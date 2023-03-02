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Развязку на въезде в Севастополь закроют на 2,5 года: о стройке и проезде - РИА Новости Крым, 02.03.2023
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Развязку на въезде в Севастополь закроют на 2,5 года: о стройке и проезде
Развязку на въезде в Севастополь закроют на 2,5 года: о стройке и проезде - РИА Новости Крым, 02.03.2023
Развязку на въезде в Севастополь закроют на 2,5 года: о стройке и проезде
Развязку на 5-м километре Балаклавского шоссе в Севастополе, куда стекаются автомобильные потоки с трассы "Таврида", частично закрывают до ноября 2025 года... РИА Новости Крым, 02.03.2023
2023-03-02T19:52
2023-03-02T20:42
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севастополь
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ситуация на дорогах крыма
транспорт
общество
ремонт развязки в севастополе
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СЕВАСТОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Развязку на 5-м километре Балаклавского шоссе в Севастополе, куда стекаются автомобильные потоки с трассы "Таврида", частично закрывают до ноября 2025 года. Корреспондент РИА Новости Крым разбирался, что здесь будут строить так долго и как организуют движение.В последний день февраля в правительстве города сообщили: "Движение транспорта по направлению от дорожной развязки на 5-м километре Балаклавского шоссе в сторону проспекта Генерала Острякова и обратно будет временно ограничено". Отмечалось, что временно – это с 6 марта 2023 года до ноября 2025-го. Причина – реконструкция. Власти заверили, что процессы не коснутся общественного транспорта, а другим автовладельцам рекомендовали два пути объезда.Севастопольский "огурец""Дептранс нас уверил, что на общественный транспорт эти перекрытия не повлияют. Но сам я пока не понимаю, насколько масштабные будут производиться работы", – признается председатель союза транспортных компаний Севастополя Виктор Рыков. Пока и водители не понимают, где можно ездить, а где нет. Путаются даже таксисты со стажем."Вожу 20 лет, таксую – 18. Ничего пока толком не понял. Я-то такси, частная перевозка, а не общественный транспорт: как сюда подъезжать-выезжать? Может, дворами, надо смотреть", – делится местный житель за рулем легкового авто "под шашечками". У "Южного рынка" – стоянка общественного транспорта, но вот паркуется "ГАЗель". "Пока понятно, что ничего непонятно", – говорит водитель в ответ на вопрос "что думаете об изменениях?".Охранник территории объясняет: "Для грузовиков на рынок есть другие заезды, но многие едут сюда – это удобно. После реконструкции никто уже не подъедет. И это хорошо". А вот то, что с объездами на схемах неясно – плохо. "Нарисована какая-то петля, так ничего не разобрать. И, похоже, альтернативы только две, тогда пробки будут ого-го", – поделился он предположениям. Пробок не избежать, как и реконструкции"То, что будут пробки – неизбежно. Но и реконструкция на 5-м километре – тоже", – отмечает глава Ленинского муниципального округа, председатель общественной организации "Дорожный контроль – Севастополь" Максим Сердюк.Одной из них может стать "мост на Инкерман". Этот путепровод готовятся вводить в эксплуатацию, и тогда "народ пойдет туда", убежден Сердюк.