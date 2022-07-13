Центр Симферополя закроют на ремонт
Движение в центре Симферополя перекроют в ночь на 15 июля
09:07 13.07.2022 (обновлено: 14:03 13.07.2022)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДорожные работы
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл — РИА Новости Крым. Движение в центре Симферополя перекроют в ночь на 15 июля из-за дорожного ремонта. Об этом сообщил глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев.
"Из-за ремонта дорог в ночь с 14 на 15 июля ограничат проезд по улице Караимская – от Козлова до Сергеева-Ценского. Движение в прямом направлении будет обеспечено на пересечении Караимской с Козлова, Крылова, Чехова и Сергеева-Ценского. По Крылова, на участке от Севастопольской до Караимской, будет организовано двухстороннее движение", - написал он в своем Telegram-канале.
Общественный транспорт на время ремонта пустят по Севастопольской.
© Telegram-канал главы Симферополя Михаила АфанасьеваСхема ограничения движения по улице Караимская в Симферополе
© Telegram-канал главы Симферополя Михаила Афанасьева
Схема ограничения движения по улице Караимская в Симферополе