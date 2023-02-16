https://crimea.ria.ru/20230216/saldo-nazval-sroki-stroitelstva-novoy-trassy-iz-kryma-na-khersonschinu-1127030618.html

Сальдо назвал сроки строительства новой трассы из Крыма на Херсонщину

Сальдо назвал сроки строительства новой трассы из Крыма на Херсонщину - РИА Новости Крым, 16.02.2023

Сальдо назвал сроки строительства новой трассы из Крыма на Херсонщину

Проектирование новой автодороги, которая соединит Крым и Херсонскую область, планируется завершить к весне, а строительные работы – к лету этого года. Об этом... РИА Новости Крым, 16.02.2023

2023-02-16T19:24

2023-02-16T19:24

2023-02-16T19:24

эксклюзивы риа новости крым

херсонская область

владимир сальдо

жизнь в новых регионах рф глазами риа новости крым

новые регионы россии

ремонт дорог

ремонт дорог в херсонской области

новости

транспорт

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/10/1127030503_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_e23bc58a1e93a30b200879dfb6c7da26.jpg

ГЕНИЧЕСК, 16 фев – РИА Новости Крым. Проектирование новой автодороги, которая соединит Крым и Херсонскую область, планируется завершить к весне, а строительные работы – к лету этого года. Об этом РИА Новости Крым сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.По его словам, всеми работами – от разработки проектной документации до строительства и сдачи в эксплуатацию – занимается Росавтодор.В Крыму трасса соединится с "Тавридой", которую построили по всем правилам и требованиям современной автомобильной индустрии, и будет проходить через Чонгар, один из населенных пунктов Херсонской области. Автомагистраль, которая соединит "Тавриду" с новыми субъектами РФ, может получить название "Таврида – 2"."Спрос, проверка качества на земле – все будет в одних руках. С нашей стороны контроль будет только в сроках. То есть я буду подгонять. Конечно, очень сложно вести такие работы, но напряжение будет создано такое, чтобы именно этот участок как можно быстрее был построен", – отметил Сальдо.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда отремонтируют дорогу из Мелитополя в КрымХерсонские дороги будут с интернетомКрым и Ростов-на-Дону соединит трасса через новые регионы страны

https://crimea.ria.ru/20221102/kogda-dostroyat-trassu-v-krym-cherez-novye-regiony-rf--khusnullin-1125207527.html

херсонская область

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Сальдо: новая дорога из Крыма в Херсонскую область должна быть построена к лету Сальдо: новая дорога из Крыма в Херсонскую область должна быть построена к лету 2023-02-16T19:24 true PT2M04S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, владимир сальдо, жизнь в новых регионах рф глазами риа новости крым, новые регионы россии, ремонт дорог, ремонт дорог в херсонской области, новости, транспорт, общество