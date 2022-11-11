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Изменение статуса Херсонской области невозможно - Кремль - РИА Новости Крым, 11.11.2022
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Изменение статуса Херсонской области невозможно - Кремль
Изменение статуса Херсонской области невозможно - Кремль - РИА Новости Крым, 11.11.2022
Изменение статуса Херсонской области невозможно - Кремль
Несмотря на отвод войск из Херсона, статус всего региона останется неизменным, область является территорией РФ и это закреплено в российской Конституции. Об... РИА Новости Крым, 11.11.2022
2022-11-11T12:57
2022-11-11T12:57
херсонская область
новые регионы россии
военное положение в новых регионах россии
дмитрий песков
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. Несмотря на отвод войск из Херсона, статус всего региона останется неизменным, область является территорией РФ и это закреплено в российской Конституции. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.На вопрос, не считают ли в Кремле унизительным уход ВС РФ с правобережной части области, Песков ответил отрицательно и подчеркнул, что специальная военная операция продолжится и завершится только после достижения всех поставленных целей."Специальную военную операцию на Украине можно завершить после достижения ее целей. Или завершить путем достижения целей мирными переговорами, что тоже возможно, но мирные переговоры, как мы знаем, в силу позиции, занятой украинской стороной, невозможны", - сказал Песков журналистам.Ранее 9 ноября глава Минобороны РФ Шойгу одобрил предложение командующего Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерал армии Сергея Суровикина отвести войска на левый берег Днепра и организовать оборону Херсонской области по барьерному рубежу реки. В ходе доклада министру Суровикин отметил, что реализация имеющихся у противника планов создания зоны затопления ниже Каховской ГЭС может привести к опасным последствиям.
https://crimea.ria.ru/20221109/pravoberezhe-khersona-pokinuli-bolee-115-tysyach-chelovek--surovikin-1125302506.html
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херсонская область, новые регионы россии, военное положение в новых регионах россии, дмитрий песков, специальная военная операция рф на украине
Изменение статуса Херсонской области невозможно - Кремль

Песков: статус Херсонской области, как российского региона останется неизменным

12:57 11.11.2022
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСпасская башня Московского Кремля и Покровский собор.
Спасская башня Московского Кремля и Покровский собор. - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. Несмотря на отвод войск из Херсона, статус всего региона останется неизменным, область является территорией РФ и это закреплено в российской Конституции. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Это субъект Российской Федерации. Законодательно этот субъект закреплен, определен. Здесь нет и не может быть никаких изменений", - цитирует Пескова РИА Новости.
На вопрос, не считают ли в Кремле унизительным уход ВС РФ с правобережной части области, Песков ответил отрицательно и подчеркнул, что специальная военная операция продолжится и завершится только после достижения всех поставленных целей.
"Специальную военную операцию на Украине можно завершить после достижения ее целей. Или завершить путем достижения целей мирными переговорами, что тоже возможно, но мирные переговоры, как мы знаем, в силу позиции, занятой украинской стороной, невозможны", - сказал Песков журналистам.
Ранее 9 ноября глава Минобороны РФ Шойгу одобрил предложение командующего Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерал армии Сергея Суровикина отвести войска на левый берег Днепра и организовать оборону Херсонской области по барьерному рубежу реки. В ходе доклада министру Суровикин отметил, что реализация имеющихся у противника планов создания зоны затопления ниже Каховской ГЭС может привести к опасным последствиям.
Вид на Херсон. Фото AFP
9 ноября, 18:53
Правобережье Херсона покинули более 115 тысяч человек – Суровикин
 
Херсонская областьНовые регионы РоссииВоенное положение в новых регионах РоссииДмитрий ПесковСпециальная военная операция РФ на Украине
 
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