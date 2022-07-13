Центр Симферополя закроют на ремонт

"Из-за ремонта дорог в ночь с 14 на 15 июля ограничат проезд по улице Караимская – от Козлова до Сергеева-Ценского. Движение в прямом направлении будет обеспечено на пересечении Караимской с Козлова, Крылова, Чехова и Сергеева-Ценского. По Крылова, на участке от Севастопольской до Караимской, будет организовано двухстороннее движение", - написал он в своем Telegram-канале.