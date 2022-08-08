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В Симферополе до января изменилась схема движения транспорта - РИА Новости Крым, 08.08.2022
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В Симферополе до января изменилась схема движения транспорта
В Симферополе до января изменилась схема движения транспорта - РИА Новости Крым, 08.08.2022
В Симферополе до января изменилась схема движения транспорта
Вниманию водителей: с сегодняшнего дня в Симферополе закрывают проезд для транспорта по улице Караимская. РИА Новости Крым, 08.08.2022
2022-08-08T07:01
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ситуация на дорогах крыма
крым
симферополь
ремонт дорог
городская среда
транспорт
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. Вниманию водителей: с сегодняшнего дня в Симферополе закрывают проезд для транспорта по улице Караимская. Как ранее указывали в администрации Симферополя, в связи с ремонтом по улице Караимская, движение транспорта по улице на участке от Козлова до Сергеева-Ценского запрещено, включая пересечения с улицами Крылова, Чехова и Сергеева-Ценского.Отмечается, что такая схема движения будет действовать на указанном участке до 25 января 2023 года.Как ранее соощал сайт РИА Новости Крым, капремонт улицы Караимская в Симферополе планировали начать 1 июля, но срок был перенесен из-за ремонта рухнувшего моста по ул. Толстого. Работы на улицах Караимская – Кавказская – Пролетарская в центре Симферополя на первом участке (от ул. Козлова до ул. Сергеева-Ценского) начались 15 июля с участка от улицы Козлова до Сергеева-Ценского. Общественный траснспорт - маршруты №8 и №69 - на время ремонта пустили по улице Севастопольская. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов поручил ускорить ремонт этих центральных улиц и организовать работу в круглосуточном режиме. В свою очередь мэр Симферополя Михаил Афанасьев указывал, что ремонт будет вестись поэтапно, чтобы снизить транспортную загруженность в центре столицы. Он также пообещал завершить часть работ до конца года.
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РИА Новости Крым
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96
news.crimea@rian.ru
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крым, симферополь, ремонт дорог, городская среда, транспорт, общество
В Симферополе до января изменилась схема движения транспорта

В Симферополе до конца января закрыли для транспорта Караимскую улицу: схема объезда

07:01 08.08.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКапитальный ремоно дорожного полотна на улице Караимская в Симферополе
Капитальный ремоно дорожного полотна на улице Караимская в Симферополе - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. Вниманию водителей: с сегодняшнего дня в Симферополе закрывают проезд для транспорта по улице Караимская.
Как ранее указывали в администрации Симферополя, в связи с ремонтом по улице Караимская, движение транспорта по улице на участке от Козлова до Сергеева-Ценского запрещено, включая пересечения с улицами Крылова, Чехова и Сергеева-Ценского.
© Пресс-служба администрации СимферополяСхема ограничения движения по улице Караимская в Симферополе
Схема ограничения движения по улице Караимская в Симферополе
© Пресс-служба администрации Симферополя
Схема ограничения движения по улице Караимская в Симферополе
Отмечается, что такая схема движения будет действовать на указанном участке до 25 января 2023 года.
Как ранее соощал сайт РИА Новости Крым, капремонт улицы Караимская в Симферополе планировали начать 1 июля, но срок был перенесен из-за ремонта рухнувшего моста по ул. Толстого. Работы на улицах Караимская – Кавказская – Пролетарская в центре Симферополя на первом участке (от ул. Козлова до ул. Сергеева-Ценского) начались 15 июля с участка от улицы Козлова до Сергеева-Ценского. Общественный траснспорт - маршруты №8 и №69 - на время ремонта пустили по улице Севастопольская.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов поручил ускорить ремонт этих центральных улиц и организовать работу в круглосуточном режиме. В свою очередь мэр Симферополя Михаил Афанасьев указывал, что ремонт будет вестись поэтапно, чтобы снизить транспортную загруженность в центре столицы. Он также пообещал завершить часть работ до конца года.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымСимферопольРемонт дорогГородская средаТранспортОбщество
 
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