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, 26 июня в Симферополе после сильного ливня обрушились две полосы автомобильного моста на улице Толстого. Никто не пострадал. Движение транспорта через мост на время ремонта было перекрыто. Восстановлением дорожного покрытия занялась компания "ВАД", строившая трассу "Таврида". Движение по мосту открыли 9 июля.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе до января изменилась схема движения транспортаДвижение на центральной улице Симферополя ограничат на полгодаЦентр Симферополя закроют на ремонт
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новости крыма, ремонт и строительство дорог в крыму, ремонт дорог, симферополь, крым, городская среда, николай лукашенко
Ремонт улицы Толстого в Симферополе: когда начнут и как долго продлится

Минтранс РК: ремонт улицы Толстого в Симферополе начнется в 2023 году и продлится 1,5 года

14:53 14.12.2022
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоСимферополь. Капитальный ремонт моста на ул Толстого.
Симферополь. Капитальный ремонт моста на ул Толстого. - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
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Алексей Гончаров. РИА Новости Крым
Алексей Гончаров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. В 2023 году дорожники приступят к капитальному ремонту улицы Толстого в Симферополе. Работы начнутся после завершения капремонта улиц Караимская – Кавказская – Пролетарская и займут около полутора лет. Об этом РИА Новости Крым рассказал врио министра транспорта Крыма Николай Лукашенко.

Провода спрячут под землю

"В следующем году будем заходить на капитальный ремонт улицы Толстого. Будет капитальный ремонт всей улицы. Работы займут где-то полтора года, поскольку там нужно делать переустройство всех коммуникаций. Проект уже имеется", – сказал руководитель ведомства.
По словам Лукашенко, ремонт улицы Толстого проведут в два этапа. Вначале отремонтируют участок от ул. Киевской до ул. Александра Невского, затем приступят к работам на участке от ул. Александра Невского до ул. Маяковского.
Он уточнил, что в рамках ремонта планируется расширить проезжую часть, переложить инженерные коммуникации, в том числе убрать под землю многочисленные навесные провода и кабели, чтобы сделать городскую среду более эстетичной и комфортной для жителей.
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В порядке очередности

Капремонт улицы Толстого начнется только после завершения всех работ на улицах Караимская, Пролетарская и Кавказская. Пока объект готов на 35%. По данным администрации Симферополя, подрядчик планирует завершить работы на этих улицах в июне следующего года. При этом из-за ремонта в центре города регулярно образуются серьезные пробки, сковывающие движение транспорта. Поэтому дорожники не приступят к работам на Толстого, пока не будут полностью открыты улицы Пролетарская, Караимская и Кавказская, подчеркнул Лукашенко.
"Это будет правильный подход, чтобы не парализовать движение транспорта в Симферополе", - отметил врио министра транспорта РК.
Он также добавил, что на данный момент практически завершены работы на бульваре Ленина в крымской столице.
"Бульвар Ленина уже отремонтирован, подрядчик сделал дополнительную полосу для беспрепятственного движения общественного транспорта. Осталось только установить камеры фиксации нарушений движения по полосе для общественного транспорта, которая уже не будет использоваться для стоянки и остановки машин", - уточнил Лукашенко.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, 26 июня в Симферополе после сильного ливня обрушились две полосы автомобильного моста на улице Толстого. Никто не пострадал. Движение транспорта через мост на время ремонта было перекрыто. Восстановлением дорожного покрытия занялась компания "ВАД", строившая трассу "Таврида". Движение по мосту открыли 9 июля.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымНовости КрымаРемонт и строительство дорог в КрымуРемонт дорогСимферопольКрымГородская средаНиколай Лукашенко
 
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