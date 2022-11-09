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Шойгу одобрил отвод российских войск на левый берег Днепра - РИА Новости Крым, 09.11.2022
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Шойгу одобрил отвод российских войск на левый берег Днепра
Шойгу одобрил отвод российских войск на левый берег Днепра - РИА Новости Крым, 09.11.2022
Шойгу одобрил отвод российских войск на левый берег Днепра
Министр обороны РФ Сергей Шойгу одобрил предложение командующего Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерал армии Сергея Суровикина отвести... РИА Новости Крым, 09.11.2022
2022-11-09T18:09
2022-11-09T18:30
херсонская область
специальная военная операция рф на украине
министерство обороны рф
сергей шойгу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Министр обороны РФ Сергей Шойгу одобрил предложение командующего Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерал армии Сергея Суровикина отвести войска на левый берег Днепра и организовать оборону Херсонской области по барьерному рубежу реки.В ходе доклада министру Суровикин отметил, что реализация имеющихся у противника планов создания зоны затопления ниже Каховской ГЭС может привести к опасным последствиям. Подтверждением этого являются постоянные ракетные удары по плотине Каховской ГЭС, а также по водосливным затворам плотины. Интенсивный сброс воды через плотину Киевской ГЭС ниже по течению, осуществляемый с 10 октября, также вызывает беспокойство в плане затопления прибрежных районов, отметил он."В случае если киевский режим пойдет на дальнейшее увеличение попуска воды из водохранилищ или более мощную ракетную атаку Каховской плотины, образуется поток воды, который создаст обширные зоны затопления, приведет к значительным жертвам среди мирного населения. Возникнет дополнительная угроза для гражданского населения и полной изоляции нашей группировки войск на правом берегу Днепра", - сказал Суровикин.В этих условиях наиболее целесообразным вариантом является организация обороны по барьерному рубежу реки Днепр, добавил он.Власти Херсона: транспортное сообщение через Днепр временно прекращено &gt;&gt;Кроме того, по его словам, вследствие этого маневра высвободится часть сил и средств, которая будет задействована для активных действий, в том числе наступательного порядка, на других направлениях в зоне проведения операции.Сергей Шойгу согласился с предложением и выводами Суровикина и отметил, что жизнь и здоровье российских военнослужащих всегда является приоритетом.ВСУ обстреляли Каховскую ГЭС: есть разрушения &gt;&gt;По словам Суровикина, маневр войск будет осуществлен в ближайшие сроки.
https://crimea.ria.ru/20221024/chto-budet-esli-vzorvut-kakhovskuyu-ges-1125057848.html
https://crimea.ria.ru/20221109/dvenadtsat-diversionnykh-grupp-vsu-otbrosheny-na-khersonschine--minoborony-1125296598.html
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херсонская область, специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф, сергей шойгу
Шойгу одобрил отвод российских войск на левый берег Днепра

Глава Минобороны РФ Шойгу отдал приказ отвести российские войска на левый берег Днепра

18:09 09.11.2022 (обновлено: 18:30 09.11.2022)
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ С. Шойгу провел селекторное совещание
Министр обороны РФ С. Шойгу провел селекторное совещание
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Министр обороны РФ Сергей Шойгу одобрил предложение командующего Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерал армии Сергея Суровикина отвести войска на левый берег Днепра и организовать оборону Херсонской области по барьерному рубежу реки.
В ходе доклада министру Суровикин отметил, что реализация имеющихся у противника планов создания зоны затопления ниже Каховской ГЭС может привести к опасным последствиям. Подтверждением этого являются постоянные ракетные удары по плотине Каховской ГЭС, а также по водосливным затворам плотины. Интенсивный сброс воды через плотину Киевской ГЭС ниже по течению, осуществляемый с 10 октября, также вызывает беспокойство в плане затопления прибрежных районов, отметил он.
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"В случае если киевский режим пойдет на дальнейшее увеличение попуска воды из водохранилищ или более мощную ракетную атаку Каховской плотины, образуется поток воды, который создаст обширные зоны затопления, приведет к значительным жертвам среди мирного населения. Возникнет дополнительная угроза для гражданского населения и полной изоляции нашей группировки войск на правом берегу Днепра", - сказал Суровикин.
В этих условиях наиболее целесообразным вариантом является организация обороны по барьерному рубежу реки Днепр, добавил он.
Власти Херсона: транспортное сообщение через Днепр временно прекращено >>
"Всесторонне оценив сложившуюся ситуацию, предлагается занять оборону по левому берегу реки Днепр. Понимаю, что это очень непростое решение, в то же время мы сохраним самое главное – жизни наших военнослужащих и в целом боеспособность группировки войск, держать которую на правом берегу в ограниченном районе бесперспективно", – пояснил командующий.
Кроме того, по его словам, вследствие этого маневра высвободится часть сил и средств, которая будет задействована для активных действий, в том числе наступательного порядка, на других направлениях в зоне проведения операции.
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Сергей Шойгу согласился с предложением и выводами Суровикина и отметил, что жизнь и здоровье российских военнослужащих всегда является приоритетом.
"Мы должны принимать во внимание и угрозу для гражданского населения. Убедитесь, что все желающие из числа гражданского населения смогли выехать. Приступайте к отводу войск и примите все меры, чтобы обеспечить безопасную переброску личного состава, вооружения и техники за реку Днепр", - приказал министр обороны.
ВСУ обстреляли Каховскую ГЭС: есть разрушения >>
По словам Суровикина, маневр войск будет осуществлен в ближайшие сроки.
 
Херсонская областьСпециальная военная операция РФ на УкраинеМинистерство обороны РФСергей Шойгу
 
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