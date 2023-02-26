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На выезде из Симферополя изменится схема движения транспорта - РИА Новости Крым, 26.02.2023
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На выезде из Симферополя изменится схема движения транспорта
На выезде из Симферополя изменится схема движения транспорта - РИА Новости Крым, 26.02.2023
На выезде из Симферополя изменится схема движения транспорта
Схема проезда автомобильного транспорта от Симферополя к селу Мазанка временно меняется из-за строительства объездной на участке Донское–Перевальное. Об этом... РИА Новости Крым, 26.02.2023
2023-02-26T17:02
2023-02-26T17:02
ситуация на дорогах крыма
ремонт и строительство дорог в крыму
дороги крыма
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симферополь
транспорт
служба автомобильных дорог республики крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым. Схема проезда автомобильного транспорта от Симферополя к селу Мазанка временно меняется из-за строительства объездной на участке Донское–Перевальное. Об этом сообщает Служба автомобильных дорог Республики Крым. Актуальная схема движенияПо данным ведомства, в Мазанку из Симферополя теперь можно попасть по новому съезду перед путепроводом через трассу "Таврида". На этом участке нанесена разметка в соответствии с новой схемой движения и установлены дорожные знаки.Отмечается, что в направлении Симферополя схема организации дорожного движения пока остается прежней.Новая объезднаяСтроительство объездной дороги Донское–Перевальное начали в марте 2022 года. Стоимость первого этапа работ составила 15 млрд рублей. Сейчас строители продолжают работы в рамках второго этапа, который также обойдется в 15 млрд и завершится в 2025 году. Дорога обеспечит транзитное движение в обход Симферополя и перераспределение транспортных потоков в направлении Алушты, разгружая участок существующей автомобильной дороги на участке от Симферополя в Перевальное, а также улично-дорожную сеть крымской столицы. Работы выполняются в рамках реализации Федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2025 года".Читайте также на РИА Новости Крым:В России расширили "дорожную пятилетку"Подъезд к Феодосии от "Тавриды" сделают четырехполоснымТрассу М-4 Дон продлят до Керчи
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РИА Новости Крым
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news.crimea@rian.ru
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ремонт и строительство дорог в крыму, дороги крыма, новости крыма, крым, симферополь, транспорт, служба автомобильных дорог республики крым, общество
На выезде из Симферополя изменится схема движения транспорта

Служба автодорог Крыма предупреждает о смене схемы проезда от Симферополя к Мазанке

17:02 26.02.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСтроительство объездной на Ялту в районе села Мазанка
Строительство объездной на Ялту в районе села Мазанка - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым. Схема проезда автомобильного транспорта от Симферополя к селу Мазанка временно меняется из-за строительства объездной на участке Донское–Перевальное. Об этом сообщает Служба автомобильных дорог Республики Крым.

Актуальная схема движения

"С 27 февраля изменится схема организации дорожного движения в направлении села Мазанка Симферопольского района. Изменения вводятся в связи с работами по строительству автомобильной дороги на участке Донское-Перевальное", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, в Мазанку из Симферополя теперь можно попасть по новому съезду перед путепроводом через трассу "Таврида". На этом участке нанесена разметка в соответствии с новой схемой движения и установлены дорожные знаки.
Отмечается, что в направлении Симферополя схема организации дорожного движения пока остается прежней.

Новая объездная

Строительство объездной дороги Донское–Перевальное начали в марте 2022 года. Стоимость первого этапа работ составила 15 млрд рублей. Сейчас строители продолжают работы в рамках второго этапа, который также обойдется в 15 млрд и завершится в 2025 году.
Дорога обеспечит транзитное движение в обход Симферополя и перераспределение транспортных потоков в направлении Алушты, разгружая участок существующей автомобильной дороги на участке от Симферополя в Перевальное, а также улично-дорожную сеть крымской столицы. Работы выполняются в рамках реализации Федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2025 года".
Читайте также на РИА Новости Крым:
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Ситуация на дорогах КрымаРемонт и строительство дорог в КрымуДороги КрымаНовости КрымаКрымСимферопольТранспортСлужба автомобильных дорог Республики КрымОбщество
 
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