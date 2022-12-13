https://crimea.ria.ru/20221213/na-arabatskoy-strelke-postroyat-novyy-gorod-1125848144.html

На Арабатской стрелке построят новый город

На Арабатской стрелке построят новый город - РИА Новости Крым, 13.12.2022

На Арабатской стрелке построят новый город

Новый город планируют построить на Арабатской стрелке в Херсонской области, соответствующий проект застройки уже разрабатывается. Об этом со ссылкой на врио... РИА Новости Крым, 13.12.2022

2022-12-13T13:41

2022-12-13T13:41

2022-12-13T13:41

херсонская область

владимир сальдо

новые регионы россии

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. Новый город планируют построить на Арабатской стрелке в Херсонской области, соответствующий проект застройки уже разрабатывается. Об этом со ссылкой на врио губернатора Владимира Сальдо сообщает РИА Новости."Президент (Владимир Путин — ред.) смотрит в будущее — в мирное будущее. Им предложено построить небольшой город в Геническом районе на Арабатской стрелке. Там очень хорошие природные условия, есть железнодорожное и автомобильное сообщение. Место очень привлекательное", — сообщил глава региона.Проект застройки уже разрабатывается, добавил Сальдо. Так, на стрелке появятся целые жилые кварталы со всей необходимой социальной инфраструктурой, школами и детскими садами. Там же планируют организовать работу правительственных органов.Арабатская стрелка — это протяженная коса земли длиной около 113 километров и шириной до восьми километров, которая отделяет залив Сиваш от Азовского моря. Южная часть стрелки относится к Республике Крым, северная — к Херсонской области.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября. На них подавляющее большинство жителей высказались "за". 30 сентября президент России подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России, а затем их ратифицировали Госдума и Совет Федерации.Читайте также на РИА Новости Крым:Херсонская область.ru: Владимир Сальдо о жизни "до" и "после"Взорванный ВСУ мост на Арабатскую косу восстановят до конца годаИзменение статуса Херсонской области невозможно – Кремль

https://crimea.ria.ru/20221208/vzorvannyy-vsu-most-na-arabatskuyu-kosu-vosstanovyat-do-kontsa-goda-1125759619.html

херсонская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, владимир сальдо, новые регионы россии, общество