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На Арабатской стрелке построят новый город - РИА Новости Крым, 13.12.2022
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На Арабатской стрелке построят новый город
На Арабатской стрелке построят новый город - РИА Новости Крым, 13.12.2022
На Арабатской стрелке построят новый город
Новый город планируют построить на Арабатской стрелке в Херсонской области, соответствующий проект застройки уже разрабатывается. Об этом со ссылкой на врио... РИА Новости Крым, 13.12.2022
2022-12-13T13:41
2022-12-13T13:41
херсонская область
владимир сальдо
новые регионы россии
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. Новый город планируют построить на Арабатской стрелке в Херсонской области, соответствующий проект застройки уже разрабатывается. Об этом со ссылкой на врио губернатора Владимира Сальдо сообщает РИА Новости."Президент (Владимир Путин — ред.) смотрит в будущее — в мирное будущее. Им предложено построить небольшой город в Геническом районе на Арабатской стрелке. Там очень хорошие природные условия, есть железнодорожное и автомобильное сообщение. Место очень привлекательное", — сообщил глава региона.Проект застройки уже разрабатывается, добавил Сальдо. Так, на стрелке появятся целые жилые кварталы со всей необходимой социальной инфраструктурой, школами и детскими садами. Там же планируют организовать работу правительственных органов.Арабатская стрелка — это протяженная коса земли длиной около 113 километров и шириной до восьми километров, которая отделяет залив Сиваш от Азовского моря. Южная часть стрелки относится к Республике Крым, северная — к Херсонской области.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября. На них подавляющее большинство жителей высказались "за". 30 сентября президент России подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России, а затем их ратифицировали Госдума и Совет Федерации.Читайте также на РИА Новости Крым:Херсонская область.ru: Владимир Сальдо о жизни "до" и "после"Взорванный ВСУ мост на Арабатскую косу восстановят до конца годаИзменение статуса Херсонской области невозможно – Кремль
https://crimea.ria.ru/20221208/vzorvannyy-vsu-most-na-arabatskuyu-kosu-vosstanovyat-do-kontsa-goda-1125759619.html
херсонская область
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РИА Новости Крым
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херсонская область, владимир сальдо, новые регионы россии, общество
На Арабатской стрелке построят новый город

Сальдо: новый город построят на Арабатской стрелке в Херсонской области

13:41 13.12.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкСтроительство жилых домов
Строительство жилых домов - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. Новый город планируют построить на Арабатской стрелке в Херсонской области, соответствующий проект застройки уже разрабатывается. Об этом со ссылкой на врио губернатора Владимира Сальдо сообщает РИА Новости.
"Президент (Владимир Путин — ред.) смотрит в будущее — в мирное будущее. Им предложено построить небольшой город в Геническом районе на Арабатской стрелке. Там очень хорошие природные условия, есть железнодорожное и автомобильное сообщение. Место очень привлекательное", — сообщил глава региона.
Проект застройки уже разрабатывается, добавил Сальдо. Так, на стрелке появятся целые жилые кварталы со всей необходимой социальной инфраструктурой, школами и детскими садами. Там же планируют организовать работу правительственных органов.
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Арабатская стрелка — это протяженная коса земли длиной около 113 километров и шириной до восьми километров, которая отделяет залив Сиваш от Азовского моря. Южная часть стрелки относится к Республике Крым, северная — к Херсонской области.
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября. На них подавляющее большинство жителей высказались "за". 30 сентября президент России подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России, а затем их ратифицировали Госдума и Совет Федерации.
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