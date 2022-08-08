https://crimea.ria.ru/20220808/v-simferopole-do-yanvarya-izmenilas-skhema-dvizheniya-transporta-1124095600.html

В Симферополе до января изменилась схема движения транспорта

В Симферополе до января изменилась схема движения транспорта - РИА Новости Крым, 08.08.2022

В Симферополе до января изменилась схема движения транспорта

Вниманию водителей: с сегодняшнего дня в Симферополе закрывают проезд для транспорта по улице Караимская. РИА Новости Крым, 08.08.2022

2022-08-08T07:01

2022-08-08T07:01

2022-08-08T07:01

ситуация на дорогах крыма

крым

симферополь

ремонт дорог

городская среда

транспорт

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/03/1124047332_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_32c8d1b4136065612fdd27ec751dbc0c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. Вниманию водителей: с сегодняшнего дня в Симферополе закрывают проезд для транспорта по улице Караимская. Как ранее указывали в администрации Симферополя, в связи с ремонтом по улице Караимская, движение транспорта по улице на участке от Козлова до Сергеева-Ценского запрещено, включая пересечения с улицами Крылова, Чехова и Сергеева-Ценского.Отмечается, что такая схема движения будет действовать на указанном участке до 25 января 2023 года.Как ранее соощал сайт РИА Новости Крым, капремонт улицы Караимская в Симферополе планировали начать 1 июля, но срок был перенесен из-за ремонта рухнувшего моста по ул. Толстого. Работы на улицах Караимская – Кавказская – Пролетарская в центре Симферополя на первом участке (от ул. Козлова до ул. Сергеева-Ценского) начались 15 июля с участка от улицы Козлова до Сергеева-Ценского. Общественный траснспорт - маршруты №8 и №69 - на время ремонта пустили по улице Севастопольская. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов поручил ускорить ремонт этих центральных улиц и организовать работу в круглосуточном режиме. В свою очередь мэр Симферополя Михаил Афанасьев указывал, что ремонт будет вестись поэтапно, чтобы снизить транспортную загруженность в центре столицы. Он также пообещал завершить часть работ до конца года.

крым

симферополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, симферополь, ремонт дорог, городская среда, транспорт, общество