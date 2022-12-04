https://crimea.ria.ru/20221204/kak-remontiruyut-transportnye-koridory-v-krym-1125673171.html

Как ремонтируют транспортные коридоры в Крым

Как ремонтируют транспортные коридоры в Крым - РИА Новости Крым, 04.12.2022

Как ремонтируют транспортные коридоры в Крым

После теракта на Крымском мосту и ограничения движения по нему трассы в Запорожской и Херсонской областях стали важным сухопутным коридором между материковой... РИА Новости Крым, 04.12.2022

2022-12-04T13:40

2022-12-04T13:40

2022-12-04T15:40

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ремонт дорог

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МЕЛИТОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. После теракта на Крымском мосту и ограничения движения по нему трассы в Запорожской и Херсонской областях стали важным сухопутным коридором между материковой Россией и Крымом. О том, как идет ремонт дорог, что уже сделано и что предстоит, РИА Новости Крым рассказала и.о. министра транспорта и развития транспортной инфраструктуры Запорожской области Юлия Губанова.Совокупно на объектах задействованы 350 рабочих и 250 единиц техники. Материал используют большей частью из местных карьеров. Также рядом развернули три асфальтобетонных завода во избежание заминок с поставками дорожных смесей, рассказал она.По словам и.о. министра, дорога "Мелитополь – Бердянск" будет полностью готова к 25 декабря. На сегодняшний день на 97% готов нижний слой и на 37% верхний.На трассе "Джанкой – Мелитополь" принято решение начать с самых проблемных участков. Из 124 километров в этом году будет отремонтировано 62 км.По словам Губановой, за всю украинскую бытность дороги в регионах практически не ремонтировались. Кроме того, за время проведения СВО по ним прошло много тяжелой техники, что усугубило ситуацию.В планах у дорожников провести диагностику всех трасс и начать ремонт дорог регионального и муниципального значения. Сейчас уже начали текущий ямочный ремонт в Мелитопольском районе, в селах Веселое и Акимовка. В последнем дороги не ремонтировались более 40 лет, отметила Губанова."Все будет сделано по федеральным ГОСТам", – заверила и.о. министра транспорта и развития транспортной инфраструктуры Запорожской области.

https://crimea.ria.ru/20220909/remont-dorogi-iz-zaporozhskoy-oblasti-v-storonu-kryma-nachnut-v-2023-godu-1124456615.html

https://crimea.ria.ru/20221202/kak-vosstanavlivayut-prigranichnuyu-vasilevku-posle-obstrelov-vsu-1125647474.html

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запорожская область, новые регионы россии, общество, ремонт дорог