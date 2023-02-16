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Сальдо назвал сроки строительства новой трассы из Крыма на Херсонщину
Сальдо назвал сроки строительства новой трассы из Крыма на Херсонщину - РИА Новости Крым, 16.02.2023
Сальдо назвал сроки строительства новой трассы из Крыма на Херсонщину
Проектирование новой автодороги, которая соединит Крым и Херсонскую область, планируется завершить к весне, а строительные работы – к лету этого года. Об этом... РИА Новости Крым, 16.02.2023
2023-02-16T19:24
2023-02-16T19:24
2023-02-16T19:24
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ГЕНИЧЕСК, 16 фев – РИА Новости Крым. Проектирование новой автодороги, которая соединит Крым и Херсонскую область, планируется завершить к весне, а строительные работы – к лету этого года. Об этом РИА Новости Крым сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.По его словам, всеми работами – от разработки проектной документации до строительства и сдачи в эксплуатацию – занимается Росавтодор.В Крыму трасса соединится с "Тавридой", которую построили по всем правилам и требованиям современной автомобильной индустрии, и будет проходить через Чонгар, один из населенных пунктов Херсонской области. Автомагистраль, которая соединит "Тавриду" с новыми субъектами РФ, может получить название "Таврида – 2"."Спрос, проверка качества на земле – все будет в одних руках. С нашей стороны контроль будет только в сроках. То есть я буду подгонять. Конечно, очень сложно вести такие работы, но напряжение будет создано такое, чтобы именно этот участок как можно быстрее был построен", – отметил Сальдо.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда отремонтируют дорогу из Мелитополя в КрымХерсонские дороги будут с интернетомКрым и Ростов-на-Дону соединит трасса через новые регионы страны
https://crimea.ria.ru/20221102/kogda-dostroyat-trassu-v-krym-cherez-novye-regiony-rf--khusnullin-1125207527.html
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Сальдо: новая дорога из Крыма в Херсонскую область должна быть построена к лету
Сальдо: новая дорога из Крыма в Херсонскую область должна быть построена к лету
2023-02-16T19:24
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PT2M04S
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Сальдо назвал сроки строительства новой трассы из Крыма на Херсонщину
Сальдо: новая дорога из Крыма в Херсонскую область должна быть построена к лету