Глобальная севастопольская стройкаПроектировщик и исполнитель строительных работ – компания "Антей-СтройИнвест". Замруководителя проекта реконструкции Владимир Поповцев рассказывает: долго, потому что работа очень большая.Он отметил, что развязку планируют сделать по типу Ялтинского кольца на "Тавриде"."Развязка будет по типу Ялтинского кольца. То есть два путепровода слева и справа, и под ними будет проходить новая дорога, ниже существующего движения метров на шесть", – сказал Поповцев.Движение для троллейбусов и автомобилейПервое и важное: движение по кольцу на "севастопольском огурце" для автомобилей остается открытым. И на протяжении всего периода реконструкции – двух лет и восьми месяцев – оно сохранится на разных этапах работ, правда, без удобств.Сама развязка в своих границах останется, но будет переустройство дорожного полотна, расширение дорог и кольца. Перекроют только участок дороги, ведущий до "огурца" от перекрестка трех веток: проспекта Генерала Острякова, Балаклавского шоссе и шоссе Генерала Моргунова.Первый ведет из центра города. По второму транспорт заезжает в Севастополь с "Тавриды". Третий тоже используют для заезда в город с трассы, только со стороны Сапун-горы. (С Ялтинского кольца в Севастополь можно попасть этими двумя путями).Троллейбусы, наоборот, пустят по этому участку, а на кольцо им теперь путь закрыт. При выезде с существующей стоянки у "Южного рынка", они будут разворачиваться, не доезжая островка, ведущего на кольцо, и таким образом не помешают движению машин. Провода уже перебросили. Как теперь ехатьТем, кто едет со стороны Сапун-горы по шоссе Генерала Моргунова, теперь не попасть через "огурец" на Камышовое шоссе. Не проехать туда и с Ялтинской развязки в Севастополь по Балаклавскому шоссе.Альтернатива для первых: свернуть на светофоре направо, на пр. Генерала Острякова, с него выехать на ул. Хрусталева, а оттуда через "огурец" – на Камышовое шоссе.Альтернатива для вторых: уйти левее и съехать с Балаклавского шоссе на Городское еще до того, как спуститься в район 5-го км на развилке, чтобы заехать на "севастопольский огурец" и с кольца сойти на Камышовое шоссе.Тем, кто с Камышового шоссе или ул. Хрусталева желает попасть на шоссе Генерала Моргунова в сторону выезда из города через Сапун-гору, придется поездить немного больше. С "огурца" надо съехать на Городское шоссе, а потом на Балаклавское и после светофора, возле ТЦ, развернуться в обратном направлении – на 5 километр, – но уже по Балаклавскому шоссе, до "перекрестка с реконструкцией", где надо повернуть направо.Есть и другие альтернативы. С Балаклавского шоссе выехать на Монастырское, а потом на Фиолентовское и Камышовое шоссе, есть возможность проехать напрямую через дворы. Оцените возможности ранее непопулярной улицы Индустриальной.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастопольский участок трассы "Таврида" готов почти на 90%На выезде из Симферополя изменится схема движения транспорта Сальдо назвал сроки строительства новой трассы из Крыма на Херсонщину
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Анна Петрова
Анна Петрова
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
севастополь, ремонт и строительство дорог в крыму, ситуация на дорогах крыма, транспорт, общество, ремонт развязки в севастополе
Развязку на въезде в Севастополь закроют на 2,5 года: о стройке и проезде

