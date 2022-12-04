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Как ремонтируют транспортные коридоры в Крым - РИА Новости Крым, 04.12.2022
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Новая жизнь на освобожденных территориях
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Как ремонтируют транспортные коридоры в Крым
Как ремонтируют транспортные коридоры в Крым - РИА Новости Крым, 04.12.2022
Как ремонтируют транспортные коридоры в Крым
После теракта на Крымском мосту и ограничения движения по нему трассы в Запорожской и Херсонской областях стали важным сухопутным коридором между материковой... РИА Новости Крым, 04.12.2022
2022-12-04T13:40
2022-12-04T15:40
новая жизнь на освобожденных территориях
запорожская область
новые регионы россии
общество
ремонт дорог
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МЕЛИТОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. После теракта на Крымском мосту и ограничения движения по нему трассы в Запорожской и Херсонской областях стали важным сухопутным коридором между материковой Россией и Крымом. О том, как идет ремонт дорог, что уже сделано и что предстоит, РИА Новости Крым рассказала и.о. министра транспорта и развития транспортной инфраструктуры Запорожской области Юлия Губанова.Совокупно на объектах задействованы 350 рабочих и 250 единиц техники. Материал используют большей частью из местных карьеров. Также рядом развернули три асфальтобетонных завода во избежание заминок с поставками дорожных смесей, рассказал она.По словам и.о. министра, дорога "Мелитополь – Бердянск" будет полностью готова к 25 декабря. На сегодняшний день на 97% готов нижний слой и на 37% верхний.На трассе "Джанкой – Мелитополь" принято решение начать с самых проблемных участков. Из 124 километров в этом году будет отремонтировано 62 км.По словам Губановой, за всю украинскую бытность дороги в регионах практически не ремонтировались. Кроме того, за время проведения СВО по ним прошло много тяжелой техники, что усугубило ситуацию.В планах у дорожников провести диагностику всех трасс и начать ремонт дорог регионального и муниципального значения. Сейчас уже начали текущий ямочный ремонт в Мелитопольском районе, в селах Веселое и Акимовка. В последнем дороги не ремонтировались более 40 лет, отметила Губанова."Все будет сделано по федеральным ГОСТам", – заверила и.о. министра транспорта и развития транспортной инфраструктуры Запорожской области.
https://crimea.ria.ru/20220909/remont-dorogi-iz-zaporozhskoy-oblasti-v-storonu-kryma-nachnut-v-2023-godu-1124456615.html
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запорожская область, новые регионы россии, общество, ремонт дорог
Как ремонтируют транспортные коридоры в Крым

Как в Запорожской области ремонтируют дороги на Крым

13:40 04.12.2022 (обновлено: 15:40 04.12.2022)
 
© РИА Новости КрымРемонт дорог в Крым в Запорожской области
Ремонт дорог в Крым в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
© РИА Новости Крым
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МЕЛИТОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. После теракта на Крымском мосту и ограничения движения по нему трассы в Запорожской и Херсонской областях стали важным сухопутным коридором между материковой Россией и Крымом. О том, как идет ремонт дорог, что уже сделано и что предстоит, РИА Новости Крым рассказала и.о. министра транспорта и развития транспортной инфраструктуры Запорожской области Юлия Губанова.
"Сегодня мы выполняем ремонт двух дорог – это "Мелитополь – Бердянск" и "Джанкой – Мелитополь". Обе дороги ремонтируются за счет федерального бюджета, в дальнейшем дорогам будет присвоена категория федерального значения. На первом объекте работает компания "Альтера", на втором к ней присоединилась компания "Азимут", – сообщила Губанова.
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Совокупно на объектах задействованы 350 рабочих и 250 единиц техники. Материал используют большей частью из местных карьеров. Также рядом развернули три асфальтобетонных завода во избежание заминок с поставками дорожных смесей, рассказал она.
По словам и.о. министра, дорога "Мелитополь – Бердянск" будет полностью готова к 25 декабря. На сегодняшний день на 97% готов нижний слой и на 37% верхний.
На трассе "Джанкой – Мелитополь" принято решение начать с самых проблемных участков. Из 124 километров в этом году будет отремонтировано 62 км.
По словам Губановой, за всю украинскую бытность дороги в регионах практически не ремонтировались. Кроме того, за время проведения СВО по ним прошло много тяжелой техники, что усугубило ситуацию.
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В планах у дорожников провести диагностику всех трасс и начать ремонт дорог регионального и муниципального значения. Сейчас уже начали текущий ямочный ремонт в Мелитопольском районе, в селах Веселое и Акимовка. В последнем дороги не ремонтировались более 40 лет, отметила Губанова.
"Все будет сделано по федеральным ГОСТам", – заверила и.о. министра транспорта и развития транспортной инфраструктуры Запорожской области.
 
Новая жизнь на освобожденных территорияхЗапорожская областьНовые регионы РоссииОбществоРемонт дорог
 
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