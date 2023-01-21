https://crimea.ria.ru/20230121/kogda-otremontiruyut-dorogu-iz-melitopolya-v-krym-1126508700.html

Когда отремонтируют дорогу из Мелитополя в Крым

Когда отремонтируют дорогу из Мелитополя в Крым - РИА Новости Крым, 21.01.2023

Когда отремонтируют дорогу из Мелитополя в Крым

Последний участок дороги между Джанкоем и Мелитополем, протяженностью 12 км, отремонтируют к концу первого полугодия. Об этом РИА Новости Крым сказал глава... РИА Новости Крым, 21.01.2023

2023-01-21T13:49

2023-01-21T13:49

2023-01-21T14:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Последний участок дороги между Джанкоем и Мелитополем, протяженностью 12 км, отремонтируют к концу первого полугодия. Об этом РИА Новости Крым сказал глава Мелитопольского района Андрей Сигута."Тот кошмар, который мы наблюдали двумя месяцами ранее, его уже нет. Есть небольшой 12-километровый участок пути, который не в очень хорошем состоянии... Нужно потерпеть. Думаю, что за следующее полугодие его отремонтируют", – сказал Сигута.По его словам, общая протяженность дороги – 120 км, и все ее участки "при Украине оставляли желать лучшего", и теперь, когда трафик здесь серьезно увеличился и нагрузка на дорогу стала значительно выше, вопрос реконструкции встал остро. Сейчас из-за погодных условий, по словам Сигуты, ремонтные работы на участке временно приостановлены.Что касается реконструкции дороги Мелитополь – Бердянск, то она "фактически находится на завершающей стадии", сказал он."И запланирован на следующие три года полный ремонт (дорог) Мелитопольского района. Уже составлена карта, мы провели инспекцию в сжатые сроки и теперь ждем благоприятных условий для того, чтобы продолжать эту работу", – заметил глава района.Он также напомнил, что врио губернатора области Евгений Балицкий анонсировал строительство большой четырехполосной дороги, которая соединит материковую часть и Крым. "И это тоже в нас вселяет радость", – добавил Сигута.Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что Крым и Ростов-на-Дону соединит трасса через новые регионы страны. Он отметил, что по качеству она будет такой же, как "Таврида", и проектно-изыскательские работы уже ведутся.Читайте также на РИА Новости Крым:Балицкий назначил своим первым замом бывшего вице-губернатора Севастополя В Запорожской области восстанавливают трассу в Крым На Арабатской стрелке построят новый город

https://crimea.ria.ru/20230112/khersonskie-dorogi-budut-s-internetom-1126359205.html

мелитопольский район

новые регионы россии

крым

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мелитопольский район, андрей сигута, новые регионы россии, крым, новости крыма, запорожская область, ремонт дорог в запорожской области