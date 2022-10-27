https://crimea.ria.ru/20221027/os-novoy-trassy-kak-stroyat-yugo-vostochnyy-obkhod-simferopolya--video-1125127461.html

Ось новой трассы: как строят юго-восточный обход Симферополя — видео

Ось новой трассы: как строят юго-восточный обход Симферополя — видео - РИА Новости Крым, 27.10.2022

Ось новой трассы: как строят юго-восточный обход Симферополя — видео

На территории Симферопольского района продолжается строительство юго-восточного обхода крымской столицы. Ось новой трассы проходит по северному склону Главной... РИА Новости Крым, 27.10.2022

2022-10-27T20:33

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транспорт

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симферополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. На территории Симферопольского района продолжается строительство юго-восточного обхода крымской столицы. Ось новой трассы проходит по северному склону Главной горной гряды полуострова.Сейчас рабочие движутся в рамках первого этапа стройки - протяженность участка составит 15,8 км. Когда эта часть работы будет завершена, специалисты откроют второй ее этап - на участке в районе Добровского сельского поселения. В итоге общая длина объездной составит 25,2 км, она соединит федеральную трассу "Таврида" с дорогой на Алушту. Это перераспределит транспортные потоки и позволит разгрузить столичные улицы летом, когда на южный берег Крыма едут туристы из разных уголков страны.РИА Новости Крым предлагает оценить масштабы грандиозной стройки. Это видео мы снимали специально для вас.

https://crimea.ria.ru/20221027/yugo-vostochnyy-obkhod-simferopolya-odobreno-stroitelstvo-vtorogo-etapa-1125109344.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

транспорт, крым, дороги крыма, симферополь