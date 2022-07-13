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Центр Симферополя закроют на ремонт - РИА Новости Крым, 13.07.2022
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Центр Симферополя закроют на ремонт
Центр Симферополя закроют на ремонт - РИА Новости Крым, 13.07.2022
Центр Симферополя закроют на ремонт
Движение в центре Симферополя перекроют в ночь на 15 июля из-за дорожного ремонта. Об этом сообщил глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев. РИА Новости Крым, 13.07.2022
2022-07-13T09:07
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ситуация на дорогах крыма
крым
симферополь
ремонт дорог
городская среда
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл — РИА Новости Крым. Движение в центре Симферополя перекроют в ночь на 15 июля из-за дорожного ремонта. Об этом сообщил глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев.Общественный транспорт на время ремонта пустят по Севастопольской.
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РИА Новости Крым
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крым, симферополь, ремонт дорог, городская среда, транспорт
Центр Симферополя закроют на ремонт

Движение в центре Симферополя перекроют в ночь на 15 июля

09:07 13.07.2022 (обновлено: 14:03 13.07.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДорожные работы
Дорожные работы - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл — РИА Новости Крым. Движение в центре Симферополя перекроют в ночь на 15 июля из-за дорожного ремонта. Об этом сообщил глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев.

"Из-за ремонта дорог в ночь с 14 на 15 июля ограничат проезд по улице Караимская – от Козлова до Сергеева-Ценского. Движение в прямом направлении будет обеспечено на пересечении Караимской с Козлова, Крылова, Чехова и Сергеева-Ценского. По Крылова, на участке от Севастопольской до Караимской, будет организовано двухстороннее движение", - написал он в своем Telegram-канале.

Общественный транспорт на время ремонта пустят по Севастопольской.
© Telegram-канал главы Симферополя Михаила АфанасьеваСхема ограничения движения по улице Караимская в Симферополе
Схема ограничения движения по улице Караимская в Симферополе
© Telegram-канал главы Симферополя Михаила Афанасьева
Схема ограничения движения по улице Караимская в Симферополе
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымСимферопольРемонт дорогГородская средаТранспорт
 
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