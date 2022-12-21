https://crimea.ria.ru/20221221/podezd-k-feodosii-ot-tavridy-sdelayut-chetyrekhpolosnym-1126032432.html

Подъезд к Феодосии от "Тавриды" сделают четырехполосным

Подъезд к Феодосии от "Тавриды" сделают четырехполосным - РИА Новости Крым, 21.12.2022

Подъезд к Феодосии от "Тавриды" сделают четырехполосным

Главгосэкспертиза России одобрила проект капитального ремонта подъезда к Феодосии со стороны трассы "Таврида", в итоге двухполосный участок дороги расширят до... РИА Новости Крым, 21.12.2022

2022-12-21T12:48

2022-12-21T12:48

2022-12-21T12:48

дороги крыма

феодосия

трасса таврида

крым

новости

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111759/36/1117593656_0:141:3137:1906_1920x0_80_0_0_7c1b4502a73d056e68903077ac1cf292.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек — РИА Новости Крым. Главгосэкспертиза России одобрила проект капитального ремонта подъезда к Феодосии со стороны трассы "Таврида", в итоге двухполосный участок дороги расширят до четырех полос движения. Как сообщается на сайте ведомства, проект получил положительное заключение экспертов.Уточняется, что подъезд к Феодосии соединяет "Тавриду" с Керченским шоссе, которое имеет две полосы. Длина основного хода участка — 7,176 км. Переход в месте примыкания к шоссе — еще 0,411 км. После реконструкции дорога будет отвечать нормам II технической категории с расчетной скоростью 120 км/ч.Кроме того, на подъезде к Феодосии появятся пять автобусных остановок, в том числе три – в границах трассы "Таврида" и две – на Керченском шоссе в Феодосии.Заказчиком работ выступает Управление федеральных автомобильных дорог "Тамань" . Генпроектировщик — "Гео-Проект".Ранее сообщалось о планах по продлению трассы М-4 "Дон" до Керчи. Строительство единого скоростного транспортного коридора планируют завершить в 2024 году. Читайте также на РИА Новости Крым:Как ремонтируют транспортные коридоры в КрымВторой этап объездной Симферополя завершат в 2025 годуВ Крыму отремонтировали 165 км дорог в рамках нацпроекта

феодосия

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дороги крыма, феодосия, трасса таврида, крым, новости, новости крыма