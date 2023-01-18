https://crimea.ria.ru/20230118/balitskiy-naznachil-svoim-pervym-zamom-byvshego-vitse-gubernatora-sevastopolya-1126463188.html

Балицкий назначил своим первым замом бывшего вице-губернатора Севастополя

Балицкий назначил своим первым замом бывшего вице-губернатора Севастополя - РИА Новости Крым, 18.01.2023

Балицкий назначил своим первым замом бывшего вице-губернатора Севастополя

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий официально назначил своим первым заместителем Сергея Толмачева, который ранее работал вице-губернатором... РИА Новости Крым, 18.01.2023

2023-01-18T19:02

2023-01-18T19:02

2023-01-18T19:03

запорожская область

новые регионы россии

евгений балицкий

политика

севастополь

сергей толмачев

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий официально назначил своим первым заместителем Сергея Толмачева, который ранее работал вице-губернатором Севастополя."Подписал распоряжение о назначении Сергея Александровича Толмачева на должность первого заместителя губернатора Запорожской области", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.На этом посту Толмачев будет курировать внутреннюю и информационную политику, решать задачи по организации профильных департаментов, Центра управления регионом, а также архивных служб и ЗАГСа.По его словам, опыт Толмачева поможет провести на высоком организационном уровне выборы во все уровни власти Запорожской области, которые пройдут осенью этого года.Толмачев – уроженец Красноярска. Участвовал в выборах мэра города, избирался в муниципальный совет, затем работал заместителем главы комитета по природным ресурсам и экологии Законодательного собрания Красноярского края. В 2020-2021 годах замещал должность советника губернатора Севастополя, а в конце 2021 года стал вице-губернатором региона. На этом посту Толмачев курировал вопросы охраны окружающей среды, национальной и информационной политики.

https://crimea.ria.ru/20230109/razvozhaev-rasskazal-o-kadrovykh-izmeneniyakh-v-pravitelstve-sevastopolya-1126310264.html

https://crimea.ria.ru/20230118/eks-mer-simferopolya-stal-glavoy-belgoroda-1126446119.html

запорожская область

новые регионы россии

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, новые регионы россии, евгений балицкий, политика, севастополь, сергей толмачев, новости