Рейтинг@Mail.ru
Второй этап объездной Симферополя завершат в 2025 году - РИА Новости Крым, 18.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221118/vtoroy-etap-obezdnoy-simferopolya-zavershat-v-2025-godu-1125430210.html
Второй этап объездной Симферополя завершат в 2025 году
Второй этап объездной Симферополя завершат в 2025 году - РИА Новости Крым, 18.11.2022
Второй этап объездной Симферополя завершат в 2025 году
Стоимость второго этапа объездной дороги Донское – Перевальное обойдется в 15 млрд рублей, строительство завершится в 2025 году. Соответствующее распоряжение... РИА Новости Крым, 18.11.2022
2022-11-18T12:03
2022-11-18T12:04
дороги крыма
крым
симферополь
городская среда
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/1b/1125116841_0:169:1620:1080_1920x0_80_0_0_53d63df8defffd30ba2acb6b69b9db5f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. Стоимость второго этапа объездной дороги Донское – Перевальное обойдется в 15 млрд рублей, строительство завершится в 2025 году. Соответствующее распоряжение главы Крыма опубликовано на правительственном портале республики.Работы должны завершится до 30 декабря 2025 года. Авансовый платеж составит 90% от цены контракта. Заказчиком выступает Служба автомобильных дорог Крыма.Первый этап строительства объездной начали в марте, его стоимость также составила 15 млрд рублей. Дорога обеспечит транзитное движение в обход города Симферополь и перераспределение транспортных потоков в направлении Алушты, разгружая участок существующей автомобильной дороги на участке от Симферополя в Перевальное, а также улично-дорожную сеть крымской столицы. Работы выполняются в рамках реализации федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2025 года".
https://crimea.ria.ru/20221027/yugo-vostochnyy-obkhod-simferopolya-odobreno-stroitelstvo-vtorogo-etapa-1125109344.html
крым
симферополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/1b/1125116841_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_a1e75cf34d8d9981b92fde829bb0d304.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дороги крыма, крым, симферополь, городская среда
Второй этап объездной Симферополя завершат в 2025 году

"ВАД" построит второй этап симферопольской объездной в 2025 году

12:03 18.11.2022 (обновлено: 12:04 18.11.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСтроительство юго-восточного обхода Симферополя
Строительство юго-восточного обхода Симферополя - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. Стоимость второго этапа объездной дороги Донское – Перевальное обойдется в 15 млрд рублей, строительство завершится в 2025 году. Соответствующее распоряжение главы Крыма опубликовано на правительственном портале республики.

"Определить АО "ВАД" единственным подрядчиком по государственному контракту, предметом которого является выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Строительство автомобильной дороги в обход Симферополя на участке Донское – Перевальное. Второй этап" с ценой контракта 15 142 248 010", — сказано в тексте распоряжения.

Работы должны завершится до 30 декабря 2025 года. Авансовый платеж составит 90% от цены контракта. Заказчиком выступает Служба автомобильных дорог Крыма.
Первый этап строительства объездной начали в марте, его стоимость также составила 15 млрд рублей. Дорога обеспечит транзитное движение в обход города Симферополь и перераспределение транспортных потоков в направлении Алушты, разгружая участок существующей автомобильной дороги на участке от Симферополя в Перевальное, а также улично-дорожную сеть крымской столицы. Работы выполняются в рамках реализации федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2025 года".
Экскаватор - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
27 октября, 12:21
Юго-восточный обход Симферополя: одобрено строительство второго этапа
 
Дороги КрымаКрымСимферопольГородская среда
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:08В Крыму грядет буря – объявлено штормовое предупреждение
12:55Оптимизируем бюджет вместе: как и на чем можно экономить деньги
12:46Остатки взрывчатки найдены на "Северных потоках" – прокуратура Швеции
12:34Крымчанина будут судить за ДТП с пострадавшим
12:30Выстрелы к гранатометам и патроны: в Каланчаке нашли два схрона
12:14Предпринимательница из Севастополя погорела на взятке коммунальщикам
12:09Ялтинец отсидит четыре года за избиение сожительницы
12:03Второй этап объездной Симферополя завершат в 2025 году
11:30В Крыму строят фортификационные укрепления - Аксенов
11:15В Симферополе разыскивают 16-летнюю девушку: ориентировка
11:10Керченская переправа снова работает - Минранс
10:57COVID-19 в Крыму и Севастополе – сводки на 18 ноября
10:53Конфликт в санатории в Евпатории обернулся больницей и уголовным делом
10:49Физкультурный комплекс в Саках достроит новый подрядчик
10:28США рано или поздно приостановят безоглядную поддержку Киева – Медведев
09:58Статус иноагента для физлиц: ФСБ расширила перечень запретов
09:17Росавиация опять продлила запрет на полеты в Крым
09:13Крым в пятницу без воды из-за ремонтов — адреса
09:10В Евросоюзе заявили о "критической точке" в энергетике Украины
08:52В центре Феодосии будут снимать детективное кино
Лента новостейМолния