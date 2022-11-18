https://crimea.ria.ru/20221118/vtoroy-etap-obezdnoy-simferopolya-zavershat-v-2025-godu-1125430210.html

Второй этап объездной Симферополя завершат в 2025 году

Второй этап объездной Симферополя завершат в 2025 году - РИА Новости Крым, 18.11.2022

Второй этап объездной Симферополя завершат в 2025 году

Стоимость второго этапа объездной дороги Донское – Перевальное обойдется в 15 млрд рублей, строительство завершится в 2025 году. Соответствующее распоряжение... РИА Новости Крым, 18.11.2022

2022-11-18T12:03

2022-11-18T12:03

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симферополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. Стоимость второго этапа объездной дороги Донское – Перевальное обойдется в 15 млрд рублей, строительство завершится в 2025 году. Соответствующее распоряжение главы Крыма опубликовано на правительственном портале республики.Работы должны завершится до 30 декабря 2025 года. Авансовый платеж составит 90% от цены контракта. Заказчиком выступает Служба автомобильных дорог Крыма.Первый этап строительства объездной начали в марте, его стоимость также составила 15 млрд рублей. Дорога обеспечит транзитное движение в обход города Симферополь и перераспределение транспортных потоков в направлении Алушты, разгружая участок существующей автомобильной дороги на участке от Симферополя в Перевальное, а также улично-дорожную сеть крымской столицы. Работы выполняются в рамках реализации федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2025 года".

https://crimea.ria.ru/20221027/yugo-vostochnyy-obkhod-simferopolya-odobreno-stroitelstvo-vtorogo-etapa-1125109344.html

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дороги крыма, крым, симферополь, городская среда