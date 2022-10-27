Ось новой трассы: как строят юго-восточный обход Симферополя — видео
РИА Новости Крым показывает, как идет строительство симферопольской объездной
20:33 27.10.2022 (обновлено: 20:50 27.10.2022)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСтроительство юго-восточного обхода Симферополя
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. На территории Симферопольского района продолжается строительство юго-восточного обхода крымской столицы. Ось новой трассы проходит по северному склону Главной горной гряды полуострова.
Сейчас рабочие движутся в рамках первого этапа стройки - протяженность участка составит 15,8 км. Когда эта часть работы будет завершена, специалисты откроют второй ее этап - на участке в районе Добровского сельского поселения.
В итоге общая длина объездной составит 25,2 км, она соединит федеральную трассу "Таврида" с дорогой на Алушту. Это перераспределит транспортные потоки и позволит разгрузить столичные улицы летом, когда на южный берег Крыма едут туристы из разных уголков страны.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСтроительство юго-восточного обхода Симферополя
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Строительство юго-восточного обхода Симферополя
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСтроительство юго-восточного обхода Симферополя
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Строительство юго-восточного обхода Симферополя
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСтроительство юго-восточного обхода Симферополя
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Строительство юго-восточного обхода Симферополя
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСтроительство юго-восточного обхода Симферополя
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Строительство юго-восточного обхода Симферополя
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСтроительство юго-восточного обхода Симферополя
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Строительство юго-восточного обхода Симферополя
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСтроительство юго-восточного обхода Симферополя
6 из 6
Строительство юго-восточного обхода Симферополя
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 6
Строительство юго-восточного обхода Симферополя
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 6
Строительство юго-восточного обхода Симферополя
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 6
Строительство юго-восточного обхода Симферополя
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
4 из 6
Строительство юго-восточного обхода Симферополя
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
5 из 6
Строительство юго-восточного обхода Симферополя
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
6 из 6
Строительство юго-восточного обхода Симферополя
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
РИА Новости Крым предлагает оценить масштабы грандиозной стройки. Это видео мы снимали специально для вас.