В Севастополе закрывают развязку на Балаклавском шоссе: главное о движении и стройке

19:52 02.03.2023 (обновлено: 20:42 02.03.2023)
 
© РИА Новости КрымРабочие на месте реконструкции развязки на 5-м километре Балаклавского шоссе в Севастополе
Рабочие на месте реконструкции развязки на 5-м километре Балаклавского шоссе в Севастополе - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© РИА Новости Крым
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Анна Петрова
Собственный корреспондент
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СЕВАСТОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Развязку на 5-м километре Балаклавского шоссе в Севастополе, куда стекаются автомобильные потоки с трассы "Таврида", частично закрывают до ноября 2025 года. Корреспондент РИА Новости Крым разбирался, что здесь будут строить так долго и как организуют движение.
В последний день февраля в правительстве города сообщили: "Движение транспорта по направлению от дорожной развязки на 5-м километре Балаклавского шоссе в сторону проспекта Генерала Острякова и обратно будет временно ограничено". Отмечалось, что временно – это с 6 марта 2023 года до ноября 2025-го. Причина – реконструкция. Власти заверили, что процессы не коснутся общественного транспорта, а другим автовладельцам рекомендовали два пути объезда.

Севастопольский "огурец"

"Дептранс нас уверил, что на общественный транспорт эти перекрытия не повлияют. Но сам я пока не понимаю, насколько масштабные будут производиться работы", – признается председатель союза транспортных компаний Севастополя Виктор Рыков.
Пока и водители не понимают, где можно ездить, а где нет. Путаются даже таксисты со стажем.
"Вожу 20 лет, таксую – 18. Ничего пока толком не понял. Я-то такси, частная перевозка, а не общественный транспорт: как сюда подъезжать-выезжать? Может, дворами, надо смотреть", – делится местный житель за рулем легкового авто "под шашечками".
У "Южного рынка" – стоянка общественного транспорта, но вот паркуется "ГАЗель". "Пока понятно, что ничего непонятно", – говорит водитель в ответ на вопрос "что думаете об изменениях?".
Охранник территории объясняет: "Для грузовиков на рынок есть другие заезды, но многие едут сюда – это удобно. После реконструкции никто уже не подъедет. И это хорошо". А вот то, что с объездами на схемах неясно – плохо. "Нарисована какая-то петля, так ничего не разобрать. И, похоже, альтернативы только две, тогда пробки будут ого-го", – поделился он предположениям.
© РИА Новости КрымСхема развязки на 5-м километре Балаклавского шоссе в Севастополе
Схема развязки на 5-м километре Балаклавского шоссе в Севастополе - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© РИА Новости Крым
Схема развязки на 5-м километре Балаклавского шоссе в Севастополе

Пробок не избежать, как и реконструкции

"То, что будут пробки – неизбежно. Но и реконструкция на 5-м километре – тоже", – отмечает глава Ленинского муниципального округа, председатель общественной организации "Дорожный контроль – Севастополь" Максим Сердюк.
"Это маленький участок, но он играет важную роль, потому что основной поток транспорта, который сегодня заходит в город, идет именно со стороны Балаклавы. Реконструкция приведет к увеличению пропускной способности транспорта на этом участке. Поэтому нужно находить альтернативы", – советует он.
Одной из них может стать "мост на Инкерман". Этот путепровод готовятся вводить в эксплуатацию, и тогда "народ пойдет туда", убежден Сердюк.
© РИА Новости КрымАвтомобили на развязке на 5-м километре Балаклавского шоссе в Севастополе
Автомобили на развязке на 5-м километре Балаклавского шоссе в Севастополе - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© РИА Новости Крым
Автомобили на развязке на 5-м километре Балаклавского шоссе в Севастополе

Глобальная севастопольская стройка

Проектировщик и исполнитель строительных работ – компания "Антей-СтройИнвест". Замруководителя проекта реконструкции Владимир Поповцев рассказывает: долго, потому что работа очень большая.
"Это же глобальная стройка. И мы ведь не строим в чистом в поле. Территория насыщена участками, часть домов сносится. А вокруг "огурца" очень много сетей: вода, канализация, связь, электроснабжение, освещение. Это все надо переустраивать, причем не отключая потребителей. Например, сейчас нам нужно переустроить воду, а на водопроводной сети "висит" целый микрорайон, роддом", – объясняет Поповцев.
Он отметил, что развязку планируют сделать по типу Ялтинского кольца на "Тавриде".
"Развязка будет по типу Ялтинского кольца. То есть два путепровода слева и справа, и под ними будет проходить новая дорога, ниже существующего движения метров на шесть", – сказал Поповцев.
© РИА Новости КрымЗамруководителя проекта реконструкции развязки н Балаклавском шоссе в Севастополе Владимир Поповцев
Замруководителя проекта реконструкции развязки н Балаклавском шоссе в Севастополе Владимир Поповцев - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© РИА Новости Крым
Замруководителя проекта реконструкции развязки н Балаклавском шоссе в Севастополе Владимир Поповцев

