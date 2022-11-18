Второй этап объездной Симферополя завершат в 2025 году
"ВАД" построит второй этап симферопольской объездной в 2025 году
12:03 18.11.2022 (обновлено: 12:04 18.11.2022)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСтроительство юго-восточного обхода Симферополя
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. Стоимость второго этапа объездной дороги Донское – Перевальное обойдется в 15 млрд рублей, строительство завершится в 2025 году. Соответствующее распоряжение главы Крыма опубликовано на правительственном портале республики.
"Определить АО "ВАД" единственным подрядчиком по государственному контракту, предметом которого является выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Строительство автомобильной дороги в обход Симферополя на участке Донское – Перевальное. Второй этап" с ценой контракта 15 142 248 010", — сказано в тексте распоряжения.
Работы должны завершится до 30 декабря 2025 года. Авансовый платеж составит 90% от цены контракта. Заказчиком выступает Служба автомобильных дорог Крыма.
Первый этап строительства объездной начали в марте, его стоимость также составила 15 млрд рублей. Дорога обеспечит транзитное движение в обход города Симферополь и перераспределение транспортных потоков в направлении Алушты, разгружая участок существующей автомобильной дороги на участке от Симферополя в Перевальное, а также улично-дорожную сеть крымской столицы. Работы выполняются в рамках реализации федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2025 года".