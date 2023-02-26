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На выезде из Симферополя изменится схема движения транспорта

На выезде из Симферополя изменится схема движения транспорта - РИА Новости Крым, 26.02.2023

На выезде из Симферополя изменится схема движения транспорта

Схема проезда автомобильного транспорта от Симферополя к селу Мазанка временно меняется из-за строительства объездной на участке Донское–Перевальное. Об этом... РИА Новости Крым, 26.02.2023

2023-02-26T17:02

2023-02-26T17:02

2023-02-26T17:02

ситуация на дорогах крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым. Схема проезда автомобильного транспорта от Симферополя к селу Мазанка временно меняется из-за строительства объездной на участке Донское–Перевальное. Об этом сообщает Служба автомобильных дорог Республики Крым. Актуальная схема движенияПо данным ведомства, в Мазанку из Симферополя теперь можно попасть по новому съезду перед путепроводом через трассу "Таврида". На этом участке нанесена разметка в соответствии с новой схемой движения и установлены дорожные знаки.Отмечается, что в направлении Симферополя схема организации дорожного движения пока остается прежней.Новая объезднаяСтроительство объездной дороги Донское–Перевальное начали в марте 2022 года. Стоимость первого этапа работ составила 15 млрд рублей. Сейчас строители продолжают работы в рамках второго этапа, который также обойдется в 15 млрд и завершится в 2025 году. Дорога обеспечит транзитное движение в обход Симферополя и перераспределение транспортных потоков в направлении Алушты, разгружая участок существующей автомобильной дороги на участке от Симферополя в Перевальное, а также улично-дорожную сеть крымской столицы. Работы выполняются в рамках реализации Федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2025 года".Читайте также на РИА Новости Крым:В России расширили "дорожную пятилетку"Подъезд к Феодосии от "Тавриды" сделают четырехполоснымТрассу М-4 Дон продлят до Керчи

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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