Движение для троллейбусов и автомобилей

Первое и важное: движение по кольцу на "севастопольском огурце" для автомобилей остается открытым. И на протяжении всего периода реконструкции – двух лет и восьми месяцев – оно сохранится на разных этапах работ, правда, без удобств.
Сама развязка в своих границах останется, но будет переустройство дорожного полотна, расширение дорог и кольца. Перекроют только участок дороги, ведущий до "огурца" от перекрестка трех веток: проспекта Генерала Острякова, Балаклавского шоссе и шоссе Генерала Моргунова.
Первый ведет из центра города. По второму транспорт заезжает в Севастополь с "Тавриды". Третий тоже используют для заезда в город с трассы, только со стороны Сапун-горы. (С Ялтинского кольца в Севастополь можно попасть этими двумя путями).

"Сквозного движения легковых машин на этом участке не будет. Установим два шлагбаума на въезде на него с двух сторон", – сказал Поповцев.

Троллейбусы, наоборот, пустят по этому участку, а на кольцо им теперь путь закрыт. При выезде с существующей стоянки у "Южного рынка", они будут разворачиваться, не доезжая островка, ведущего на кольцо, и таким образом не помешают движению машин. Провода уже перебросили.
© РИА Новости КрымОбщественный транспорт на развязке на 5-м километре Балаклавского шоссе в Севастополе
Общественный транспорт на развязке на 5-м километре Балаклавского шоссе в Севастополе
1 из 3
Общественный транспорт на развязке на 5-м километре Балаклавского шоссе в Севастополе
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымАвтомобили на развязке на 5-м километре Балаклавского шоссе в Севастополе
Автомобили на развязке на 5-м километре Балаклавского шоссе в Севастополе
2 из 3
Автомобили на развязке на 5-м километре Балаклавского шоссе в Севастополе
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымСтроительная техника на месте реконструкции развязки на 5-м километре Балаклавского шоссе в Севастополе
Строительная техника на месте реконструкции развязки на 5-м километре Балаклавского шоссе в Севастополе
3 из 3
Строительная техника на месте реконструкции развязки на 5-м километре Балаклавского шоссе в Севастополе
© РИА Новости Крым
1 из 3
Общественный транспорт на развязке на 5-м километре Балаклавского шоссе в Севастополе
© РИА Новости Крым
2 из 3
Автомобили на развязке на 5-м километре Балаклавского шоссе в Севастополе
© РИА Новости Крым
3 из 3
Строительная техника на месте реконструкции развязки на 5-м километре Балаклавского шоссе в Севастополе
© РИА Новости Крым

Как теперь ехать

Тем, кто едет со стороны Сапун-горы по шоссе Генерала Моргунова, теперь не попасть через "огурец" на Камышовое шоссе. Не проехать туда и с Ялтинской развязки в Севастополь по Балаклавскому шоссе.
Альтернатива для первых: свернуть на светофоре направо, на пр. Генерала Острякова, с него выехать на ул. Хрусталева, а оттуда через "огурец" – на Камышовое шоссе.
Альтернатива для вторых: уйти левее и съехать с Балаклавского шоссе на Городское еще до того, как спуститься в район 5-го км на развилке, чтобы заехать на "севастопольский огурец" и с кольца сойти на Камышовое шоссе.
Тем, кто с Камышового шоссе или ул. Хрусталева желает попасть на шоссе Генерала Моргунова в сторону выезда из города через Сапун-гору, придется поездить немного больше. С "огурца" надо съехать на Городское шоссе, а потом на Балаклавское и после светофора, возле ТЦ, развернуться в обратном направлении – на 5 километр, – но уже по Балаклавскому шоссе, до "перекрестка с реконструкцией", где надо повернуть направо.
Есть и другие альтернативы. С Балаклавского шоссе выехать на Монастырское, а потом на Фиолентовское и Камышовое шоссе, есть возможность проехать напрямую через дворы. Оцените возможности ранее непопулярной улицы Индустриальной.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымСевастопольРемонт и строительство дорог в КрымуСитуация на дорогах КрымаТранспортОбществоРемонт развязки в Севастополе
 
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