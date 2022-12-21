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Подъезд к Феодосии от "Тавриды" сделают четырехполосным - РИА Новости Крым, 21.12.2022
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Подъезд к Феодосии от "Тавриды" сделают четырехполосным
Подъезд к Феодосии от "Тавриды" сделают четырехполосным - РИА Новости Крым, 21.12.2022
Подъезд к Феодосии от "Тавриды" сделают четырехполосным
Главгосэкспертиза России одобрила проект капитального ремонта подъезда к Феодосии со стороны трассы "Таврида", в итоге двухполосный участок дороги расширят до... РИА Новости Крым, 21.12.2022
2022-12-21T12:48
2022-12-21T12:48
дороги крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек — РИА Новости Крым. Главгосэкспертиза России одобрила проект капитального ремонта подъезда к Феодосии со стороны трассы "Таврида", в итоге двухполосный участок дороги расширят до четырех полос движения. Как сообщается на сайте ведомства, проект получил положительное заключение экспертов.Уточняется, что подъезд к Феодосии соединяет "Тавриду" с Керченским шоссе, которое имеет две полосы. Длина основного хода участка — 7,176 км. Переход в месте примыкания к шоссе — еще 0,411 км. После реконструкции дорога будет отвечать нормам II технической категории с расчетной скоростью 120 км/ч.Кроме того, на подъезде к Феодосии появятся пять автобусных остановок, в том числе три – в границах трассы "Таврида" и две – на Керченском шоссе в Феодосии.Заказчиком работ выступает Управление федеральных автомобильных дорог "Тамань" . Генпроектировщик — "Гео-Проект".Ранее сообщалось о планах по продлению трассы М-4 "Дон" до Керчи. Строительство единого скоростного транспортного коридора планируют завершить в 2024 году. Читайте также на РИА Новости Крым:Как ремонтируют транспортные коридоры в КрымВторой этап объездной Симферополя завершат в 2025 годуВ Крыму отремонтировали 165 км дорог в рамках нацпроекта
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Подъезд к Феодосии от "Тавриды" сделают четырехполосным

Главгосэкспертиза одобрила проект реконструкции подъезда к Феодосии

12:48 21.12.2022
 
© РИА Новости КрымТрасса Таврида Белогорская развязка
Трасса Таврида Белогорская развязка - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек — РИА Новости Крым. Главгосэкспертиза России одобрила проект капитального ремонта подъезда к Феодосии со стороны трассы "Таврида", в итоге двухполосный участок дороги расширят до четырех полос движения. Как сообщается на сайте ведомства, проект получил положительное заключение экспертов.
Уточняется, что подъезд к Феодосии соединяет "Тавриду" с Керченским шоссе, которое имеет две полосы. Длина основного хода участка — 7,176 км. Переход в месте примыкания к шоссе — еще 0,411 км. После реконструкции дорога будет отвечать нормам II технической категории с расчетной скоростью 120 км/ч.
"На данном участке также планируется устройство десяти съездов, а на Керченском шоссе появятся переходно-скоростные полосы для торможения и разгона автотранспорта", – цитирует пресс-служба ведомства главного эксперта проекта службы ГЭП по объектам транспортного и гидротехнического назначения Василия Орнатского.
Кроме того, на подъезде к Феодосии появятся пять автобусных остановок, в том числе три – в границах трассы "Таврида" и две – на Керченском шоссе в Феодосии.
Заказчиком работ выступает Управление федеральных автомобильных дорог "Тамань" . Генпроектировщик — "Гео-Проект".
Ранее сообщалось о планах по продлению трассы М-4 "Дон" до Керчи. Строительство единого скоростного транспортного коридора планируют завершить в 2024 году.
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