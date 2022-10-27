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Ось новой трассы: как строят юго-восточный обход Симферополя — видео - РИА Новости Крым, 27.10.2022
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Ось новой трассы: как строят юго-восточный обход Симферополя — видео
Ось новой трассы: как строят юго-восточный обход Симферополя — видео - РИА Новости Крым, 27.10.2022
Ось новой трассы: как строят юго-восточный обход Симферополя — видео
На территории Симферопольского района продолжается строительство юго-восточного обхода крымской столицы. Ось новой трассы проходит по северному склону Главной... РИА Новости Крым, 27.10.2022
2022-10-27T20:33
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транспорт
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дороги крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. На территории Симферопольского района продолжается строительство юго-восточного обхода крымской столицы. Ось новой трассы проходит по северному склону Главной горной гряды полуострова.Сейчас рабочие движутся в рамках первого этапа стройки - протяженность участка составит 15,8 км. Когда эта часть работы будет завершена, специалисты откроют второй ее этап - на участке в районе Добровского сельского поселения. В итоге общая длина объездной составит 25,2 км, она соединит федеральную трассу "Таврида" с дорогой на Алушту. Это перераспределит транспортные потоки и позволит разгрузить столичные улицы летом, когда на южный берег Крыма едут туристы из разных уголков страны.РИА Новости Крым предлагает оценить масштабы грандиозной стройки. Это видео мы снимали специально для вас.
https://crimea.ria.ru/20221027/yugo-vostochnyy-obkhod-simferopolya-odobreno-stroitelstvo-vtorogo-etapa-1125109344.html
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транспорт, крым, дороги крыма, симферополь
Ось новой трассы: как строят юго-восточный обход Симферополя — видео

РИА Новости Крым показывает, как идет строительство симферопольской объездной

20:33 27.10.2022 (обновлено: 20:50 27.10.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСтроительство юго-восточного обхода Симферополя
Строительство юго-восточного обхода Симферополя - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. На территории Симферопольского района продолжается строительство юго-восточного обхода крымской столицы. Ось новой трассы проходит по северному склону Главной горной гряды полуострова.
Сейчас рабочие движутся в рамках первого этапа стройки - протяженность участка составит 15,8 км. Когда эта часть работы будет завершена, специалисты откроют второй ее этап - на участке в районе Добровского сельского поселения.
Экскаватор - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
12:21
Юго-восточный обход Симферополя: одобрено строительство второго этапа
В итоге общая длина объездной составит 25,2 км, она соединит федеральную трассу "Таврида" с дорогой на Алушту. Это перераспределит транспортные потоки и позволит разгрузить столичные улицы летом, когда на южный берег Крыма едут туристы из разных уголков страны.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСтроительство юго-восточного обхода Симферополя
Строительство юго-восточного обхода Симферополя
1 из 6
Строительство юго-восточного обхода Симферополя
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСтроительство юго-восточного обхода Симферополя
Строительство юго-восточного обхода Симферополя
2 из 6
Строительство юго-восточного обхода Симферополя
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСтроительство юго-восточного обхода Симферополя
Строительство юго-восточного обхода Симферополя
3 из 6
Строительство юго-восточного обхода Симферополя
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСтроительство юго-восточного обхода Симферополя
Строительство юго-восточного обхода Симферополя
4 из 6
Строительство юго-восточного обхода Симферополя
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСтроительство юго-восточного обхода Симферополя
Строительство юго-восточного обхода Симферополя
5 из 6
Строительство юго-восточного обхода Симферополя
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСтроительство юго-восточного обхода Симферополя
Строительство юго-восточного обхода Симферополя
6 из 6
Строительство юго-восточного обхода Симферополя
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 6
Строительство юго-восточного обхода Симферополя
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 6
Строительство юго-восточного обхода Симферополя
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 6
Строительство юго-восточного обхода Симферополя
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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Строительство юго-восточного обхода Симферополя
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
5 из 6
Строительство юго-восточного обхода Симферополя
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
6 из 6
Строительство юго-восточного обхода Симферополя
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
РИА Новости Крым предлагает оценить масштабы грандиозной стройки. Это видео мы снимали специально для вас.
ТранспортКрымДороги КрымаСимферополь
 
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