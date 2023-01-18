https://crimea.ria.ru/20230118/balitskiy-naznachil-svoim-pervym-zamom-byvshego-vitse-gubernatora-sevastopolya-1126463188.html
Балицкий назначил своим первым замом бывшего вице-губернатора Севастополя
Балицкий назначил своим первым замом бывшего вице-губернатора Севастополя - РИА Новости Крым, 18.01.2023
Балицкий назначил своим первым замом бывшего вице-губернатора Севастополя
Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий официально назначил своим первым заместителем Сергея Толмачева, который ранее работал вице-губернатором... РИА Новости Крым, 18.01.2023
2023-01-18T19:02
2023-01-18T19:02
2023-01-18T19:03
запорожская область
новые регионы россии
евгений балицкий
политика
севастополь
сергей толмачев
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/12/1126463013_0:97:1280:817_1920x0_80_0_0_85d4da55e50c855aee7156f2ba0c184b.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий официально назначил своим первым заместителем Сергея Толмачева, который ранее работал вице-губернатором Севастополя."Подписал распоряжение о назначении Сергея Александровича Толмачева на должность первого заместителя губернатора Запорожской области", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.На этом посту Толмачев будет курировать внутреннюю и информационную политику, решать задачи по организации профильных департаментов, Центра управления регионом, а также архивных служб и ЗАГСа.По его словам, опыт Толмачева поможет провести на высоком организационном уровне выборы во все уровни власти Запорожской области, которые пройдут осенью этого года.Толмачев – уроженец Красноярска. Участвовал в выборах мэра города, избирался в муниципальный совет, затем работал заместителем главы комитета по природным ресурсам и экологии Законодательного собрания Красноярского края. В 2020-2021 годах замещал должность советника губернатора Севастополя, а в конце 2021 года стал вице-губернатором региона. На этом посту Толмачев курировал вопросы охраны окружающей среды, национальной и информационной политики.
https://crimea.ria.ru/20230109/razvozhaev-rasskazal-o-kadrovykh-izmeneniyakh-v-pravitelstve-sevastopolya-1126310264.html
https://crimea.ria.ru/20230118/eks-mer-simferopolya-stal-glavoy-belgoroda-1126446119.html
запорожская область
новые регионы россии
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/12/1126463013_29:0:1166:853_1920x0_80_0_0_d4512c437d1c085f3b5c2182ed1fadc6.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, новые регионы россии, евгений балицкий, политика, севастополь, сергей толмачев, новости
Балицкий назначил своим первым замом бывшего вице-губернатора Севастополя
Экс-вице-губернатор Севастополя Толмачев назначен первым замглавы Запорожской области
19:02 18.01.2023 (обновлено: 19:03 18.01.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий официально назначил своим первым заместителем Сергея Толмачева, который ранее работал вице-губернатором Севастополя.
"Подписал распоряжение о назначении Сергея Александровича Толмачева на должность первого заместителя губернатора Запорожской области", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
На этом посту Толмачев будет курировать внутреннюю и информационную политику, решать задачи по организации профильных департаментов, Центра управления регионом, а также архивных служб и ЗАГСа.
"Сергей Александрович хорошо знаком с областью: в прошлом году курировал проведение референдума о воссоединении нашего региона с Российской Федерацией, объездил все, даже самые отдаленные, территории, как представитель Севастополя оказывал шефскую помощь Мелитополю и Мелитопольскому району", – уточнил Балицкий.
По его словам, опыт Толмачева поможет провести на высоком организационном уровне выборы во все уровни власти Запорожской области, которые пройдут осенью этого года.
Толмачев – уроженец Красноярска. Участвовал в выборах мэра города, избирался в муниципальный совет, затем работал заместителем главы комитета по природным ресурсам и экологии Законодательного собрания Красноярского края. В 2020-2021 годах замещал должность советника губернатора Севастополя, а в конце 2021 года стал вице-губернатором региона. На этом посту Толмачев курировал вопросы охраны окружающей среды, национальной и информационной политики.