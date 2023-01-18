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Балицкий назначил своим первым замом бывшего вице-губернатора Севастополя - РИА Новости Крым, 18.01.2023
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Балицкий назначил своим первым замом бывшего вице-губернатора Севастополя
Балицкий назначил своим первым замом бывшего вице-губернатора Севастополя - РИА Новости Крым, 18.01.2023
Балицкий назначил своим первым замом бывшего вице-губернатора Севастополя
Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий официально назначил своим первым заместителем Сергея Толмачева, который ранее работал вице-губернатором... РИА Новости Крым, 18.01.2023
2023-01-18T19:02
2023-01-18T19:03
запорожская область
новые регионы россии
евгений балицкий
политика
севастополь
сергей толмачев
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий официально назначил своим первым заместителем Сергея Толмачева, который ранее работал вице-губернатором Севастополя."Подписал распоряжение о назначении Сергея Александровича Толмачева на должность первого заместителя губернатора Запорожской области", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.На этом посту Толмачев будет курировать внутреннюю и информационную политику, решать задачи по организации профильных департаментов, Центра управления регионом, а также архивных служб и ЗАГСа.По его словам, опыт Толмачева поможет провести на высоком организационном уровне выборы во все уровни власти Запорожской области, которые пройдут осенью этого года.Толмачев – уроженец Красноярска. Участвовал в выборах мэра города, избирался в муниципальный совет, затем работал заместителем главы комитета по природным ресурсам и экологии Законодательного собрания Красноярского края. В 2020-2021 годах замещал должность советника губернатора Севастополя, а в конце 2021 года стал вице-губернатором региона. На этом посту Толмачев курировал вопросы охраны окружающей среды, национальной и информационной политики.
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запорожская область, новые регионы россии, евгений балицкий, политика, севастополь, сергей толмачев, новости
Балицкий назначил своим первым замом бывшего вице-губернатора Севастополя

Экс-вице-губернатор Севастополя Толмачев назначен первым замглавы Запорожской области

19:02 18.01.2023 (обновлено: 19:03 18.01.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСергей Толмачев
Сергей Толмачев - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий официально назначил своим первым заместителем Сергея Толмачева, который ранее работал вице-губернатором Севастополя.
"Подписал распоряжение о назначении Сергея Александровича Толмачева на должность первого заместителя губернатора Запорожской области", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
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На этом посту Толмачев будет курировать внутреннюю и информационную политику, решать задачи по организации профильных департаментов, Центра управления регионом, а также архивных служб и ЗАГСа.
"Сергей Александрович хорошо знаком с областью: в прошлом году курировал проведение референдума о воссоединении нашего региона с Российской Федерацией, объездил все, даже самые отдаленные, территории, как представитель Севастополя оказывал шефскую помощь Мелитополю и Мелитопольскому району", – уточнил Балицкий.
По его словам, опыт Толмачева поможет провести на высоком организационном уровне выборы во все уровни власти Запорожской области, которые пройдут осенью этого года.
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Толмачев – уроженец Красноярска. Участвовал в выборах мэра города, избирался в муниципальный совет, затем работал заместителем главы комитета по природным ресурсам и экологии Законодательного собрания Красноярского края. В 2020-2021 годах замещал должность советника губернатора Севастополя, а в конце 2021 года стал вице-губернатором региона. На этом посту Толмачев курировал вопросы охраны окружающей среды, национальной и информационной политики.
 
Запорожская областьНовые регионы РоссииЕвгений БалицкийПолитикаСевастопольСергей ТолмачевНовости
 
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